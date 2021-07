Premijer Plenković najavio je kako bi cijepljenje trebao biti uvjet za dobivanje potpora države za očuvanje radnih mjesta. Tu izjavu komentirao je predsjednik Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas.

"Ljudi su uznemireni, shvatili su premijerovu rečenicu koja njima zvuči da ukoliko se ne cijepe oni i njihovi zaposlenici, neće biti u sustavu mjera, a to su ljudi koji imaju velike padove u poslovanju – ne zato što loše rade, nego jer su uvedene određene mjere zbog kojih im je onemogućeno normalno poslovanje ili su kompletno zatvoreni. I sad kad su to čuli, da ih se ide ucijeniti, doista su uznemireni i poduzetnici i zaposlenici. Pitaju se hoće li se isto odnositi i na one u javnom sektoru", rekao je Bujas za N1.

Za pad interesa za cijepljenjem kriv je Stožer

Kaže da Glas poduzetnika iz Vlade nisu obavijestili o njihovoj namjeri. "Ne znam za druge udruge, ali nas nisu. Mi od početka tražimo sastanak s Vladom, no oni će očito sjesti sa svima, ali ne i s nama koji predstavljamo 18.000 tvrtki i obrtnika. Tražimo i dalje sastanak i smatramo da je to u interesu društva, da ćemo se tako maknuti s mrtve točke", rekao je Bujas.

Krivce za pad interesa javnosti za cijepljenjem Bujas vidi u Stožeru i politici: "Zašto se izgubio kredibilitet koji je Stožer imao na početku pandemije? Zašto je Stožer ispolitiziran? Zašto su prvo cijepljeni zastupnici, a ne oni koji su najugroženiji? Treba ustanoviti tko je odgovoran što nije došlo do željene procijepljenosti, a ne prebacivati odgovornost na građane i poduzetnike."

Pet sektora najviše pogođeno epidemijom

Rekao je da će UGP podržati najavljenu tužbu pet tvrtki is pet sektora koji su najviše pogođeni epidemijom.

"Došli smo do zida. Neki će podići tužbu i tražiti obeštećenje. Ja se nadam da u demokratskoj Hrvatskoj na vlasti imamo demokrata. Nadam se tome, želim to. Ja s tim ljudima želim razgovarati, pregovarati. Iza nas je 18.000 tvrtki i obrtnika, to je tri puta više od HUP-a. Ako neće sjesti s nama, s kime ćete sjesti", zaključio je Bujas.