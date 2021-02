BUJAS: ‘Nema kredita ako su prihodi pali preko 60 posto’; Država je najavila odobravanje jamstava

Europska komisija u siječnju je odobrila hrvatski program državnih potpora za tvrtke u području turizma i sporta, vrijedan 1,53 milijardi kuna

Vlasnici tvrtki iz djelatnosti koje su najviše pogođene pandemijom sve se više žale kako “nema šanse da dođu do kredita”, uz objašnjenje da banke imaju liste rizičnih sektora i da sustav odmah odbacuje kreditno nesposobne, piše u utorak Jutarnji list.

Hrvoje Bujas, predsjednik Glasa poduzetnika, kaže da probleme imaju svi oni kojima je promet lani pao vise od 60 posto, a oni su uglavnom u području turizma i prometa. Za sve njih, ističe, osobito veliki problem mogao bi nastati ako se ostvare najave leasing kuća da od 1. travnja neće biti moguće produljiti moratorij. U tom slučaju, za zatvaranje leasinga i za preživljavanje do sezone kredit će biti nužan.

HNB UPOZORAVA NA TRI RIZIKA: Napuhane cijene nekretnina, javni dug i sve teže vraćanje kredita

Odobravanje jamstava

“Ne postoje nikakve liste, ali činjenica jest da je malo podignut prag za najpogođenije klijente, u smislu ispunjavanja kriterija za dobivanje kredita, od financijskih pokazatelja do redovitosti otplate kredita i ukupne slike klijenta”, kaže bankar u jednoj od većih banaka. No, dodaje da se najveća razlika u pristupu banaka očituje u njihovu odnosu prema novim klijentima, on više nije “proaktivan”, ali kad je riječ o postojećim klijentima, zajedno nastoje postići rješenja koja su održiva, a ona ponekad uključuju i odobravanje novih kredita.

Upravo da bi se ohrabrilo banke koje iz razumljivih razloga imaju averziju prema riziku, država je najavila odobravanje jamstava tako da kredite mogu dobiti i oni koji se trenutačno ne mogu pohvaliti obećavajućim poslovnim rezultatima.

BANKE PREŽIVLJAVAJU KORONAKRIZU: Unatoč velikom padu prihoda i dobiti održale su tempo rasta kredita

EK odobrila program državnih potpora

Europska komisija u siječnju je odobrila hrvatski program državnih potpora za tvrtke u području turizma i sporta, vrijedan 1,53 milijardi kuna, a koji će se provoditi u suradnji Ministarstva turizma i sporta, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a i poslovnih banaka.

Program predviđa izdavanje državnog jamstva u iznosu od 100 posto glavnice kredita za mikro, male i srednje poduzetnike te do 90 posto za velike poduzetnike. Početak njegove provedbe Ministarstvo turizma najavilo je “najkasnije do sredine veljače”. Međutim, kako ističe Bujas, “najave su bile, ali se ništa ne događa u vezi s tim”.

Iz Ministarstva turizma ističu kako su u tijeku finalni dogovori i kako će za 10-tak dana tvrtke moći dobiti jamstva. Podsjećaju da je cilj programa osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize prouzročene pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje, donosi Jutarnji list.

PRIJETI NAM KREDITNI SLOM? Banke tvrde da svakom klijentu pristupaju pojedinačno, a stručnjak ima važno upozorenje