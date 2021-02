BUJAS JAVNO O ĆORIĆU: ‘To je najgori i najbahatiji ministar u povijesti Hrvatske’; Ministar mu smjesta odgovorio

Prijavljeno je kako će na sutrašnjem prosvjedu biti samo 25 ljudi, ali Bujas ističe da ne zna koliko će točno ljudi doći

Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika, trenutačno se nalazi u izolaciji.

“Bio sam dva puta na testiranju, jutros sam bio na antigenskom testu i pozitivan sam. Išao sam i na PCR test, nadam se da ću biti negativan”, rekao je Bujas i dodao da se dobro osjeća, ali da ima povišenu temperaturu.

“Supruga, ja i sin smo u samoizolaciji. Još se nadam da će PCR test biti negativan”, kazao je Bujas za N1.

Restart društva i jasne reforme

Prijavljeno je kako će na sutrašnjem prosvjedu biti samo 25 ljudi, ali Bujas ističe da ne zna koliko će točno ljudi doći. No, sve sudionike poziva na pridržavanje epidemioloških mjera i odgovornost.

“Tražimo jasne reforme, jasno je da se mora napraviti restart društva. Jasno je da se može smanjiti PDV na turizam i ugostiteljstvo, a ugostiteljima je napravljena dodatna nepravda. Ljudi su dizali kredite da bi ulagali u objekte jer je tada PDV bio 13 posto da bi se u praktički u roku godinu dana PDV vratio na 25 posto. Ljudi su ostali s istim kreditima, još je došla korona, a okreće se stalno glava”, kaže Bujas.

“Optuživati UGP da je u nekoj koaliciji s bilo kojom strankom je sramota. Gospodinu premijeru, UGP su sve stranke i UGP nije nijedna stranka. Članovi UGP-a su od HDZ-a do Možemo!”, kazao je Bujas.

“Najgori i najbahatiji ministar u povijesti Hrvatske”

Osvrnuo se i na izjavu ministra Tomislava Ćorića koji je kazao da ne vjeruje niti jednom podatku koji prikazuje UGP.

“Ja ne vjerujem Ćoriću kad kaže da je more plavo. To je najgori i najbahatiji ministar u povijesti Hrvatske”, dogovorio je Bujas.

Nakon toga ministar Ćorić poželio je Bujasu putem svojeg Twitter profila brz oporavak.

“Dragom Hrvoju Bujasu želim brzo ozdravljenje”, napisao je Ćorić u potpis ‘(tć)’ koji označava da je ministar osobno napisao objavu.

“Hvala. A ja vama da što prije nađete adekvatan posao! Pozdrav od UGP-a…”, odgovorio mu je Bujas.

Hvala. A ja vama da sto prije nadjete adekvatan posao! Pozdrav od UGP-a… — Hrvoje Bujas (@hbujas) February 2, 2021

“Smiješno je da je došla policija”

Bujas se osvrnuo i na situaciju s uhićenim vlasnikom teretane koji je objekt otvorio protivno mjerama Stožera.

“Definitivno je smiješno da je policija došla. Trebao je doći neki inspektor i napisati neku kaznu. Ovaj cijeli spektakl s policijom i vođenje čovjeka u pritvor je dno dna. Vjerujem da naši policajci nisu ljudi koji će biti represivni prema hrvatskim poduzetnicima koji ne mogu preživjeti sljedeće mjesece, koji žele raditi”, kazao je Bujas za N1.

Bujas je komentirao i posljedice zaključavanja i koronakrize.

“Približavamo se brojci od 140 000 nezaposlenih ljudi, to će ići preko 200 000. Imate 100 000 ljudi na minimalcu, situacija je neizvjesna, konfuzna, ne postoji nikakav plan. UGP od prvog dana pruža ruke Vladi, razgovarali smo sa svima. Svaki sastanak je imao konkretne prijedloge. Poslušajte poduzetnike, nemojte ratovati s njima”, poručio je Bujas.

“To su ljudi koji dana nisu radili u privatnom sektoru”

Katarina Peović poručila je da iznos koji se plaća za članstvo u HGK, 42 kune, nije veliko opterećenje.

“I Katarina Peović i Andrej Plenković su iz javnog sektora, ljudi koji dana nisu radili u privatnom sektoru. Oni ne znaju što znači plaćati ne jedan parafiskalni namet, to je santa leda, za male tvrtke to ide i na stotine tisuća kuna. Ta santa leda koju netko u životu nikad nije platio jer nije bio na tržištu naravno da je njima nepojmljivo. Kada vidim da je Peović u koaliciji zapravo s HDZ-om, izgleda da sam svašta vidio, ali me ni to ne iznenađuje”, rekao je Bujas.

U medije je izašao podatak da je predsjednik HGK, Luka Burilović, član nekoliko nadzornih odbora pa njegova mjesečna primanja prelaze brojku od 50 000 kuna.

“Moj komentar je da za nekog tko nema nikakav efekt, tko ne može reći da je išta u životu ozbiljno napravio, ja bih se sramio, dao bih ostavku i otišao bih se baviti OPG-om negdje u Slavoniji”, kazao je Bujas.

