BUJANEC OBJAVIO VIDEO ŠKORINOG GOVORA FRENETIČNIM SLJEDBENICIMA: ‘Branit ću ZDS, prekopat ćemo Jasenovac’

Video Škorina govora objavio je kontroverzni novinar Velimir Bujanec na svojoj Facebook stranici

Predsjednički kandidati redovito održavaju govore ne bi li pridobili što više glasača, a jedan takav govor u sklopu predsjedničke kampanje održao je i estradnjak Miroslav Škoro.

Video njegova govora objavio je kontroverzni voditelj emisije ‘Bujica’ i osuđeni diler kokaina koji je drogom “kupovao” ljubav prostitutke, Velimir Bujanec, na svojoj Facebook stranici. Pjevač u svom govoru spominje “Za dom spremni”, Jasenovac, Bleiburg te ono za što će se on boriti i što će braniti. Kako je poručio, branit će ZDS…

Želi Hasanbegoviću prepustiti određivanje datuma proslave Dana antifašističke borbe

Na početku svog govora osvrnuo se Škoro na određivanje datuma proslave Dana antifašističke borbe, što bi on prepustio povjesničarima. I to bivšem ministru kulture Zlatku Hasanbegoviću. Poslije toga Škoro je rekao da on pripada skupini ljudi koji su porazili srpski antifašizam uz riječi “To smo mi pobijedili”.

Škoro je za rečeno dobio velik aplauz, odobravanje i kliktanje publike.

Branit će ZDS i želi prekopati Jasenovac

Miroslav Škoro dotaknuo se ZDS-a jer kako kaže, ispitivali su ga o tome pozdravu. Dodao je da njega nije strah govoriti o tome “pogotovo jer zna istinu i nije licemjer”.

“To je pozdrav pod kojim se moj vjenčani kum borio za ovu Hrvatsku 91. godine. To je pozdrav pod kojim se moj pradjed borio. Neće mi nitko kazati da je to pozdrav koji nekome smeta jer su ga koristili od 41. do 45. Jesu”, rekao je.

Potom je rekao da su koristili i riječ “Hrvatska”, kao i himnu pa spomenuo i “U boj u boj” kao dio opere “Nikola Šubić Zrinski“. Škoro planira ići na Bleiburg, ali otići će i u Jasenovac. Kaže da s tim nema problem i da će tražiti međunarodnu komisiju kada je Jasenovac u pitanju. “Ako treba, prekopat ćemo sve”, poručio je Škoro s govorničke bine.

