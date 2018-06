BUDUĆNOST ZAPADNOG BALKANA: Prijeti nam suptropska klima, vrućine i velika suša, nestat će pitke vode, a stižu i zarazne bolesti

Kada je pak riječ o ljudskom zdravlju, bit će sve više toplinskih valova koji će negativno utjecati na ljudsko zdravlje, a tu je i mogućnost širenja novih zaraznih bolesti.

Vijeće za regionalnu suradnju objavilo je studiju o klimatskim promjenama na Zapadnom Balkanu, koja pokazuje alarmantan porast temperature na cijelom području. Do kraja stoljeća bi temperatura na ovim prostorima mogla porasti i za do pet stupnjeva Celzijevih, ovisno o globalnim naporima za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Visok rizik za ljudsko zdravlje i kvalitetu života

Analiza klimatskih promjena u regiji ističe da su ljudsko zdravlje, sigurnost i kvaliteta života pod visokim rizikom zbog prirodnih opasnosti i vremenskih neprilika, a pod velikim će utjecajem biti i sektori poljoprivrede, šumarstva, ljudskog zdravlja i resursa pitke vode. Kada je riječ o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu, one će rezultirati smanjenjem kvalitete hrane, erozijom zemlje i propadanjem zemljišta. U šumarstvu postoji velik rizik od propadanja šuma na velikim područjima te od nestanka sada postojećih vrsta drveća i biljaka. Na udaru je i postojeća zaliha pitke vode. Kada je pak riječ o ljudskom zdravlju, bit će sve više toplinskih valova koji će negativno utjecati na ljudsko zdravlje, a tu je i mogućnost širenja novih zaraznih bolesti.

Vruća i suha ljeta trajat će i do dva mjeseca duže

Informacije o klimatskim promjenama u Zapadnom Balkanu kažu da bi se na ovim područjima mogla dogoditi suptropska klima koja će ići više prema sjeveru, što znači da će obalna i južna područja biti vrlo vruća i suha tijekom ljeta. Očekuje se i da će ljeto trajati mjesec do dva duže, a takva će ljeta početi možda već u bliskoj budućnosti, a to će se do kraja stoljeća sigurno dogoditi. Studija je izdala i niz preporuka za smanjenje tereta svjetskog gospodarstva u rješavanju problema povezanih s klimatskim promjenama, posebno kada je riječ o nedostatku ljudskih resursa i drugih kapaciteta, te poboljšanju i fokusiranju na regionalnu suradnju.

