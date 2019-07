BUDUĆNOST HRVATSKE SVE JE NEIZVJESNIJA: Jedan profil ljudi bira Njemačku, a drugi Irsku. Evo tko bira koju opciju

Domagoj Novosel tvrdi da se iz Hrvatske u Irsku iseljavaju mladi ljudi, a u Njemačku cijele obitelji

“U Irsku se iseljavaju mladi, a u Njemačku cijele obitelji”, upozorio je danas načelnik Sektora za demografski razvoj u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dr. sc. Domagoj Novosel na okruglom stolu i tribini “Budućnost u Hrvatskoj”, održane u Zadru u sklopu nacionalne akcije “Hrvatska pamet Hrvatskoj” koja ima za cilj zadržati mlade obrazovane ljude u Hrvatskoj, piše Večernji list.

“Brojke su određen problem i ne možemo pratiti koliko se iseljava, a koliko se vraća. Posljednji podaci o Hrvatima u Irskoj govore da je broj Hrvata tamo u padu, a broj Hrvata u Njemačkoj je u porastu. U Irsku se iseljavaju mladi, a u Njemačku cijele obitelji. Prvi veliki val je bio ulaskom u Europsku uniju zbog školovanja i zapošljavanja, kao i u Estoniji, Poljskoj, no stvoreni su uvjeti za njihov povratak, a mislim da smo i mi stvorili uvjete i da se val iseljavanja zaustavlja”, rekao je Novosel.

Veća zaposlenost nego ikad

Pročelnik Upravnog odjela za EU fondove Grada Zadra, Šime Erlić, tvrdi da je u Zadru veća zaposlenost nego ikad, međutim i dalje imaju probleme kao i ostali dijelovi Hrvatske. “Potičemo kroz poduzetničke inkubatore mlade poduzetnike i pridonosimo atmosferi za opstanak mladih ovdje. Povlačenja sredstava iz EU-a nisu dovoljna da ostanu svi, no ulaganjem baš sredstava iz EU-a mi ćemo se približiti po razvijenosti drugim zemljama. Više im se neće isplatiti odlaziti, a za dinamičnost posla nam trebaju kvalitetniji poslovi.”

“Hrvatska ima jako kvalitetno visoko obrazovanje, ljudi ne odlaze samo iz tih razloga nego zbog toga što naše ljude itekako dobro prihvaćaju vani i nije da sve ne valja i da treba sve mijenjati”, smatra prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru, koja smatra da “svi moramo govoriti da je Hrvatska zemlja prilika”, kako je Hrvatska u krizi povjerenja, zbog čega su mnogi mladi potražili sreću izvan Hrvatske, te da su “istraživanja pokazala da je povjerenje u institucije najmanje padalo u obrazovanje”.

Ne voli naslove poput ‘Iselila se Slavonija’

Izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić, zamjenica pročelnice Odjela za turizam i komunikacijske znanosti, rekla je kako su u Zadarskoj županiji umanjili sezonske efekte te da turizam traje od travnja do studenoga. “Danas imamo kontinuirane upite poslodavaca da studenti već sada rade sezonu, a mi studentima želimo dati mogućnost da sami znaju organizirati od apartmana do IT sektora. Naš cilj je oplemeniti turizam i da se sami znaju snaći na tržištu i pomoći poslodavcu.”

“Mediji stvaraju sliku, ne volim naslove ‘Iselila se Slavonija’. Ako stalno govorimo loše, onda ograničavamo i tržište. Mislim da trebamo ići u smjeru ‘može se’. Nije problem da odu, ali da se vrate. I mediji trebaju poticati dobre primjere. Znanje je ključ uspjeha, a stručna praksa je prvi korak u stvarni svijet. Ako budeš najbolji u svom selu, možeš pokoriti svijet”, dodala je Krce Miočić.