BUDUĆI MINISTAR UPRAVE NAJAVIO PRVE POTEZE: ‘Puno toga je pokrenuto za vrijeme Kuščevića, nadam se da ćemo to završiti do kraja mandata’

‘Puno toga je pokrenuto za vrijeme bivšeg ministra Kuščevića, ja se nadam da ćemo to uspjeti završiti do kraja mandata ove Vlade. Dakle, cilj nam je da javna uprava bude servis građanima, da se u javnosti negativno ne priča o javnoj upravi, da se smanji birokratizacija’, kazao je Ivan malenica koji će najvjerojatnije postati novi ministar uprave

Naizgledniji kandidat za novog ministra uprave, dekan Veleučilišta u Šibeniku Ivan Malenica, predstavio se kao obiteljski čovjek i otac dvoje djece. “To je ono što smatram najvažnijim u životu”, kazao je za televiziju N1. Ponudu premijera Andreja Plenkovića, kaže, nije očekivao.

PLENKOVIĆ PREDLOŽIO NOVOG MINISTRA UPRAVE: ‘Mlad čovjek, odličan izbor i osvježenje’

‘Počašćen sam što me je Plenković odabrao’

“Moram reći da sam počašćen što je predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odabrao mene kao kandidata za ministra uprave. Nisam očekivao, iznenadio me taj poziv, bez obzira što sam aktivan i u Ministarstvu uprave kroz Savjet za javnu upravu, i u stranačkim tijelima kao predsjednik Odbora za javnu upravu, tako da upućen sam u te aktivnosti u Ministarstvu uprave i u rad stranke, tako da, eto, dogodilo se”, rekao je Malenica za N1.

Dodao je da su on i premijer jučer finalizirali pregovore oko njegovog ulaska u Vladu. Idućeg tjedna trebao bi biti predstavljen na Odboru za statut, poslovnik i politički sustav, a potom slijedi glasovanje na sjednici Sabora.

Otkrio je i koji će mu biti prvi potezi na čelu Ministarstva uprave.

IVAN MALENICA DOBIO VJETAR U LEĐA: Klub HDZ-a podržao Plenkovićev prijedlog da on bude movi ministar uprave

Manje birokratizacije, više digitalizacije…

“Puno toga je pokrenuto za vrijeme bivšeg ministra Kuščevića, ja se nadam da ćemo to uspjeti završiti do kraja mandata ove Vlade. Dakle, cilj nam je da javna uprava bude servis građanima, da se u javnosti negativno ne priča o javnoj upravi, da se smanji birokratizacija. To su nekakve aktivnosti, koje bih ja kao ministar, ako budem izabran, pokrenuo i radio na njima u sklopu ministarstva”, rekao je Malenica.

“Svakako bih učinio sve u tom smislu da javna uprava bude servis građanima, da građani u što kraćem roku, uz što manje financijskih sredstava ostvare određene svoje interese i određena prava. Smatram tu jako važnim projektom digitalizaciju javne uprave, koja bi to trebala omogućiti, i ostale nekakve aktivnosti, upravni postupak… Puno je toga što bi trebalo utjecati na to da se smanji negativna percepcija u javnosti oko javne uprave”, rekao je Malenica.

DANAS NEĆE GLASOVATI O NOVOM MINISTRU UPRAVE: Možda idući tjedan jer se čeka rekonstrukcija Vlade: Tko će još odletjeti?