BUDUĆI MINISTAR OBRANE NAJAVIO ČETIRI CILJA JAČANJA VOJSKE: Bit će novog naoružanja, a jedna stvar će posebno razveseliti vojnike

Uz nastavak modernizacije Hrvatske vojske i razvoja infrastrukture, budući ministar obrane Mario Banožić poručio je kako će za vojnike biti uvedene edukacije te kako njihove plaće neće padati, već samo rasti

Budući ministar obrane Mario Banožić ustvrdio je u utorak da će prioriteti u tom resoru biti nastavak modernizacije Hrvatske vojske, razvoj infrastrukture i rad na edukacijama, a smatra i kako bi plaće vojnicima u Hrvatskoj u budućnosti trebale rasti. “To će definitivno biti nastavak modernizacije hrvatske vojske, rad na edukacijama, razvoju infrastrukture, svih onih smještajnih i ostalih kapaciteta koji su potrebni da bi Hrvatska vojska bila na ponos Hrvatske”, kazao je Banožić govoreći o prioritetima Ministarstva obrane.

Dodao je i kako mora vidjeti što je obuhvaćeno u smanjenju proračuna tog ministarstva u iznosu od 530 milijuna kuna, ali istaknuo da rezanja plaća vojnicima neće biti. “Što se tiče plaća, mislim da su one u Hrvatskoj vojnicima napokon, nakon dugo vremena, došle na ono što je hrvatskim vojnicima potrebno, a to znači da bi po meni u budućnosti to trebalo ići prema gore”, kazao je.

Stari resor dobiva novu snagu

Uoči posljednje sjednice aktualnog saziva Vlade na kojoj sudjeluje kao ministar državne imovine, Banožić je poručio i da je spajanjem s Ministarstvom graditeljstva i prostornog planiranja, Ministarstvo državne imovine dobilo novu snagu. “Mislim da je ideja jako dobra da imate rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i rješavanje tehničke dokumentacije, za sve buduće investicije”, kazao je.

Od ministra Darka Horvata koji preuzima ta dva resora, očekuje da nastavi dalje raditi, da pokaže da je ministarstvo državne imovine bilo nužno i potrebno, a da razina državnog ureda nije dovoljna da bi se skrbilo o državnoj imovini.