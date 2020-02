BRZOPOTEZNI PAD GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA: Hoće li stradati i ostali visokorangirani masoni? Ili je ovaj pao zbog nečeg drugog?

Analiziramo slučaj ostavke glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i izglede da se rasvijetle sve nejasnoće oko ovog slučaja

Masoni, snimke, laganje, reket, ucjene…ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković brzopotezno je zatražio ostavku glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i on ju je dao svega nekoliko sati kasnije. Pet dana nakon objave da je policija uhapsila troje zaposlenika medijske kuće, od kojih je jedan mason, zbog pokušaja ucjene šefa jedne masonske udruge, i dva dana nakon što je objavljeno da je mason i – glavni državni odvjetnik.

Hrvatska je po prvi put službeno saznala da joj je glavni državni odvjetnik, dakle, osoba koja bi trebala moći hrabro raspetljati najteži kriminal i korupciju u državi, pa makar i sezala u kabinet premijera ili gradonačelnika Zagreba, član tajne bratije, masona. Kažu, udruga je legalna, nije nezakonito – jer, eto, nigdje nije napisano da državni odvjetnik ne može biti mason. No, činjenica jest da masonerija nije „javna“, da se ne zna tko su članovi, oni sami mogu reći, ali ne mogu govoriti tko je još itd. Pojednostavljeno, radi se o vrlo netransparentnom organiziranju društvene elite, navodno za „boljitak u društvu“, ali uz mnogo retro ceremonija i uzajamnog umrežavanja i uzajamnog pomaganja. Pa je li normalno da Hrvatska, sa ovakvim stanjem u pravosuđu, s ovakvim pokazateljima o korupciji, s ovakvom netranasparentnošću ima i glavnog državnog odvjetnika masona?

Sam Dražen Jelenić, koji je nakon objave u tjedniku Nacional priznao da je mason, rekao je da je ušao u masonsku udrugu – jer mu je imponiralo da se nađe u krugu uglednika, onih koji se „zalažu za boljitak u društvu“.

Bilo je to mjesec dana prije nego što je postao glavni državni odvjetnik, dakle, kada je već bio kandidat za to mjesto. I po svemu sudeći nije to nikome rekao, ni jednoj instanci koja brine o „prijemu“ državnog odvjetnika. Ili nije trebao reći, jer su i te instance krcate masonima? U svakom slučaju, primljen je u to – kako on smatra – ugledno društvo. Ne znamo mnogo o drugim članovima, samo možemo nagađati, ali za procjenu uglednosti svakako može poslužiti i podatak da je jedan od članova i urednik u Dnevno.hr, Vuk Radić, koji je upravo osumnjičen za pokušaj medijskog reketa.

Uostalom, vrlo je izgledno da smo već i ranije imali masone u DORH-u ili Uskoku. Odnosno, da ih ima još. Samo smo u Jelenićevom slučaju to i saznali. A možda ih ima i u Vladi?

Baš kao u vicu: možda su svuda oko nas.

Tko je koga tražio uslugu i preventivno snimanje

Iz šume hrvatskih masona ipak je izvučen samo jedan, i to upravo sada. Nekoliko dana nakon što je objavljeno da su uhapšeni urednici Dnevno.hr i 7 dnevno, Mark Cigoj i Vuk Radić, te direktorica tvrtke izdavača, Motus Media grupe, Marija Dekanić, radi pokušaja ucjene poznatog liječnika, oftamologa, i ujedno šefa jedne masonske udruge, dr. Nikice Gabrića, izvučena je i priča o masonskom angažmanu Dražena Jelenića.

Odmah nakon hapšenja trojca iz Dnevno, koje je dr. Gabrić optužio da su ga reketarili, da su tražili da im plati oglase, a oni za uzvrat ne bi objavili materijal o njegovim masonskim ceremonijama, dr. Gabrić je objasnio da se obratio policiji i DORH-u ne samo zbog sebe nego i zato jer je smatrao da su i drugi članovi masonskih udruga – „visokopozicionirani pripadnici obavještajnih i pravosudnih institucija“, ali i političari – izloženi riziku od ucjene kao i on.

Nekoliko dana kasnije na naslovnici Nacionala osvanuo je Dražen Jelenić. U tom trenutku pak hrvatska je javnost nenadano dobila uvid u utrobu DORH-a: saznali smo da je prijavu dr. Gabrića primio Mladen Bajić, bivši glavni državni odvjetnik, danas Jelenićev zamjenik, ujedno i njegov prijatelj, a da se onda uključio i Jelenić, pa je tu bilo i svakovrsnog razgovaranja. Jelenić tvrdi da je dr. Gabrić želio utjecati na njega i da je tražio žešće postupanje prema masonu Vuku Radiću i ekipi iz Dnevno.hr, a dr. Gabrić da je upravo Jelenić tražio uslugu od njega.

Kao šlag na torti ovaj puta imamo činjenicu da je ugledni oftamolog objavio u medijima da je – snimao razgovor s glavnim državnim odvjetnikom. I to zato da bi imao dokaz za slučaj da Jelenić kasnije laže. U međuvremenu je dr. Gabrić već medijima pokazao i SMS-ove, a i dao naslutiti i da se Jelenić i njegov zamjenik, Bajić, zapravo uzajamno ne podnose. Drugim riječima, diskrecija DORH-a raspala se kao kula od karata.

Rasplet pokazuje da je u cijelom skandalu najslabija karika bio upravo Dražen Jelenić. Pao je brzinom munje. Nitko nije rekao niti riječ u njegovu obranu. Bilo je dovoljno tek da mu se objavi – da je mason, da je to krio, i da se „nije izuzeo“ u slučaju koji se tiče masonerije.

A to nam pokazuje da je bio neizmjerno slab i naivan. Potpuno nespreman za velike igre koje se u Hrvatskoj očekuju od glavnog državnog odvjetnika.

Dražen Jelenić će ući u povijest po nevjerojatno brzom „izračunu“ da u operaciji Borg koja je vođena u Banskih dvorima za preuzimanje Agrokora nitko iz političkog vrha nije odgovoran za umrežavanje odabrane elite s namjerom izvlačenja velikih honorara za konzultantske usluge. Naravno, iz današnje perspektive, nakon inficiranja cijelog sustava masonskim virusom mnogi su se već pitati: jesu li možda i borgovci bili masoni?

No, zapravo, posve je nebitno jesu li bili i masoni. Bilo je evidentno da komuniciraju direktno i dogovaraju posao, nisu im trebale nikakve tajanstvene masonske čarolije.

Slab, naivan i nespretan, ali ipak – smetao mnogima

Ući će u povijest i po nevjerojatnom uprizorenju na svečanosti povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe: u loži HNK sjedio je tik do Uskokovog optuženika, Milana Bandića.

Dražen Jelenić, vrhunski naivac koji nikada nije ni pomislio da bi mu učlanjenje u masone moglo ikada naškoditi, sjedio je mirno uz Bandića i nije mu niti palo napamet da bi se trebao dići i jednostavno otići, unatoč tome gdje ga je smjestio protokol.

No, i takav, sav slab i naivan i nespretan, Dražen Jelenić je očito nekome zasmetao. Naravno da je činjenica da se učlanio u masoneriju neobranjiva, da je to razlog za njegovu ostavku, ali činjenica jest da je taj podatak – izvađen upravo sada.

Jesu li možda točna nagađanja da se steže obruč oko nekih od najpopularnijih optuženika, pa je operacija mason svojevrsna poruka? Ili Dražen Jelenić nije dovoljno brzo surađivao oko nekih političkih narudžbi? Pa je slučaj mason poslužio samo kao dobra prilika za micanje? On sam se već sapleo u toliko trgovanja, od Borga na dalje, da sigurno neće odlučiti u trenucima pada izigravati moralnu vertikalu i razotkriti moguću pozadinu operacije. Prije će se odlučiti na to da šutke ostane u sustavu i zaboravi tu neugodnu opaku epizodu vođenja DORH-a.

Slab glavni odvjetnik, koji može nestati jednim zapuhom vjetra, jednom objavom, nije ništa drugo nego poruka: a vidite što bi se moglo dogoditi vama.

Brzom eliminacijom jednog masona svakako se postavlja pitanje a što onda s ostalim „visokopozicioniranim pripadnicima obavještajnih i pravosudnih institucija“ koje su se spominjale u prvim objavama o prijavi za pokušaj ucjene. Ako Jelenić mora otići zato što je provaljen da je mason, hoće li uslijediti i kompletno provjetravanje obavještajnih i pravosudnih institucija i političkog vrha?

Ili je odlazak ovako brz i zato da se to pitanje skine s dnevnog reda? Ali, valjda je svima jasno da mason iz kontroverzne izdavačke kuće koji je, navodno, provalio dr. Gabrića, može isto tako provaliti i sve druge? Uostalom, i glavni urednik Nacionala kaže da i on ima – cijeli popis. Također, biti će znakovit i opseg i intenzitet istrage prema vodećim ljudima medijske kuće koja je reketarila dr. Gabrića jer sudeći prema oglasnim paketima i oni imaju jake sponzore. Podsjetimo da su, između ostalog, primili i bespovratna sredstva iz EU fondova na natječaju Ministarstva gospodarstva.

Jedno je sigurno: nakon „slučaja mason“ i naglog pada Dražena Jelenića, DORH, institucija ključna za borbu protiv korupcije i kriminala, postaje još slabija. Ne samo zato jer ju je on kompromitirao, kao osoba, nego i zato jer se rastvorila, pokazala, zastrašujuća mreža trgovanja utjecajem, manipuliranja, ucjena, medijskog trgovanja, prijateljskog i svakovrsnog dogovaranja.

Iako se u početku doimalo kao vic, kada se rastvorilo, postalo je vrlo zabrinjavajuće. Podzemlje je opet jače od DORH-a.