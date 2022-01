Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin pojasnila je što znači da se brzi antigenski test neće morati potvrđivati PCR testom.

"Brzi antigenski testovi su sve više specifični i osjetljivi i sve su pouzdaniji rezultati tih testova, pogotovo kad se radi o osobama koje imaju znakove bolesti. U stručnom medicinskom smislu nema potrebe, kod velikog porasta i kod velikog udjela pozitivnih testova - da se takvi pozitivni testovi potvrđuju PCR-om", kazala je Pavić Šimetin za Dnevnik Nove TV.

Masovno antigensko testiranje

Objasnila je kako način izdavanja covid potvrda diktira Europska komisija, a ne Hrvatska.

"Za njihovo ishođenje kod preboljenja potreban je PCR test - iako je Hrvatska uz još neke zemlje više puta ukazivala na to da treba uvažiti i brze antigenske testove, no za jedan dio građana covid potvrda na temelju preboljenja, odnosno PCR testa nije potrebna, a to su građani koji su potpuno cijepljeni", kazala je Pavić Šimetin. Ta kategorija, kako je pojasnila, nije potrebna da se dodatno potvrđuje testom.

Plan je krenuti s masovnim antigenskim testiranjima. Omogućilo bi se i testiranje za potrebe bolesti, testiranje koje rade mikrobiološki laboratoriji. To bi bila promjena i sada treba naći način financiranja, odnosno plaćanja preko uputnice.