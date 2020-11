BRZI TESTOVI U ZAGREBU DALI PRVE REZULTATE: ‘Tijekom jučerašnjeg dana pozitivno ih je bilo 25 posto’

Jučer su zabilježena 1973 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj porastao na ukupno 19.275, uz 45 preminulih osoba te 2060 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih je na respiratoru 235 pacijenata

Nove mjere su donesene za Zagrebačku i Varaždinsku županiju te Dugi otok

Brzo testiranje u Zagrebu otkrilo je 25 posto pozitivnih građana

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

36 novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:00 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 270 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 236 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 34 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 622 osobe, a ukupno je testirano 16.295 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 289 uzoraka, od kojih je 36 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, izvijestio je županijski stožer.

11 favorita u utrci za cjepivo

7:20 – Deseci tvrtki od ‘startupova’ do farmaceutskih divova utrkuju se u proizvodnji sigurnog i učinkovitog cjepiva protiv koronavirusa kako bi odgovorili na hitnu zdravstvenu potrebu i potencijalno dobro zaradili. Pozitivni rezultati završnih ispitivanja nekoliko kandidata za cjepivo potaknuli su nade da ipak ima svjetla na kraju tunela pandemijskog tunela. Novi koronavirus dosad je ubio gotovo 1,4 milijuna ljudi u svijetu.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) identificirala je do sredine studenog 48 “kandidata za cjepivo” koji su u fazi ispitivanja cjepiva na ljudima. Velik je to pomak od lipnja kad je bilo 11 kandidata. Jedanaest kandidata za cjepivo je u posljednjoj, trećoj fazi ispitivanja u kojoj se učinkovitost cjepiva testira na većem uzorku ljudi, uglavnom na desecima tisuća ljudi s nekoliko kontinenata.

Kako se tajnim zabavama prkosi karanteni

7:17 – U mračnoj uličici u Parizu nalazi se djelomično otvoreni ulaz u napušteni podzemni željeznički tunel u kojem se odvija ilegalni “rave party” za 300 ljudi koji traže bijeg iz “lockdowna” uvedenog Francuskoj zbog jačanja drugog vala pandemije. “Zatvori vrata”, šapće vratar skriven u sjeni do koje dopire samo svjetlost s mobitela partijanera. Ulaznice od 15 eura za subotnji party “I Want to Break Free” prodavale su se članovima privatne Facebook grupe. Razgrabljene su u nekoliko sati.

No adresa privatnog događaja u 13. okrugu bila je tajna do posljednjeg trenutka. Pravila su stroga – dođi sam ili u grupi do najviše troje ljudi između 20 i 21 sat. Pulsirajuća techno glazba odjekivala je iz špilje okićene neonskim svjetlom i psihodeličnim projekcijama na zidovima. Plesači su pohrlili na prašnjavi podij pokraj šanka i pozornice s DJ-om.

Porasla vrijednost dionica na Wall Streetu zbog najava još jednog cjepiva

7:05 – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle, ponajviše u sektorima koji su za vrijeme koronakrize bili pod najvećim pritiskom, jer je ulagače ohrabrila vijest o još jednom cjepivu protiv covida-19.

Nove mjere i u Zagrebačkoj županiji

Jučer – Nacionalni Stožer civilne zaštite donio je u ponedjeljak, na prijedlog županijskog stožera, odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera na području Zagrebačke županije, pa tako od utorka najviše 50 osoba može biti na umjetničkim izvedbama te kino projekcijama. Organizatori svih javnih događaja koja su dopuštena te vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih protuepidemijskih mjera. Obvezno je i korištenje maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska ili druga društvena okupljanja ako nije moguće održavanje distance od najmanje dva metra.

Od utorka je zabranjeno posjećivati štićenike domova za starije i nemoćne, a ni oni sami neće moći napuštati prostore pružatelja usluga smještaja osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima. Štićenici koji se vraćaju u domove morat će izbjegavati kontakte s ostalim korisnicima 14 dana. Ta se mjera ne odnosi na odlaske u dnevnu bolnicu, hemodijalizu i specijalističko-konzilijarne preglede.

Preporučuje se i da se posjete drugim korisnicima ustanova socijalne skrbi, poput djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece s teškoćama u razvoju, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika ili ovisnika, smanje na najmanju moguću mjeru, a da se omoguće češći kontakti s njihovim obiteljima putem neizravnih oblika komunikacije. Zaposlenicima zdravstvenih ustanova, vrtića i škola te zaposlenicima pružatelja socijalnih usluga preporučuje se da ne sudjeluju na organiziranim okupljanjima većeg broja osoba.

Također, donesena je i preporuka građanima Zagrebačke županije da ne putuju izvan granica Hrvatske osim ako za to postoje neodgodivi poslovni, osobni ili neki drugi razlozi. Te će mjere u Zagrebačkoj županiji biti na snazi do 31. prosinca.

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je u ponedjeljak, na preporuku Stožera Zadarske županije, odluku o uvođenju nužne epidemiološke mjere – obustave održavanja misa i vjerskih okupljanja u župama Sali, Zaglav, Žman i Luka na Dugom otoku. Ta će se mjera provoditi od 24. studenog do 15. prosinca.

Nacionalni stožer civilne zaštite danas je dopunio odluku od petka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za Varaždinsku županiju. Naime, privremena obustava rada svih ugostiteljskih objekata, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, ne odnosi se na ugostiteljske objekte koji pružaju uslugu smještaja, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja.

Prema danas dopunjenoj odluci, privremena obustava sportskih natjecanja i organiziranih treninga u sportovima u kojima dolazi do fizičkog kontakta ne primjenjuje se na vrhunske sportaše u pojedinačnim sportovima i seniorske sportske ekipe koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja.

Šikić: ‘Ako će biti potrebno, strože mjere će se donositi’

Jučer – Grad Zagreb je započeo s masovnim testiranjem. Riječ je o brzim antigenskim testovima, a namijenjeni su ljudima koji već imaju simptome. Gošća RTL Direkta bila je Sandra Šikić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” koji vodi brigu o epidemiološkom stanju u gradu Zagrebu.

“Bilo je prijavljeno 1200, maksimalni kapacitet, a došlo ih je zapravo oko 1000 na testiranje što je zaista veliki odaziv građana Grada Zagreba. Prvog dana testiranja, 25 posto ih je bilo pozitivno. Nekako je u okvirima očekivanja. Ova brojka se slaže s PCR testiranjima. U Gradu Zagrebu je trećina pozitivnih testiranih”, rekla je.

S obzirom na tako visoke brojke pozitivnih osoba, postavlja se pitanje treba li i Zagreb donijeti strože epidemiološke mjere.

“Što se Zagreba tiče, bilježimo velike brojeve. Situacija je svakako ozbiljna i ne treba ju banalizirati. Ako će biti potrebno, strože mjere će se donositi. S ovim brzim testiranjima, nadamo se da će biti dobar alat. Cilj tog brzog testa je brza detekcija i izolacija tih ljudi iz zajednice da ne šire virus dalje. Nadamo se da će i to uvelike pomoći kako bi se brojke stabilizirale. “Vrlo je teško naći nekakav fini balans između gospodarstva i zaraze, da tako kažem. Svakako treba pratiti trendove i ako se oni budu pogoršavali, vjerujem da će se razmotriti i strože mjere. U ovom stupnju epidemije ne možemo govoriti o pojedinačnim žarištima, vidimo da je lokalna transmisija i prijenos virusa u Zagrebu visoka. Ono što je jako važno, znam da zvuči otrcano, ali zaista ponavljam važnost odgovornosti i da zaista ljudi ne ulaze u nepotrebne rizike jer rizici su svakako okupljanja bilo kakvog tipa, bila ona obiteljska, poslovna ili vjerska, sve to treba svesti na minimalnu mjeru ili u potpunosti izbjegavati”, zaključila je Šikić.