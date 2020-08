‘BRZI I ŽESTOKI’ U SPLITU: Porscheima prolazili kroz crveno sa 150 km/h: ‘Školski primjer obijesne vožnje’

‘Zamislite na raskrižju da je dolazio drugi automobil s njihove lijeve strane. Ako bi brzinom od 140 ili 150 km/h udarili u vrata vozača, taj bi ostao na mjestu mrtav’

Tri automobila su u noći na nedjelju Poljičkom ulicom u Splitu jurili brzinom od oko 150 km/h. Snimka njihove objesne jurnjave stigla je u redakciju 24sata, a na videu se vidi da je riječ o sportskim automobilima.

“Ovo je školski primjer obijesne vožnje. Za to je predviđena zatvorska kazna i oduzimanje vozila. I to treba napraviti”, komentirao je za 24sata Goran Husinec, sudski vještak.

Prolazili kroz crveno

Osim što su vozači ovih bijesnih automobila prolazili kroz crveno oni su i snimali u vožnji te pretjecali. Husinec govori da su mogli nekoga ubiti.

“Zamislite na raskrižju da je dolazio drugi automobil s njihove lijeve strane. Ako bi brzinom od 140 ili 150 km/h udarili u vrata vozača, taj bi ostao na mjestu mrtav”, poručuje sudski vještak.

Kakvi automobili su u pitanju?

Sportski automobili s videa mogu doseći strelovito ubrzanje i maksimalnu brzinu od 300 km/h. Automobil iz kojeg se snima, kao i drugi automobil s videa, su modeli Porchea, 911 Turbo S. Radi se o pretposljednjoj generaciji Porchea, modelu koji se proizveo 2016. godine.

Snaga motora ovog automobila je 580 KS, a on može za 2,9 sekundi auto dovesti do brzine od 100 km/h. Kako piše 24sata, to je jedno od najboljih ubrzanja za serijske automobile i to u svijetu. Model ovog automobila može doseći brzinu od 300 km/h.

U Hrvatskoj je ovaj auto, dok je bio nov, koštao oko dva milijuna kuna. Takvi polovni automobili danas koštaju iznad 120.000 eura.