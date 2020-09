BRŽE OD PLANIRANOG: Austrijska aviokompanija zbog ograničenja u putovanjima ukinula linije prema Hrvatskoj

Unatoč pandemiji koronavirusa, u kompaniji su zadovoljni rezultatima ove linije pa planiraju nastaviti prometovati njome i iduće ljetne sezone

Austrian Airlines, austrijska nacionalna kompanija objavila je svoj red letenja za listopad te će do sredine listopada prometovati prema tri hrvatske zračne luke – Zagrebu, Dubrovniku i Splitu. Iz ove aviokompanije je za portal Croatian aviation potvrđeno da su zbog ograničenja u putovanjima odlučili smanjiti broj tjednih letova prema Hrvatskoj kao i ranije završiti s prometovanjem prema Splitu.

Croatian aviation podjeća da je ova austrijska firma ove ljetne sezone pokrenula liniju Beč – Zadar koja je do sredine rujna bila u prometu. Unatoč pandemiji koronavirusa, u kompaniji su zadovoljni rezultatima ove linije pa planiraju nastaviti prometovati njome i iduće ljetne sezone. U ljetnom redu letenja linija Beč – Split prometovala je šest puta tjedno i to svakog dana, izuzev utorka.

Premda je austrijska kompanija svojim zrakoplovima mislila cijeli listopad prometovati tom linijom, zbog niske potražnje i restrikcija posljednji let bit će 10. listopada, prije nego što je to planirano. Od 1. do 10. listopada linija Beč – Split bit će u prometu tri puta tjedno – utorkom, četvrtkom i subotom u popodnevnim satima.

Promjene na liniji Beč – Zagreb

Linija Beč – Dubrovnik također je prometovala šest puta tjedno u ovoj ljetnoj sezoni, a ta linija će biti u prometu do samog kraja ljetnog reda letenja, dakle do 23. listopada:

od 2. do 5. listopada najavljena su četiri leta tjedno, ponedjeljkom, petkom, subotom i nedjeljom,

od 11. do 18. listopada najavljena su dva leta tjedno, petkom i nedjeljom,

od 19. do 23. listopada najavljena su dva leta tjedno, ponedjeljkom i nedjeljom.

Prema informacijama portala Croatian aviation, austrijska kmpanija najavila je promjene i na liniji Beč – Zagreb. Premda je ta linija trebala prometovati šest puta tjedno tijekom rujna, kompanija je zbog slabe potražnje vrlo često otkazivala određene polaske. Zato je došlo do redukcije u broju tjednih letova na liniji pa će Austrian povezivati Beč i Zagreb tek četiri puta tjedno u listopadu – svakog ponedjeljka, srijede, petka i nedjelje. Letovi su najavljeni u popodnevnim satima.

U ljetnom redu letenja je Austrian prethodnih godina svakodnevno prometovao prema Splitu i Dubrovniku pa često koristio svoje najveće zrakoplove Airbus (A321). Na liniji Beč – Zagreb prometovao i do tri puta dnevno. Jedina linija koja bi u ovogodišnjem zimskom redu letenja trebala biti u prometu jest upravo Beč – Zagreb.

Međutim, broj tjednih letova još uvijek nije siguran pa će se plan austrijske aviokompanije za tu liniju u zimskim mjesecima objaviti sredinom idućeg mjeseca.