BRUTALNO SPUSTILA CIJENE VRHUNSKIH APARTMANA NA HVARU, ALI…: ‘Noćenje nudim za 90 eura s popustom, ali nitko se ne javlja’

Kada se vidjelo da s pandemijom koronavirusa nema šale i da će ugroziti domaći, ali i svjetski turizam, hrvatski ugostitelji počeli su s pitanjima hoće li sezone uopće biti.

Točnog odgovora i dalje nema premda je želja mnogih da sezona ne propadne u potpunosti pa su zato neki iznajmljivači na Jadranu odlučili spustiti cijene svojih apartmana i to prije mjesec dana. Rezervacije se otkazuju u cijeloj Europi, a otkazi pljušte. Jedna domaća iznajmljivačica s Hvara ispričala je Večernjem listu da je cijene svojih vrhunskih apartmana snizila, ali uzalud. Objavila je to na stranici Airbnb, no reakcije nema.

“Prije korone bili smo puni do polovice srpnja, a nisam sigurna da više išta možemo očekivati. Hvar ovisi o aviogostima, a nama su konkretno gosti ponajprije bili Britanci i Amerikanci, koje je koronavirus ponajviše i pogodio. Nešto smo imali i Skandinavaca, Kanađana i Australaca te gostiju iz Dubaija, Emirata, Brazila i sl., ali Nijemaca ili Austrijanaca jako malo, a gosta iz Češke, Mađarske ili Slovenije nijednom”, ispričala je domaća iznajmljivačica za Večernji list.

Apartman za dvoje nekada je bio 150 eura, sada ga nudi za 90 eura

“Nisam ni očekivala da domaći reagiraju, oni obično i ne bukiraju odmor na Jadranu preko portala, ali snižavanje cijena nije probudilo zanimanje ni vani. Jako me zabrinjava i činjenica da je moj oglas na Airbnbu lani u svibnju pregledan 500, a sada samo 100 puta”, govori Dalmatinka.

Prošle godine je ova iznajmljivačica apartman za dvije osobe iznajmljivala za cijenu od 150 eura za noć, dok ih sada nudi za 90 eura. U slučaju da gosti ostanu dulje od tjedan dana, cijena pada još 25 posto. Što se tiče velikih apartmana za šest osoba koji se nalazi u jednom katu kuće, lani je postizala cijenu od 350 eura za noćenje, dok je cijena zbog korone 200 eura. K tome, tu je uračunat i popust za dulji boravak.

U apartmane je uložila više tisuća eura i sada je sve ‘ćorak’

“Ispod toga nemam računa ni otvarati jer bih gomilala troškove. U proteklom razdoblju ih je itekako bilo, samo uređenje kuhinje velikog apartmana i PVC stolariju ovog proljeća sam uložila oko 10.000 eura. Prije lanjske sezone sam na adaptaciju triju kupaonica potrošila 10.000 eura kao i dodatnih 17.000 eura na kompletnu rekonstrukciju malog apartmana.

Mora se ulagati, bez toga više nema gostiju. Prije adaptacije iznajmljivali smo sobe za od 100 do 150 kuna po osobi na noć, bili bismo puni samo 20 dana, a sezona nam je trajala maksimalno mjesec i pol. Nakon adaptacije goste imamo već od kraja ožujka sve do kraja listopada, a svaki mjesec puni smo praktički 25 dana. Iznajmljivanje je solidan posao, ali treba znati da ni izdaci nisu mali. K tome, uglavnom smo prepušteni sami sebi i tržištu. Prigovara se da imamo mala davanja prema državi, ali, recimo, iznajmljivači su među onima koji u ovoj krizi od te iste države nisu dobili financijsku pomoć”, govori Hvaranka za Večernji list.

Iznajmljivači u Istri i Kvarenru u boljem položaju nego oni u Dalmaciji

Sezona će biti teška za sve u turizmu, a za domaćine na otocima bi mogla biti najteža. S tim se slaže i Nedo Pinezić, konzultant u turizmu i bivši načelnik Zajednice obiteljskog smještaja. Pinezić objašnjava da je putovanje obitelji iz Zagreba prema Braču i dalmatinskim otocima skuplje 1.000 kuna nego primjerice prema Krku.

“Nažalost, neće biti druge nego da snižavanjem cijena kompenziraju tu razliku. Istra i Kvarner u povoljnijoj su poziciji od Dalmacije. I tamo obiteljski smještaj poseže za sniženjima, ali maksimalno dvadesetak posto. U te dvije regije iznajmljivači kažu i da su nove rezervacije napokon počele stizati. I to ne toliko za apartmane koliko za kuće za odmor”, govori Pinezić za Večernji list. Inače, on u zimmer freiju za 2020. predviđa 30 posto od prošlogodišnjih 40 milijuna noćenja te zaradu ispod toga.

