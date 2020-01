BRUTALNO: Čekate da završe žičaru kako biste se odvezli na Sljeme? Kad vide cijenu karte u jednom smjeru, mnogi će dobro promisliti

Premda još ništa nije službeno potvrđeno, šuška se da bi karta žičarom do Sljemena mogla koštati 50 kuna u jednom smjeru, što je za 39 kuna skuplje od prijašnje cijene od 11 kuna

Zagrebačka gora je vikendima, ali i preko tjedna, mnogim Zagrepčanima omiljena destinacija. No, oni koji vole na Sljeme ići žičarom će možda odustati od tog načina putovanja nakon što nastupi nova cijena. Premda još ništa nije službeno potvrđeno, šuška se da bi karta žičarom do Sljemena mogla koštati 50 kuna u jednom smjeru, što je za 39 kuna skuplje od prijašnje cijene od 11 kuna.

Ako karta zaista bude iznosila 50 kuna, tada će prosječna obitelj izlet na Sljeme žičarom platiti skoro 300 kuna, uz popust za djecu. Večernji list neslužbeno doznaje da se u Gradu pričalo o novim ciframa za karte, ali da niti jedan iznos nije prihvaćen. No, ono što je sigurno, karta više neće koštati 11 kuna.

‘Može biti 50, može biti 30 kuna’

“Razgovarali smo o pedeset kuna, ali i, recimo, o trideset. Ne znamo još jer će to ovisiti o puno faktora. Sigurno je samo da će karta biti skuplja od 11 kuna u jednom smjeru, koliko je koštala u staroj žičari”, odgovorili su Večernjem listu iz gradske uprave te dodali da proučavaju kolika je cijena vožnje žičarom diljem Europe.

Cijene karata europskih žičara mogle bi biti jedan od faktora za formiranje cijena za sljemensku žičaru. Međutim, i tu postoji razlika jer se zagrebačkom žičarom uglavnom voze “domaći” stanovnici, a manje turisti. Kako piše Večernji list, u Sarajevu su se primjerice formirale dvije cijene karata za žičaru pa se put do Trebevića “domaćima” naplaćuje 25 kuna, a turistima 80 kuna.

Više od pet kilometara trase

Jedna cijena vrijedi za vožnju žičarom do salzburškog Untersberga te ona iznosi 25 eura za sve. Ondje čak i ljubimcima naplaćuju vožnju u iznosu od 11 eura. Vožnja žičarom u Barceloni plaća se 11 eura, a u Italiji 30 eura. Navedene žičare duge su dva kilometra. Do zagrebačkog gorja žičarom će se prelaziti trasa duža od pet kilometara. Usporedbe radi, kilometar trase manje prelazi se do Matterhorna, planine u planinskom lancu Alpa na granici Švicarske i Italije gdje se vožnja žičarom plaća sto švicarskih franaka.

Spomenuta žičara ima bolje tehničke specifikacije od one koja se trenutačno gradi u Zagrebu gdje bi se Zagrepčani 2020. prvi put trebali provesti na Dan grada. Valjda će se i to uzeti u obzir prilikom formiranja cijene karte.

