BRUTALNO ‘POKLOPILA’ DESNIČARKU U SABORU: ‘Mene je mama htjela pobaciti; imala sam tako užasno djetinjstvo da ju uopće ne krivim’

Podijela je tešku priču, jasno poručila što misli o Vidović Krišto i svima ostalima koji ‘svoje dane krate prateći što se događa u maternicama drugih žena’, ali i skrenula pozornost na niz drugih problema koji se, svjesno ili ne, ignoriraju

Karolina Vidović Krišto iz Domovinskog pokreta u više je navrata najavljivala kako će se boriti za potpunu zabranu pobačaja, uz ostale svoje kontroverzne izjave.

STRANKA SULUDIH NAMJERA: Neobrijane noge, gejevi pedofili, oranje ustaškog logora, fertilne žene i ostale lude izjave Škorine ekipe

Uoči konstituirajuće sjednice, komentirajući zakon o zabrani pobačaja, rekla je kako je važno čuti iskustva onih koji su s pobačajem imali doticaja. „Treba se čuti djecu koja su preživjela pobačaj, razgovarati s onima koji su nakon provođenja pobačaja doživjeli katarzu. Kada čuju iskustva tih ljudi, hrvatska će se nacija dići protiv pobačaja”, kazala je Vidović Krišto.

VIDOVIĆ KRIŠTO: ‘Treba se čuti djecu koja su preživjela pobačaj i razgovarati s onima koji su nakon pobačaja doživjeli katarzu”

Na to joj je brutalno odgovorila novinarka i aktivistca, Marinella Matejčić.

”Mene je mama htjela pobaciti. Ali nije mogla jer je bilo prekasno, no veze u bolnici i sve zajedno i krenula je prema komisiji. Prijateljica ju je zaustavila. Imala sam takvo užasno djetinjstvo da ju uopće ne krivim što nije željela donijeti dijete na svijet.

I radi toga, kao i situacije u kojoj sam se sama našla sa 23 godine, aktivno radim na tome da svaka žena ima pravo odabira i mogućnost prekida trudnoće ako je svjesna da nije spremna i/ili ne želi biti majkom”, napisala je.

‘Rado bih ju ugostila’

“Rado bi ugostila Vidović Krišto u radio emisiji da porazgovaramo o tome kako je to “preživjeti pobačaj” i što nedostupnost istog čini ženama i obiteljima. Kako ljudi gladuju, kako djeca umiru, kakve ožiljke to ostavlja na dušu i tijelo svih uključenih. Ona je ta koja pobačaj naziva ideologijom i onda se trsi nekom inteligencijom. Pobačaj je medicinska usluga. Žene koje zatraže pobačaj znaju zašto su ga zatražile, ne treba im ni svećenik ni ginekolog objašnjavati da je za njih bolje da to ne naprave. Niti Vidović Krišto.

Ako će raditi na tome da bude nedostupan, mi ćemo raditi na tome da žene imaju dostupne tablete za prekid pobačaja makar me u nekom momentu zatvorili radi toga. Puna mi je vagina ovih spodoba koje svoje dane krate prateći što se događa u maternicama drugih žena koje nisu u pozciji niti u životnom momentu (niti će ikad bit) imati dijete. Imati dijete je stresno, skupo, naporno – pogotovo u državi koja je neprijateljica žena i djece. Ovdje je svako četvrto dijete gladno ali ne POBAČAJ JE PROBLEM.

‘Tisuće žena nema pristup osnovnoj ginekološkoj skrbi’

U zemlji u kojoj na tisuće žena NEMA PRISTUP OSNOVNOJ GINEKOLOŠKOJ SKRBI je POBAČAJ problem, ne to što nema jebenih ginekologa jer se neplanski ide sa specijalizacijama i grade se bolnice u BiH umjesto da se sredi stanje u zemlji gdje ekipa EKŠLI uplaćuje porez u državnu blagajnu.

Živimo u državi gdje žene rade nenormalne smjene, gdje za bolovanje djeteta do tri godine, kada bi prema zakonu trebale imati pravo na 100% plaće ostaju bez dobrog dijela plaće jer se skida “stimulacija” ali to državu ne zanima. Više izgube za vrijeme bolovanja nego što bi zaradile da su išle na posao. Nema vrtića, školski kurikulum je disfunkcionalan kao 1993. godine, brije se na virtualnu školu dok dio djece živi u kućama bez sanitarija. Ne razumijem kako itko na poziciji može reći “demografija” i “pobačaj” u istom tijeku misli bez jebenih osnovnih znanja o problemima u toj istoj zemlji. Znam da je ovo hit & run tehnika jer je ona sad izvalila pizdariju i ima medijski prostor ali ovakav diskurs je izuzetno opasan i treba ga zaustaviti”,. među ostalim ističe Matejčić.