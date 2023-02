RTL-ov voditelj Zoran Šprajc u svojoj popularnoj emisiji Stanje nacije redovito komentarima proziva vladajući HDZ i njihova predsjednika Andreja Plenkovića. U prošloj emisiji pak napravio je zaokret te je pokazao kako se HDZ zafrkava na račun svih nas, što je popratio komentarom u njegovu stilu.

"Ako mislite da pretjerujemo sa zafrkancijom na račun HDZ-a, sad pogledajte kako se HDZ zafrkava na vaš račun. Znate li tko je u Hrvatskim šumama preuzeo mjesto direktora nakon što je Krunoslav Jakupčić zbog afere Vjetroelektrane i sumnje na zloporabu položaja i ovlasti morao podnijeti ostavku? Gospodin Nediljko Dujić koji je 2016. osuđen na uvjetnu kaznu od šest mjeseci zatvora! Zbog čega? Zbog zlouporabe položaja i ovlasti! Da, da tako se to radi, to je progres, razvoj, korak od sedam milja. Nećemo više direktore koji su osumnjičeni, nego direktore koji su osuđeni!! To su pravi kadrovi, ljudi od iskustva, znanja i s takvima se jednostavno ne može pogriješiti. Jer ako si već jednom osuđen za neko kazneno djelo, zlouporabu položaja i ovlasti primjerice, ne možeš opet biti osuđen za isto kazneno djelo, to se uči već na prvoj godini prava a Andrej Plenković je vrsni pravnik.

'Ne bira on ljude s koca i konopca'

Pa ne bira on ljude s koca i konopca, nego pomnim proučavanjem sudske prakse. Traže se osuđeni a ne osumnjičeni! Nema veze što se u javnim poduzećima inače ne može zaposliti ni čistačica ako ne donese potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak. To vrijedi za čistačice, za direktore vrijede druga pravila. Uostalom to su mnogo odgovornije pozicije i tu se traže kadrovi koji imaju sudski dokazane sposobnosti da vode tako velike sustave i da znaju zloupotrijebiti položaj i ovlasti jer zbog toga se i imenuju. A g.Dujić je još prije nekoliko godina prepoznao kapacitet Andreja Plenkovića da oko sebe okuplja takve kadrove, dakako s nadom da će i Andrej Plenković prepoznati njegov kapacitet", ispričao je Šprajc pa je podsjetio na davnu Dujićevu izjavu.

"Vjerujem da je Andrej Plenković čovjek koji zna posložiti priču i šta je najbitnije, za jednu naciju-mir. Mi smo postigli politički mir s Andrejem Plenkovićem. Moja podrška ide Andreju Plenkoviću, Andrej Plenković je čovjek koji zna saslušat, trezveno donosit odluke i vodi zemlju jednom stabilnosti, a to Hrvatskoj treba", kazao je Dujić 2018. nakon čega je uslijedio Šprajcov zaključni komentar.

"I, eto, ovaj iskaz prepun dubinske ljubavi, Dujiću se obilato isplatio. Kad je zbog Vjetroelektrana i Josipe Rimac smrklo Krunoslavu Jakupčiću njemu je odmah svanulo. Doduše, valja reći da je njemu svanulo čim se upisao u HDZ. Takorekuć od malih nogu se povlačio po šibenskim, političkim, gradskim i županijskim sinekurama pa je tako 2016. nepravomoćno osuđen na tih šest mjeseci zatvora uvjetno jer je protupravno prisvojio 150.000 kuna naknada dok je sjedio u Nadzornom odborima Šibenskih cesta i Šibenskog vodovoda. A ima li boljeg jamstva od sudske presude za zlouporabu položaja i ovlasti da će novi direktor dostojno zamijeniti bivšeg koji je morao otići zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Te da će odgovorno obavljati svoj posao u Hrvatskim šumama, i poput Jakupčića razveseliti i sebe i sve one iznad sebe."