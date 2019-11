BRUTALAN UDAR NA DŽEPOVE GRAĐANA I TVRTKI: Odvoz smeća opet poskupljuje, za neke i više od 1300 posto! Da, dobro ste pročitali…

Na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, novim izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadom svi korisnici iz kategorije kućanstava moraju imati istu cijenu obvezne minimalne javne usluge, odnosno takozvani fiksni dio cijene, bez obzira na broj članova kućanstva

Godinu dana nakon uvođenja novog sustava obračuna odvoza komunalnog otpada, koji se temelji na količini predanog otpada, Vlada je donijela novi dokument – Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o gospodarenju otpadom – kojom će, prema prvim izračunima komunalnih društava, odvoz otpada poskupjeti za velik broj kućanstava, ali i znatan broj privrednih subjekata, posebno onih manjih.

Novi list piše kako će na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, novim izmjenama i dopunama svi korisnici iz kategorije kućanstava moraju imati istu cijenu obvezne minimalne javne usluge, odnosno takozvani fiksni dio cijene, bez obzira na broj članova kućanstva. Zbog toga komunalna društva očekuju da će više od 60 posto korisnika skuplje plaćati odvoz smeća. Istodobno bi se smanjila cijena odvoza smeća za kućanstva s više članova.

Žele potaknuti građane i tvrtke da više odvajaju otpad

Dok ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić smatra kako će uredba dodatno potaknuti i građane i tvrtke da u što većoj mjeri odvajaju otpad, jer se i dalje naplaćuje samo odvoz miješanog komunalnog otpada, komunalci su ostali zatečeni i ogorčeni time što, nakon prošlogodišnje promjene cjelokupnog sustava obračuna odvoza otpada, ponovno moraju sve mijenjati.

“Izmjenama i dopunama Uredbe se propisuje da se svi korisnici dijele u dvije kategorije – korisnici kućanstvo i korisnici koji nisu u kućanstvu. Nameće se kategoriji kućanstvo ista cijena obvezne minimalne javne usluge, bez obzira na broj članova u kućanstvu, što je sasvim suprotno onome čemu smo svi težili i mukotrpno radili na tome mjesecima, a to je pravednije plaćanje odvoza otpada za sve korisnike”, kazala je za Novi list Jasna Kukuljan, direktorica Komunalnog društva Čistoća iz Rijeke.

U Crikvenici poskupljenje do 1386 posto?

U komunalnim društvima nezadovoljni su nametanjem obveze da zbog izmijenjenih odredbi ponovno na potpis šalju izjave svim korisnicima, a nakon što su to već učinili prošle godine i uz milijunske troškove. Još je gore, kažu, što je time korisnicima omogućeno da sami biraju veličinu spremnika, iako su neka komunalna društva već nabavila spremnike za korisnike.

Novi list piše kako su na sastanku direktora komunalnih društava Primorsko-goranske županije održanom u Crikvenici, prikazani izračuni novih cijena za korisnike pojedinih društava. Tako će korisnicima crikveničke Ekomurvice doći do promjene cijena u rasponu od smanjenja cijene za 94 posto do povećanja fiksnog dijela cijene za 1386 posto. U riječkom komunalnom društvu Čistoća kažu da se za korisnike iz kategorije koja nije kućanstvo promjene fiksnog dijela cijene kreću u rasponu od smanjenja za 99 posto, do rasta cijene za čak 1309 posto.

