BRUNA ESIH BOCNULA HDZ: ‘Najbolju poruku poslala im je dijaspora. Već su dovršeni rezultati iz Melbournea…’

Neovisni za Hrvatsku su u međuvremenu prema izlaznoj anketi izgubili mandat

Koalicija Neovisnih za Hrvatsku i HSP-a ostvarila je prema posljednjim rezultatima izlazne ankete 4,91 posto glasova, što ih je gurnulo ispod praga za dobivanje mandata. No, vrlo su blizu.

Pokazatelj za budućnost

“Rezultati ovih izbora su nam pokazatelj za ono što nas očekuje i što nam je najvažnije, a to su parlamentarni izbori”, rekao je Zlatko Hasanbegović.

“Ovo je izvrsna odskočna daska za NHR, a nekima vrlo dobar demanti za nešto što su govorili cijelo vrijeme, a to je da ne možemo ni do toga praga. Vjerujem da će do 23 sata biti još dobrih iznenađenja”, kazala je Bruna Esih u trenucima kada su im izlazne ankete davale jedan mandat. U međuvremenu su rezultati osvježeni, a oni su pali ispod praga.

‘Dijaspora poslala poruku HDZ-u’

“Najbolju poruku koju možemo komentirati jer je službenu poslala hrvatska dijaspora HDZ-u. Tamo su rezultati već dovršeni i primaju se u Melbourneu. Ne znam koji je broj glasova bio, ali znam da HDZ nije uspio osvojiti ni trećinu glasova koje je uspio osvojiti NHR. I neki koji se spominju u Hrvatskoj da sigurno imaju jedan mandat, tamo su ispod našega rezultata”, kazala je Esih te dodala da treba čekati 23 sata.

“Mi nismo lovci na mandate. Mi smo imali iskrene poruke, nadamo se da su ih oni koji su trebali čuli i prepoznali”, zaključila je Esih.