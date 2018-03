BROJNIM GRAĐANIMA PRIJETI VELIK TROŠAK: Stručnjaci objasnili skupocjenu zamjenu bojlera koju je naredio EU

Zamjena dimnjaka po kućanstvu iznosi oko 15.000 kuna, dok je ušteda maksimalno 10 posto ili oko 700 kuna godišnje.

Građani koji žive u novim zgradama, građenima između 2001. i 2015. trebali bi početi planirati velik trošak u svojim kućnim budžetima. Naime, turbobojleri koji su se ugrađivali prilikom izgradnje više nisu u skladu s pravilima EU-a, a zamjena će im izbiti priličnu svotu novca. Ministarstvo gospodarstva dobilo je prijedlog da zatraži izuzeće.

NOVI PROBLEMI S GRIJANJEM ZA 70.000 HRVATA: Ovog puta na udaru su oni s plinskim bojlerima

Ne samo da nov, ekološki čišći bojler iziskuje veći financijski trošak, ponekad se dogode i dodatni troškovi, jer je potrebno uložiti ne samo u bojler, već i u dodatne uređaje na koje se novi bojleri mogu ugraditi.



Turbobojler moraju zamijeniti sva kućanstva u istoj vertikali zgrade

Ako imate turbobojler spojen na dimovodni kanal neodgovarajući za kondenzacijski bojler, morat ćete platiti i kondenzacijski bojler i dodatne uređaje na koje on može biti priključen. Pravila EU-a nalažu da turbobojler treba mijenjati tek kad ima nepopravljiv kvar, no problem je u tome što ga moraju mijenjati i oni čiji je ispravan, ako susjedov ne valja. To je tako zato jer je on spojen na dimovodni sustav koji ne podržava kondenzacijske bojlere pa ga ne može spojiti na dimnjak zgrade ako samo njegov bude zamijenjen. Turbobojler tada moraju zamijeniti sva kućanstva u istoj vertikali zgrade, javlja dnevnik.hr.

Klasične plinske bojlere koristi oko 50.000 kućanstava u Zagrebu, više od 20.000 njih u Osijeku te oko 1000 u Vukovaru na zgradama građenim od 2001. do 2015.

Ušteda maksimalnih 700 kuna godišnje

‘Postojeći klasični turbobojleri tehnički se ne smiju spajati u isti dimnjak s kondenzacijskim. Dakle, kada jedan korisnik mora zamijeniti bojler zbog dotrajalosti, mora sanirati cijeli dimnjak, a svi korisnici po vertikali moraju zamijeniti klasične turbobojlere novim kondenzacijskim bojlerima’, objasnili su u Gradskoj plinari Zagreb. Promjena dimnjaka po kućanstvu iznosi oko 15.000 kuna, dok je ušteda maksimalno 10 posto ili oko 700 kuna godišnje.

Turbobojleri u Hrvatskoj se više ne mogu kupiti pa ih građani, ne bi li uštedili novac, kupuju u BiH. Serviseri kažu kako je takvih slučajeva sve više. Osim što kupuju bojlere koji se u Hrvatskoj više ne smiju ugrađivati, ljudi isprobavaju razne alternative pa tako buše fasade i bojlere montiraju prema van, popravljaju ih kad već više zbilja nema smisla i slično.

Jednostavnije rješenje

Serviser bojlera objasnio je kako bi se najnormalnija zamjena mogla napraviti da se stavi novi turbobojler. Osim što je to za građane jeftinije, serviser kaže kako je to jednostavnije rješenje kojim nitko ne bi bio ugrožen zato što su turbobojleri funkcionalno gledano dobro napravljeni.

Izuzeće slično onome kakvo je tražio europarlamentarac Davor Škrlec ima i Njemačka koja je 2014. pravilnikom napravila izuzeće u kućanstvima gdje se provodi manje od 25 posto vremena na godišnjoj razini, odnosno o vikendicama te o kućanstvima gdje su troškovi zamjene toliko veliki da nije financijski isplativo. Međutim, bojleri kod kojih su oni tražili izuzeće nešto su drukčiji nego bojleri koji su prema pravilniku problematični u Hrvatskoj, piše dnevnik.hr.

Ministarstvo provjerava mogućnost odgode primjene ili privremenog izuzeća

Ministarstvo kaže kako provjeravaju mogućnost pokretanja prijedloga privremenog izuzeća ili odgode primjene pojedinih odredbi uredbe za slučajeve zgrada u kojima bi rad na dimovodnim sustavima zbog promjene bojlera zahtijevao značajni trošak za korisnike.

‘Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je razgovore sa svim dionicima i relevantnim institucijama, uključivši eksperte iz navedenog područja, s ciljem da se pronađe rješenje za izbjegavanje situacija nepovoljnih za građane’, izjavili su.

Gradska plinara Zagreb podržava izuzimanje iz uredbe za građane koji već imaju ugrađene turbobojlere. ‘Stav Gradske plinare Zagreb je da se za postojeće korisnike koji koriste klasične turbobojlere pokuša naći način da se primjena Uredbe izuzme, odnosno da se istima omogući kupnja takvih bojlera, a da se izbjegnu neopravdani troškovi’, rekao je Dubravko Dumančić iz GPZ-a.