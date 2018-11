BROJNA LICA OVOGODIŠNJEG STUDENOG: Idućih dana smirivanje vremena i više temperature, a za vikend – opet promjena

Od četvrtka će posvuda biti toplije nego prethodnih dana, ali neće posvuda biti i suho. Na kopnu će većinom biti oblačno, često i maglovito, a do petka samo ponegdje uz mogućnost slabe oborine

Nakon dvodnevnih raznih i intenzivnih – od rosulje preko ledene kiše do snijega – idući dani donose smirivanje vremena. Na kopnu će se zadržavati oblačno i maglovito, ponegdje uz mogućnost slabe rosulje, dok će na moru biti sunčanog vremena, osobito u četvrtak i petak – ističe se u vremenskoj prognozi na HRT-u.

U srijedu će vjetar oslabjeti, a oborina će biti samo ponegdje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će oblačno, ponegdje i maglovito, ali će kiša biti rjeđa, uglavnom prijepodne. Vjetar većinom slab, a jutarnja temperatura bit će od 1 do 4 stupnja celzijeva, dok će dnevna biti od 5 do 7 stupnjeva Celzijevih.

SNIJEG, KIŠA I OLUJNI VJETAR PARALIZIRALI HRVATSKU: Vakula upozorava na rijetku pojavu koja se može dogoditi

Srijeda tmurna, ali s manje oborina

U središnjoj Hrvatskoj bit će oblačno i tmurno, ponegdje i maglovito, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, no vjerojatnost za oborine je mala. Vjetar će biti slab, a temperatura kao u utorak – ujutro od 1 do 3 °C, danju od 4 do 6 °C. U Gorskom kotaru još će mjestimice biti slabog snijega, a u Lici može biti kiše koja se smrzava na hladnom tlu pa je u prometu oprez i dalje nužan zbog poledice. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano.

Bura će malo oslabjeti, a uz zapadnu obalu Istre i na otvorenome moru puhat će sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka u gorju oko 0 °C, uz more od 5 do 10 °C, a dnevna u Gorskoj Hrvatskoj od 2 do 5 °C, na moru od 5 do 10 °C.

U Dalmaciji će biti sunčanih razdoblja, ali još može mjestimice biti prolazne kiše ili pljuska s grmljavinom, vjerojatnije prijepodne. Vjetar uz obalu slab do umjeren, na otvorenome moru i jak, većinom sjeverozapadni, pa će more biti malo do umjereno valovito, a na otvorenome, osobito prema jugu i valovito. Temperatura zraka ujutro od 7 do 12 °C, u unutrašnjosti 2 do 6 °C, a poslijepodne 14 do 17 °C, u unutrašnjosti 9 do 13 °C.

Mjestimične kiše, pa i u obliku pljuska s grmljavinom vjerojatno će još biti i na jugu Hrvatske, prije svega u jutarnjim satima. No bit će i sunčanih razdoblja, osobito poslijepodne. Puhat će uz obalu umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a na otvorenome jak sjeverozapadnjak pa će temperatura biti malo niža nego u utorak – stoji u HRT-ovoj vremenskoj prognozi za srijedu.

STUDENI NAPOKON POKAZUJE SVOJE PRAVO LICE: Najavljeno zahladnjenje donijelo kišu i susnježicu u Zagreb

Vikend donosi oblake i kišu

Od četvrtka će posvuda biti toplije nego prethodnih dana, ali neće posvuda biti i suho. Na kopnu će većinom biti oblačno, često i maglovito, a do petka samo ponegdje uz mogućnost slabe oborine. Sunčana razdoblja najvjerojatnija su u petak, a od subote će oblaka ponovno biti sve više, pri čemu će mjestimice biti i kiše, najprije u gorju te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, zatim i u sjevernijim krajevima.

Na Jadranu do subote većinom sunčano uz slab vjetar i malo toplije. U subotu će zapuhati jugo, koje će postupno jačati. S jugom će stići i novo naoblačenje i povremena mjestimična kiša, gdjegod i obilnija, najprije na sjevernom Jadranu, od nedjelje i južnije. Temperatura zraka neće se osjetno mijenjati, javlja HRT.