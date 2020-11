BROJKE ZARAŽENIH RASTU, NAJAVLJUJU SE STROŽE MJERE, HOĆE LI ZATVARATI ŠKOLE I FAKULTETE? Evo što kaže ministar Fuchs

‘Fakulteti su pripremljeni u roku 24 sata prijeći na online nastavu i neki su to već i napravili. Zatvaranje škola nema smisla tako dugo dok su druge institucije otvorene. To bi se moglo učiniti ako se budu donosile druge mjere, a za sada nema smisla, navodi Fuchs

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs ponovio je u četvrtak da se ne razmišlja o zatvaranju škola i sveučilišta jer je na njima trend broja zaraženih blaži nego u općoj populaciji, već se prati stanje i njemu prilagođavaju mjere i aktivnosti.

“Ministar Božinović najavljuje mjere koje se odnose na širi dio populacije. Mi smo cijelo vrijeme u kontaktu i za sada nema govora o zatvaranju škola i sveučilišta”, poručio je Fuchs u izjavi nakon sjednice Vlade.

Fakulteti su bili spremni za prelazak na online nastavu, a u međuvremenu je dobar dio fakulteta to i napravio, što je za one koji nastavu izvode kroz vježbe teže. Od 60.000 studenata koji studiraju u Zagrebu, oko 10.000 ih dolazi izvan Zagreba, među njima je prije dva dana bilo šest pozitivnih studenata. Opće stanje se odražava i na sveučilišni sustav, ali proporcionalno sporije i bitno manje, kazao je.

Fuchs je podsjetio da su na početku predviđena tri modela nastave, a lokalni stožeri u svakom trenutku mogu donijeti odluku da neka od škola prijeđe na drugi model. To se događa, neka bi škola ispala iz modela “licem u lice” i održavala nastavu dva tjedna online pa vratila učenike natrag u školu, dodao je.

Zatvaranje škola bez drugih mjera nema smisla

U većini slučajeva to se događalo jer su zaposlenici škole bili pozitivni ili u izolaciji, pa nije imao tko održavati nastavu, kazao je istaknuvši kako nije potvrđeno da djeca šire zarazu kao što je slučaj s gripom.

Zatvaranje škola nema smisla tako dugo dok su druge institucije otvorene. U svijetu trenutno svega nekoliko zemalja ima lockdown (zatvaranje) kao Slovenija, Poljska, Austrija i Češka. Neke su išle u zatvaranje ali su ostavile otvorene obrazovne ustanove, napomenuo je Fuchs ocijenivši kako bi se to moglo učiniti ako se budu donosile druge mjere, a za sada nema smisla.

Ministar znanosti i obrazovanja također je izvijestio o pokretanju projekta cjelovite digitalizacije hrvatskog osnovnog i srednjeg obrazovnog sustava, u koji će se uložiti 177 milijuna eura, od kojih 155 iz sredstava EU-a.

To je druga faza projekta, nakon prvog pilot projekta u kojem je digitalizirano i informacijski povezano u mrežu 170 škola. Sada bi to trebalo učiniti za sve škole, njih 1116, što uključuje nabavku kompletne informatičke opreme u školama, postavljanje nekoliko disperziranih potpornih cenatra Carneta kao podrška cijelom sustavu i poboljšanje funkcioniranja same mreže Carneta, kazao je

Brzina projekta ovisi o postupcima javne nabave i okolnostima koronavirusa kako bi se vodilo računa o sigurnosti učenika i zaposlenika, dodao je Fuchs.

