BROJKE SU SULUDE! Izračunao koliko imamo lokalnih vijećnika i koliko nas koštaju; ‘Znate li koliko se toga može s tim novcem?’

Iznosi koji se strankama ili vijećnicima isplaćuju nemaju veze ni s brojem stanovnika ni s ekonomskom snagom županije

Opće je poznata stvar da Hrvatska ima previše općina, gradova i županija, da se tu gubi golem novac, ali i otvaraju mjesta gdje se mogu smjestiti stranački prijatelji.

Ono što nikome nije poznato je broj vijećnika u svim općinama gradovima i županijama i njihove naknade. Jednostavno ne postoji adresa na kojoj ste mogli doznati zbirne i usporedne podatke za cijelu Hrvatsku, piše RTL.

No jedan nezavisni vijećnik iz Oroslavja dao si je truda i mjesec dana je skupljao podatke po općinama, gradovima i županijama, pisao mailove, telefonirao, lokalnim činovnicima prijetio Zakonom o pravu na pristup informacijama i na kraju prikupio oko 95 posto podataka.

8000 vijećnika godišnje dobije oko 50 milijuna kuna

Viktor Šimunić tako je došao do podatka da županije, gradovi i općine u Hrvatskoj imaju oko 8000 vijećnika koji dobivaju osobnu financijsku naknadu, a njihove stranke posebno još dobivaju i naknadu za politički rad. Tih 8000 vijećnika godišnje za svoj rad dobije oko 50 milijuna kuna neto.

“Ja sam ušao u sukob sa svojim vijećem u Oroslavju. Kad god bih predlagao da se ukinu naknade, odgovor bi bio da sam populist, idealist. Došao je kod nas na vlast HDZ i na prvoj, drugoj sjednici digli su naknade, i to ne malo. Ja primam 300 kuna mjesečno naknadu, kad se sve to stavi na kup, to je 110.000 kuna godišnje, a grad veličine Oroslavja s tim novcem može puno”, objasnio je Šimunić u RTL Direktu kako je krenuo u istraživanje.

MOSTOV PRIJEDLOG LOKALNE SAMOUPRAVE: Ne bi ukinuli niti jednu županiju, grad ili općinu, već nešto drugo

Ti podaci nažalost ne postoje na jednom mjestu, Šimunić ih je tražio po internetu, gdje ih isto baš i nema te je na kraju slao 555 mailova sa zahtjevom za pristup javnim informacijama.

“Slao sam to cijelu noć i cijelo jutro. Dosad mi je stiglo 95 posto podataka, neki nisu odgovorili. Moje Oroslavje mi nije dostavilo podatke”, rekao je Šimunić dodavši da je šokantnih podataka puno.

“Izdvojio bih primjer Ličko-senjske županije, tamo je naknada 500 kuna po sjednici, a općine i gradovi u istoj županiji imaju veće naknade. Viša razina često prima manje naknade od niže razine. Nema pravila, ništa nije regulirano”, kazao je Šimunić.

Ima i pozitivnih primjera

“Teško je reći koja je ukupna svota koju dobivaju stranke na svim razinama. Za 10 gradova koje sam ja iskopao podatke, svota je oko šest milijuna kuna, a ostaje nam još 545 gradova i općina”, dodao je Šimunić.

Ipak, ima i pozitivnih primjera. “Pet posto općina uopće ne daje naknade, to su recimo Tuhelj, Marija Bistrica, Primošten, Novo Virje… Ima onih koji stvarno rade. Po meni su najveći negativci županije”, istaknuo je Šimunić.

Naglasio je da će se prije ili poslije stvari morati promijeniti: “Pitanje je kad, u sljedeće četiri godine ili za deset godina, ali to će se jednostavno morati dogoditi. Ovo nema smisla, to je čista politička kupnja”.

Na razini županija, pokazuju podaci do kojih je došao Šimunić, vijećnicima se isplati oko 15 milijuna kuna, ali i njihove stranke imaju pravo dobiti naknadu za politički rad.

Prema zakonskom minimumu stranke bi trebale dobiti najmanje 4.535.000 kuna godišnje. Minimum je propisan, no ne i maksimum pa tako u županijama stranke zapravo uberu 18.700.000 kuna godišnje, četiri puta više od minimuma. Najviše dobije HDZ jer toj stranci pripada gotovo 30 posto županijskih vijećnika.

Slično je vjerojatno i na razini 555 općina i gradova gdje bi po zakonskom minimumu stranke trabale dobiti oko 14.500.000 kuna, no te podatke Šimunić još u potpunosti nije obradio.

Velike oscilacije

Iznosi koji se strankama ili vijećnicima isplaćuju nemaju veze ni s brojem stanovnika ni s ekonomskom snagom županije, grada ili općine, a naknade vijećnicima osciliraju od zakonom propisanog minimalca od 500 kuna do 3270 kuna u Zagrebačkoj županiji. Zagrebačka županija tako za politički rad strankama isplaćuje 80.000 kuna po vijećniku, odnosno 88.000 kuna po vijećnici. Najveće naknade strankama među gradovima i općinama pak isplaćuje grad Split: 81.600 kuna po vijećniku, tj. 89.000 po vijećnici.

Zanimljivo, minimalnu propisanu naknadu među većim gradovima jedino daje Osijek.

U Oroslavju, gradu kojima ima nešto više od 6000 stanovnika, otkud je i Šimunić, predsjednik gradskog vijeća ima najveću naknadu u Krapinsko-zagorskoj županiju, 2400 kuna neto mjesečno.

Naknade za vijećnike uplaćuju se direktno vijećnicima, a naknade za političko djelovanje uplaćuju se u središnjice stranaka. Osim ako je riječ o nezavisnim vijećnicima, onda ide na njihov poseban račun.

Kad Šimunić izračuna sve brojke koje je prikupio i koje još obrađuje, cifra koja otpada na naknade za političko djelovanje bit će ogromna. Kao i svi drugi iznosi kad se pretvore u bruto.