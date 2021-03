CAPAK: ‘Zasad ne razmišljamo o zatvaranju terasa’; U Hrvatskoj 1487 novozaraženih i 17 preminulih; Zaražen i župan Anušić

Danas je zabilježeno 1487 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 9622

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Austrija pregovara o kupnji milijun doza cjepiva Sputnjik V

14:17 – Austrija pregovara s Rusijom o kupnji milijun doza cjepiva Sputnjik V koje Europska agencija za lijekove (EMA) tek treba odobriti, priopćio je u utorak ured kancelara Sebastiana Kurza. Kurz je pod salvom kritika oporbe jer njegova vlada nije kupila dovoljnu količinu cjepiva protiv covida-19 kroz centralizirani sustav EU-a, dok Kurz tvrdi da je taj sustav podbacio.

“Ne smije biti nikakve geopolitičke uskogrudnosti kada je u pitanju nabavka cjepiva”, rekao je Kurz, dodajući da je Austrija u pregovorima s Rusijom glede kupnje cjepiva Sputnjik V te da je Moskva ponudila isporuku milijun doza od travnja. “Jedina stvar koja se mora uzeti u obzir jest je li cjepivo učinkovito i sigurno”, dodao je Kurz. Sputnjik V je do sada odobrilo 58 zemalja.

U priopćenju ureda kancelara stoji da je EMA pokrenula postupak evaluacije, ali je izostala prijašnja Kurzova izjava da će Austrija to cjepivo koristiti samo uz dozvolu europskog regulatora. Znanstvenici su na temelju završnih kliničkih ispitivanja u veljači utvrdili da učinkovitost Sputnjika V iznosi 92 posto. Rezultate studije objavio je stručni časopis The Lancet.

Od zemalja EU-a jedino su Slovačka i Mađarska kupile rusko cjepivo, a Mađarska ga već primjenjuje. U Slovačkoj je to pitanje, međutim, izazvalo političku krizu. Kurz ustrajno zagovara održavanje dobrih odnosa s Rusijom i ističe da želi da njegova zemlja bude most između Istoka i Zapada.

Capak poručio da zasad nema zatvaranja terasa ni ograničavanja kretanja unutar zemlje

14:15 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak poručio je u utorak kako u Stožeru u ovom trenutku ne razmatraju zatvaranje terasa kafića ni ograničavanje kretanja među županijama, iako je zatvaranje kafića trajno na stolu..

“U ovom trenutku nismo razmatrali da ih potpuno zatvorimo. Po mojoj ocjeni, mislim da će terase ostati otvorene što su i sada”, rekao je Capak za N1 i dodao da će se o novim mjerama, koje će biti na snazi od 1. travnja, doznati više sutra na konferenciji za medije Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

“Mi nemamo one najstrože mjere, policijski sat i lockdown, kao što imaju neke susjedne zemlje i zemlje EU. Mislim da u ovom trenutku ne bismo sprečavali ni prelazak iz županija. To je mjera o kojoj možemo razgovarati…u ovom trenutku ne mislimo da bi to bilo učinkovito”, rekao je Capak tijekom sudjelovanja na panelu o raku debelog crijeva.

Ponovio je kako je posljednjih nekoliko tjedana na stazi lokalni pristup u donošenju mjera na razini županija. “U zadnjih nekoliko tjedana imamo strategiju da posebno stimuliramo Županijske stožere jer u županijama su velike razlike u broju oboljelih. Čini nam se bolje da oni koji imaju veće probleme na svom teritoriju donesu mjere koje bi bile najučinkovitije”, zaključio je Capak.

BioNTech/Pfizer planira povećati proizvodnju cjepiva na 2,5 milijarde doza

14:09 – Njemački laboratorij BioNTech priopćio je u utorak da u 2021. planira proizvesti 2,5 milijarde doza cjepiva koje je razvio u suradnji s američkim Pfizerom, što je 25 posto više nego što je bio najavio. Proizvodni kapacitet trebao bi se povećati zahvaljujući “optimizaciji proizvodnog procesa”, “proširenju proizvodne mreže” i odobrenju da se iz jedne bočice dobije šest doza cjepiva, obrazložila je tvrtka u priopćenju. Zajedno s partnerom je do 23. ožujka isporučila “više od 200 milijuna doza” diljem svijeta.

Prošlotjedna homologacija nove tvornice na jugu Njemačke, u Marburgu, treba pridonijeti povećanju kapaciteta. Tvornica u Marburgu, stotinjak kilometara od Frankfurta, drugi je pogon za proizvodnju BioNTechova/Pfizerova cjepiva u Europi, uz onaj u Puursu, u Belgiji. Cjepivo, prvo koje je odobreno u Sjedinjenim Državama i u Europskoj uniji, sada se primjenjuje u “više od 65 zemalja i teritorija”, rekao je Ugur Sahin, direktor i suosnivač kompanije sa sjedištem u Mainzu, na zapadu Njemačke.

“Već primjećujemo prve znakove pada broja slučajeva covida-19 i smrtnosti u više zemalja”, rekao je, dodajući da se laboratorij sada usredotočio na inačice virusa i na dodatna klinička ispitivanja. U ožujku je počelo ispitivanje cjepiva na djeci od 6 mjeseci do 12 godina.

BioNTech ove godine ima narudžbe za isporuku 1,4 milijarde doza i očekuje “porast potražnje”, navodi se u priopćenju. Njemačko-američka kompanija ima tri proizvodna pogona u SAD-u. Europska agencija za lijekove (EMA) nedavno je odobrila skladištenje njezina cjepiva na temperaturi zamrzivača, koja je viša nego što se dosad zahtijevalo, što olakšava njegovu raspodjelu.

U Berlinu privremeno obustavili cijepljenje AstraZenecom žena mlađih od 55 i 60

14:04 – Dvije glavne berlinske klinike, Charite i Vivantes, privremeno su u utorak zaustavile cijepljenje svojih zaposlenica mlađih od 55 godina cjepivom AstraZeneca zbog novih slučajeva tromboze u Njemačkoj kod cijepljenih ovim cjepivom, a istu mjeru je za žene mlađe od 60 godina poduzeo i sam grad Berlin. “Ovaj korak je po mišljenju odgovornih u Chariteu nužan zbog toga što su se u međuvremenu pojavili novi slučajevi pojave ugrušaka u mozgu kod žena u Njemačkoj koje su primile cjepivo AstraZeneca“, priopćeno je iz najveće berlinske klinike.

Istodobno je priopćeno da se kod 16.000 cijepljenih zaposlenih u Chariteu, od kojih je najveća većina cijepljena AstraZenecom, do sada nisu pojavili slučajevi tromboze, ali da uprava klinike želi pričekati rezultate novih ispitivanja koji bi trebali razjasniti povezanost ugrušaka i ovog cjepiva. Po pisanju tiska, oko dvije trećina osoblja bolnice Charite do sada je cijepljeno, a oko 70 posto onih koji su dobili prvo cjepivo cijepljeno je AstraZenecom. Slično je postupio i Vivantes, druga po veličini klinika u njemačkom glavnom gradu. Glasnogovornica klinike također je rekla da je zaustavljanje cijepljenja mlađih žena cjepivom Astrazenece potez koji je napravljen iz opreza.

U Njemačkoj je do sada zabilježen 31 slučaj pojave ugrušaka nakon cijepljenja cjepivom AstraZeneca. Okrug Euskirchen na zapadu zemlje je već prije nekoliko dana obustavio cijepljenja ovim cjepivom nakon što je jedna 47-godišnjakinja preminula od posljedica stvaranja ugruška.

Njemačka je prije nekoliko tjedana u potpunosti na nekoliko dana zaustavila cijepljenje AstraZenecom koje je nastavljeno nakon što je Europska agencija za lijekove ovo cjepivo proglasila sigurnim. Mnoge europske zemlje zaustavile su početkom mjeseca cijepljenje cjepivom britansko-švedske tvrtke dok traje ispitivanje slučajeva kod kojih je došlo do navedenih komplikacija.

Većina ih je do sada ponovno počela cijepiti tim cjepivom. Francuska je međutim, unatoč uputama europskog medicinskog regulatora, 19. ožujka objavila da će to cjepivo davati samo ljudima od 55 i više godina. Tu je odluku potkrijepila dokazima da se ugrušci uglavnom pojavljuju kod mlađih ljudi. Kanadski zdravstveni dužnosnici u ponedjeljak su objavili da više neće nuditi cjepivo AstraZenece mlađima od 55 godina i traže nove analize djelovanja i rizika cjepiva temeljeno na dobi i spolu.

Varaždinska županija: 29 novozaraženih, 1 preminula osoba

14:02 – U Varaždinskoj županiji je tijekom 24 sata evidentirano 29 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj novozaraženih u tjedan dana na 100.000 stanovnika je 260, dok je 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika 477.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin nalazi se 76 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je 38 smješteno na lokaciji u Varaždinu, a 38 osoba je u Klenovniku. U jedinici intenzivnog liječenja, na respiratoru, nalazi se 9 osoba, a posljednjih 24 sata preminula je jedna osoba pozitivna na COVID-19.

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 393 uzoraka, pri čemu je udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima 14 posto, a udio u svim testiranim uzorcima iznosi 7 posto. Od početka epidemije na području Varaždinske županije evidentirano je 16.393 osoba pozitivnih na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 470.

Splitsko-dalmatinska županija: 254 novozaraženih, 1 preminula osoba

13:33 – U protekla 24 sata testirana je 1061 osoba u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Novih slučajeva zaraze je 254. U samoizolaciji se nalaze 2404 osobe, dok je na bolničkom liječenju 150 pacijenata. Preminula je jedna osoba.

U BiH više od 1800 novozaraženih, broj umrlih opet iznad 90

13:31 – U Bosni i Hercegovini u utorak je potvrđeno više od 1800 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a istodobno je drugi dan za redom registriran iznimno velik broj preminulih kod kojih je ranije dijagnosticiran covid-19. Prema podacima koje su prikupili entitetski zavodi za javno zdravstvo te vlasti distrikta Brčko, u protekla 24 sata su umrle 92 osobe zaražene koronavirusom.

U ponedjeljak su bila 93 takva smrtna slučaja, što je predstavljalo crni rekord u jednom danu od izbijanja epidemije u ožujku prošle godine. Od ponedjeljka je u BiH nakon testiranja nešto više od pet tisuća uzoraka zaraza potvrđena kod 1867 osoba, a najveća žarišta zaraze su i dalje Sarajevo, s nešto vše od 300 novozaraženih te čak 23 smrtna slučaja, i Banja Luka, u kojoj je otkriveno 245 novooboljelih, a 12 zaraženih je umrlo.

BiH i dalje ima ogromnih problema u nabavci cjepiva protiv koronavirusa te je, uz sve donacije te isporuku manje od 50 tisuća doza naručenih posredstvom mehanizma COVAX kao i oko 40 tisuća ruskog Sputnjika V, kojega je za svoje stanovnike kupila Republika Srpska, do sada uspjela cijepiti manje od 100 tisuća svojih stanovnika.

Krapinsko-zagorska županija: 47 novozaraženih

13:10 – Na području Krapinsko – zagorske županije evidentirano je 47 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Donja Stubica 2, Krapina 5, Oroslavje 2, Pregrada 3, Zabok 7, Zlatar 1, Bedekovčina 3, Desinić 4, Đurmanec 2, Krapinske Toplice 1, Marija Bistrica 1, Mihovljan 4, Radoboj 1, Stubičke Toplice 4, Sv. Križ Začretje 6, Tuhelj 1.

U protekla 24 sata nema oporavljenih osoba a trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko – zagorske županije iznosi 249. U samoizolaciji se nalazi 720 osoba. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalaze se 36 pacijenta pozitivnih na SARS CoV-2, među kojima nema osoba na respiratoru. Nema preminulih novih osoba pozitivnih na koronavirus.

Italija uvodi karantenu za putnike iz EU-a

13:09 – Italija će uvesti petodnevnu karantenu za putnike koji dolaze iz zemalja članica Europske unije, rekli su u utorak izvori u ministarstvu zdravstva. Svi koji dolaze iz EU-a morat će obaviti testiranje prije polaska, biti u petodnevnoj karanteni i ponoviti test nakon toga, što je već na snazi za zemlje izvan EU-a, navode isti izvori. Ta mjera “vrijedi za sve koji odlaze i dolaze” na poluotok, pa i za talijanske državljane, dodalo je ministarstvo odgovarajući na upit agencije France Pressea.

No zasad se ne zna kad će ta mjera stupiti na snagu, a za uskrsni vikend koji počinje u subotu i završava se u ponedjeljak, strani turisti već tradicionalno dolaze u Italiju. Najveći dio Italije je trenutačno pod oštrim epidemiološkim mjerama kako bi se zaustavio treći val epidemije (barovi i restorani zatvoreni za posjetitelje, ograničeno kretanje …). Usto će čitav poluotok biti proglašen “crvenom” zonom (visokog rizika zaraze i s najvećim mogućim restrikcijama) za Uskrsni vikend, koji je po starom običaju prigoda za obiteljsko okupljanje.

Pandemija je dosad pokosila više od 108.000 ljudi u toj zemlji, pokazuju podaci ministarstva zdravstva. Talijanski premijer Mario Draghi, koji je na dužnost stupio prošlog mjeseca, obećao je ubrzati kampanju cijepljenja u Italiji, prvoj europskoj zemlji koju je pandemija teško pogodila i koja se trenutno suočava s trećim valom covida-19. Draghi (73) je primio u utorak prvu dozu cjepiva AstraZeneca, priopćio je njegov ured, u znak podrške kontroverznom cjepivu.

Bivši šef Europske središnje banke i njegova supruga cijepljeni su u centru smještenom na glavnom kolodvoru Rima Termini, rekao je glasnogovornik. Italija je suspendirala upotrebu cjepiva AstraZenece na nekoliko dana u ožujku zbog sumnje na njegove nuspojave sve dok Europska agencija za lijekove (EMA) nije ponovno dala zeleno svjetlo za njegovu uporabu.

Ličko-senjska županija: 41 novozaražena osoba

12:56 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 41 je novooboljela osoba od COVID-19, 23 osobe su izliječene. 15 oboljelih osoba su korisnici Doma za starije i nemoćne osobe LSŽ, 14 oboljelih osoba je s područja Gospića, 8 s područja Otočca, 2 s područja Novalje te po jedna s područja Senja i Vrhovina. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba.

Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 3610 osoba od čega je 221 aktivan slučaj, 116 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 3273 osobe. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 27 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 103 osobe. Na području PU ličko-senjske aktivno je 552 mjere samoizolacije.

Brodsko-posavska županija: 27 novozaraženih

12:22 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije potvrđeno je 27 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): gradovi Slavonski Brod i Nova Gradiška (po 6), općina Bebrina (3), općine Sibinj, Velika Kopanica i Vrpolje (po 2) te općine Cernik, Donji Andrijevci, Oprisavci, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje (po 1).

Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako sada iznosi 9.056, oporavilo se 8.688 osoba, dok je broj aktivnih slučajeva smanjen sa 204 na 198. Trenutna 7-dnevna incidencija u Brodsko-posavskoj županiji iznosi 160, dok trenutna 14-dnevna incidencija iznosi 279.

U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19. Hospitalizirano je ukupno 38 osoba (1 osoba manje nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 27 osoba, a u novogradiškoj bolnici 11 osoba. Tri hospitalizirane osobe su na respiratoru (isto kao i prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 731 osoba (33 osobe više nego prethodni dan).

Međimurska županija: 12 novozaraženih

12:10 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađena su 182 uzorka, od čega je evidentirano 12 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji, što je 6,6% pozitivnih od broja testiranih. U protekla 24 sata oporavilo se 24 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 221.

Iz drugih županija javljeno je o 3 pozitivna slučaja osoba s prebivalištem/boravištem u Međimurskoj županiji, epidemiolozi su na temelju kliničke slike dijagnosticirali SARS-CoV-2 virus kod 4 osobe, a obavljenim testiranjima brzim antigenskim testovima evidentiran je 1 pozitivan slučaj. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 46 571 uzorak, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 37 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirana su 3 pacijenta, otpuštena su 2 pacijenta, a 1 pacijent je na invazivnoj respiraciji. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Osječko-baranjski župan pozitivan na koronavirus

12:07 – Uoči današnjeg posjeta premijera Andreja Plenkovića i sutrašnjeg puta u Vojvodinu djelatnici Osječko-baranjske županije obavili su testiranje na koronavirus. Nalazi, koji su stigli oko 11:15 pokazali su kako je župan Ivan Anušić i još dvoje članova kabineta pozitivno na koronavirus. Župan je zbog pozitivnog nalaza napustio sastanak s premijerom te će biti u izolaciji, doznaje SiB.

Slovenija: Preko tisuću novozaraženih, strogo na granici

11:57 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata opet zabilježeno preko tisuću novih zaraza koronavirusom, a ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs najavio je da će se strogo kažnjavati oni koji budu odlazili u zemlje s “crvene” epidemiološke liste, unatoč ocjenama nekih pravnika da se radi o suspendiranju ustavnog prava na slobodno kretanje.

“Zakon o zaraznim bolestima nesumnjivo dopušta ograničenje kretanja i zabranu izlaska iz zemlje. Naravno, teško je bilo kome tko dođe na granicu i inzistira da želi otići to fizički zabraniti ako na tome ustraje, ali će mu granična policija u tom slučaju napisati kaznu”, kazao je ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs u razgovoru za Slovensku televiziju.

Policija će, po njegovim riječima, provoditi stroge kontrole na granici, a ako bi došlo do takvih neopravdanih pokušaja odlaska u riskantne zemlje, najprije će putnike pozvati da se vrate natrag, a u slučaju da odbiju izricati im globe, dodao je. Slovenska vlada je u nedjelju donijela odluku po kojoj je ulazak u zemlju moguć samo uz negativan PCR test ili predočenje dokaza da je osoba cijepljena ili preboljela Covid-19, a pozivajući se na zakon o zaraznim bolestima zabranila odlazak u zemlje s “crvene” epidemiološke liste, na kojoj su gotovo sve europske države, pa i sve susjedne.

Malogranični prijelazi do daljnjega su zatvoreni, a prijelaz granice za izuzetke kao što su diplomati, dnevni migranti i slični slučajevi, mogući su samo na službenim većim graničnim prijelazima. Hojs je kazao da je odluku o zabrani odlaska u crvene destinacije slovenska vlada donijela posebno zbog lošeg stanja u državama zapadnog Balkana, gdje se bilježi sve veći broj oboljelih i širenje virusa, kako bi spriječila da se tamo odlazi u vrijeme predstojećih uskrsnih blagdana.

“Bit ću otvoren i moram reći da u Sloveniji živi veliki broj naših nekadašnjih državljana, ljudi koji imaju stalno ili privremeno boravište u BiH ili Srbiji, a kod nas žive privremeno. Uobičajena je praksa da oni za vikende, a osobito za praznike, a takvi su praznici pred nama, odlaze svojim kućama”, kazao je Hojs, dodavši kako bi to povećalo mogućnost većeg uvoza virusa u Sloveniju. “Stanje u BiH, Srbiji i Makedoniji svakim je danom sve lošije, zato je bilo potrebno ograničiti u prvom redu kretanje prema jugoistoku”, kazao je Hojs.

Slovenska vlada u utorak je objavila da je u zadnja 24 sata potvrđeno 1.080 novih zaraza virusom, uz 20-postotni udio pozitivnih testova, a umrlo je još šest ljudi od posljedica Covida-19, dok broj hospitaliziranih i dalje raste. Zbog širenja epidemije zadnjih tjedana, od četvtka je vlada uvela 11-odnevno zatvaranje, s ograničenjima u društvenom životu i gospodarskim aktivnostima. U tom će razdoblju kretanje opet biti ograničeno na statističke regije, veći dio ustanova i dio poduzeća uvest će rad od kuće, obrazovni proces bit će on-line, obustavlja se zrakoplovni prijevoz. Javni prijevoz će biti ograničen i raditi režimom uobičajenim za nedjelju i praznike, a bit će zatvorena i velika većina uslužnih djelatnosti.

Ograničenja neće važiti u nedjelju, na Uskrs, kad će biti dopušteno prelaženje izvan regija te druženje članova dviju obitelji do šest članova, plus djece iz tih obitelji. Slovenska vlada smatra da će privremenim zatvaranjem “presjeći” treći val epidemije, odnosno barem smanjiti broj novih slučajeva zaraze i hospitalizacija, kako bi “dobila na vremenu” da nakon toga cijepi što više ljudi protiv Covida-19.

Grad Zagreb: 257 novozaraženih

11:50 – U Zagrebu je u protekla 24 sata zabilježeno 257 novooboljelih osoba od covida-19, priopćio je u utorak Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) “Dr. Andrija Štampar”. U domovima za starije i nemoćne osobe na području Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla 24 sata dijagnosticirano je devet novooboljelih korisnika i dva djelatnika. Tijekom proteklog dana zbog pozitivnih nalaza testova kod 18 učenika osnovnih te pet učenika i jednog nastavnika srednjih škola, izrečena je mjera samoizolacije za 329 učenika osnovnih i 88 učenika srednjih škola. U Karanteni Grada Zagreba nalazi se 11 osoba.

Broj potencijalno ozdravljenih odnosno oporavljenih osoba u Zagrebu je 47.005, što je 197 osoba više nego jučer, kažu u Nastavnom zavodu. Trenutno je u gradu Zagrebu 1566 aktivnih slučajeva.

U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ “Dr. Andrija Štampar“ obavljeno je 1175 testiranja, a 191 nalaz bio je pozitivan. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 152 novooboljele osobe, a mjera samoizolacije izrečena je za 594 osobe. Od 152 obrađene pozitivne osobe, njih 47 je za sada negativne epidemiološke anamneze, a 77 osoba su kontakti s pozitivnim osobama. Obrada za 20 osoba je još u tijeku, a dvije su osobe doputovale iz Mađarske i Albanije. Četiri su osobe djelatnici, odnosno korisnici domova za starije i ostalih ustanova socijalne skrbi. Kod dvije osobe je moguće izlaganje u zdravstvenim ustanovama.

Imamo 1487 novozaraženih i 17 preminulih osoba

11:26 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 1487 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9622. Među njima je 1289 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 127 pacijenata. Preminulo je 17 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 269.009 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5928 preminulo, ukupno se oporavilo 253.459 osoba od toga 1138 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 27.940 osoba. Do danas su ukupno testirane 1.539.232 osobe, od toga 9064 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 29. ožujkom utrošeno je 453.710 doza, a cijepljeno je 367.458 osoba. Prvom dozom cijepljeno je 281.206 osoba, dok su drugom dozom cijepljene 86.252 osobe.

Bakić: ‘Moguće da će sutra biti oko 2500 zaraženih’

11:24 – Znanstvenik Nenad Bakić govorio je o epidmeiološkim kretanjima i modelima koji ih nastoje predvidjeti. Smatra da je Hrvatska ušla u treći val zaraze “Štoviše, rekao bih da je moguće da će sutra biti oko dvije i pol tisuće ljudi, to ne bi trebalo iznenaditi nikoga”, rekao je Bakić za N1 i zatim se osvrnuo na uzroke.

“Mi trenutno imamo, rekao bih, sad već treći val i on se događa, čini mi, se iz dva glavna razloga. Jedan je, sada se već čini, ipak vrlo vjerojatna ili čak nesporna veća zaraznost soja B.1.1.7, koji ne samo da je zarazniji, nego moguće i djelomično izbjegava imunitet stečen prethodnim sojem. Ali imamo i značajno povećanu društvenu interakciju. Znamo da sve mjere, zapravo, epidemiološke se svode, dakle njihov cilj je smanjiti društvenu interakciju. Međutim, vidimo na osnovu Google mobility podataka i slično da smo mi u zadnjih mjesec, mjesec i pol dana izrazito povećali društvenu interakciju u Hrvatskoj”, rekao je dalje Bakić.

Govorio je i o modelima koji nastoje prognozirati buduća kretanja. “Što se tiče modela, mogu reći da su epidemiološki modeli u svijetu, ne samo kod nas, čak lošiji od meteoroloških modela. Naprosto se radi o tako kompliciranim, pa čak kompleksnim sustavima, koje je nemoguće precizno izračunati. Primjerice ECDC, to je Europski centar za kontrolu bolesti, odustao je od rađenja modela, jer zadnji model koji su projicirali, koji su radili u studenom, je za Hrvatsku, primjerice, promašio nekoliko stotina posto idućih nekoliko dana”, poručio je.

Za razliku od nekih, ne zagovara lockdown, a pojasnio je i zašto. “Sad smo imali lockdown već i prije ovoga vala, primjerice u Austriji, Sloveniji, pa čak i Njemačkoj i nekim drugim zemljama, Mađarskoj i slično, gdje je taj val prošao i kroz te lockdowne.” Ja mislim da smo mi tu, zapravo, u terminima Paretovog pravila, a to je da sa 20 posto mjera postižemo 80 posto učinka. Primjerice u Japanu, koji ima rezultat vrlo sličan Australiji, koja je reagirala, kao što znamo, vrlo rigidno i praktično histerično, Japan doduše ima dvostruko više smrti, ali sve je to opet deset puta manje nego čitava Europa na milijun ljudi, oni nisu imali praktično nikakve mjere”, rekao je i kao primjer uzeo jedan grad u Hrvatskoj:

“U Rijeci je primjerice incidencija tako velika da ćete, ako izađete u grad, vi zasigurno sresti jednog od sto ili dva od sto koji su prijenosnici, a da to ne znate. Naravno da je pridržavanje osnovnih mjera od strane javnosti ključna epidemiološka mjera u tom trenutku”, kazao je.

Liječnici skloniji cijepljenju od sestara i tehničara

11:19 – U KBC-u Rijeka cijepljenost medicinskih sestara zaostaje za onom liječnika. Od 615 liječnika riječkog KBC-a, cijepljeno je njih 529. No kao i drugdje, odaziv medicinskih sestara i tehničara znatno je niži. Od njih 1280, cijepilo ih se 704.

“Kod cijepljenja medicinskih sestara u obzir je potrebno uzeti trenutne rodiljne dopuste i duža bolovanja djelatnica zbog težih bolesti’, napominju u KBC-u Rijeka.

U najvećoj hrvatskoj bolnici KBC-u Zagreb, u kojoj radi gotovo šest tisuća osoba, od toga 1195 liječnika i 2600 medicinskih sestara, do sada je cijepljeno 74 posto liječnika i samo 38 posto medicinskih sestara.. Ravnatelj ove bolnice Ante Ćorušić prošlog tjedna iznio je ovu brojku tvrdeći da je riječ o “bezrazložnom nepovjerenju u cjepivo dijela zdravstvenih djelatnika”. Rekao je kako nije zadovoljan brojem cijepljenih medicinskih sestara i tehničara, ali je zadovoljan brojem cijepljenih liječnika.

U KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu ukupno je 3861 zaposlenik – do sada cijepilo njih 2261, od toga 702 liječnika, 774 medicinske sestre i 785 ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih zaposlenika. Odnosno, cijepilo se čak 98 posto liječnika i 47 posto medicinskih sestara.

Od 2200 zaposlenika Kliničke bolnice Dubrava, najveće hrvatske bolnice za Covid, cijepilo se njih 1200, rekao je ravnatelj ove bolnice Ivica Lukšić. “Tko se htio cijepiti, cijepio se”, rekao je.

U KBC-u Split kažu da je 70 posto djelatnika splitskog KBC-a cijepljenjem ili preboljenjem steklo imunost. U ovoj najvećoj splitskoj bolnici 70 posto medicinskih sestara ima imunitet, od toga ih je pola preboljelo koronu, a pola ih se cijepilo.

U osječkom KBC-u cijepljenje je završilo. Kažu da je cjepivo primilo 70 posto liječnika i 51 posto medicinskih sestara.

Karlovačka županija: 152 novozaraženih, 2 preminulih

11:16 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata je ukupno 152 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR+antigensko).

U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji je 86 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 (PCR). S područja grada Karlovca 64, Duga Resa 1, Ogulin 7, Ozalj 4, Slunj 1, Barilović 2, Bosiljevo 1, Draganić 1, Lasinja 3, Tounj 1, Vojnić 1. U posljednjih 24 sata u Karlovačkoj županiji 66 osoba je pozitivno – brzi test za detekciju antigena – Karlovac 20, Duga Resa 18, Ogulin 1, Ozalj 10, Slunj 5, Brilović 3, Bosiljevo 1, Generalski Stol 4, Kamanje 2, Netretić 1, Rakovica 1.

U bolnicama Karlovačke županije hospitalizirano je 66 COVID pozitivnih pacijenata (OB Ogulin-18, OB Karlovac-48). U posljednja 24 sata novoprimljeno je 7 COVID pozitivnih osoba (OB Karlovac), a otpuštene su 4 osobe (OB Karlovac). Na respiratoru se nalazi 7 COVID pozitivnih pacijenata. U posljednja 24 sata preminule su 2 COVID pozitivne osobe (OB Ogulin-1, OB Karlovac-1). Riječ je o osobama starije životne dobi: ženskoj osobi 1937. godište i muškoj osobi 1950. godište.

Šibensko-kninska županija: 117 novozaraženih

11:00 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 117 osoba je oboljelo od COVID-19 infekcije. Trenutno je 430 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 45 osoba, od kojih su četiri osobe na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječe dvije osobe. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji.

Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 1491 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovano je i testirano 297 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Britanija će ponuditi višak cjepiva drugima kad cijepi svoje stanovnike

10:43 – Britanija će se usredotočiti na to da cijepi cijelu svoju odraslu populaciju, prije nego što višak cjepiva ponudi drugim zemljama, poput susjedne Irske, rekao je u utorak britanski ministar poduzetništva i energetike Kwasi Kwarteng. Više od 30 milijuna Britanaca primilo je svoje prvo cjepivo protiv covida-19 u najbržem procjepljivanju u Europi, a namjera je da se cjepivo ponudi svim odraslim osobama do kraja srpnja.

Međutim, Velika Britanija se našla u javnom prijeporu s Europskom unijom, gdje se program cijepljenja odvija puno sporije zbog zastoja u opskrbi cjepivom. “Mislim da naš fokus treba biti nastojanje da održimo Britaniju sigurnom, želimo također surađivati i s drugim zemljama, no glavni prioritet je da provedemo cijepljenje”, rekao je Kwarteng Sky Newsu.

Rekao je da Velika Britanija surađuje s drugim europskim zemljama kako bi se i njihovo stanovništvo procijepilo te da ovo nije “kompetitivna situacija”. Međutim, upitan može li Britanija pomoći Irskoj, rekao je: “Ako bude viškova, možemo ih podijeliti, no u ovom trenutku nema viškova, te i dalje imamo veliki broj ljudi koje moramo cijepiti.”

Britanija je dogovorila kupnju desetaka milijuna doza cjepiva od bronih dobavljača, a u ponedjeljak je GlaxoSmithKline objavio detalje planova za završni dio proizvodnog procesa do 60 milijuna doza Novavaxovog cjepiva za upotrebu u Britaniji. Britanski premijer Boris Johnson jedan je od 23 čelnika koji su u utorak podržali ideju o postizanju međunarodnog sporazuma koji bi pomogao svijetu da zajedno radi na rješavanju budućih zdravstvenih kriza.

“Danas imamo krizu i potpuno je u redu da se usredotočimo na to da ju pokušamo riješiti u svojoj zemlji i da zaštitimo svoje ljude kako bismo se mogli vratiti normalnom životu”, rekao je Kwarteng.

Istarska županija: 15 novozaraženih, 1 preminula osoba

10:41 – Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 580 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je 15 novozaraženih osoba. Kod 9 osoba radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe. U epidemiološkoj obradi nalazi se 6 osoba. Izliječene su 4 osobe.

U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 71 osoba, a 6 osoba se nalazi u respiracijskom centru. U Općoj bolnici Pula preminula je jedna COVID-19 pozitivna osoba (1933. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Uvedene nove mjere u Istri

10:35 – Na prijedlog stožera civilne zaštite Istarske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za ovo područje u trajanju do 12. travnja 2021. Nužne epidemiološke mjere su:

zabrana svih treninga u zatvorenim prostorima, osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninge i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;

obustava rada radionica, uključujući dječje i plesne radionice te plesne škole i igraonice;

škole stranih jezika, pučka otvorena učilišta i autoškole predavanja mogu održavati isključivo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

Dubrovačko-neretvanska županija: 142 novozaražene, 1 preminula osoba

10:33 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su 142 nova slučaja zaraze koronavirusom (70 utvrđeno brzim antigenskim testom). Radi se o 40 osoba iz Metkovića, 35 iz Dubrovnika, 15 iz Župe dubrovačke, 13 iz Ploča, devet iz Konavala, osam iz Korčule, pet iz Kule Norinske, po četiri iz Blata i Vele Luke, po jednoj iz Dubrovačkog primorja, Opuzena, Pojezerja, Slivnog, Smokvice i Stona te tri osobe koje nemaju prebivalište na području naše županije. Ukupno su zaražene 72 muške i 70 ženskih osoba, a 92 ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Preminula je jedna ženska osoba iz Dubrovnika (rođ. 1931.). Izliječene su 72 osobe: 24 iz Dubrovnika, po devet iz Metkovića i Orebića, po šest iz Ploča i Župe dubrovačke, po tri iz Blata, Korčule, Lumbarde i Pojezerja, dvije iz Konavala te po jedna iz Kule Norinske, Stona, Trpnja i Vele Luke.

Prvom dozom cijepljeno je 11.576 osoba, a drugom dozom 2.139 osoba. Prema rezultatima sekvencioniranja za obrađenih 31 uzorak, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji do sada je zabilježeno 17 slučajeva britanskih sojeva i jedan južnoafrički. Južnoafrički soj je isto brže šireći soj, koji vjerojatno ne uzrokuje teže oblike bolesti, ali na njega cjepiva slabije djeluju.

U posljednja 24 sata obrađeno je 479 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 53 687 uzoraka. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 66 osoba pozitivnih na koronavirus. Šest pacijenata zahtijeva intenzivnu skrb, od čega su pet na invazivnoj, a jedan na neinvazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji su 1292 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježena su tri kršenja mjere samoizolacije (dva na granici).

Zagrebačka županija: 13 novozaraženih

10:27 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području koje pokrivaju trenutno je aktivno 774 slučajeva. U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 13 osoba (gradovi – 1 Sveta Nedelja, 1 Zaprešić, 2 Jastrebarsko, 2 Velika Gorica, 3 Dugo Selo , općine – 1 Orle, 2 Križ, 1 Rugvica), a ozdravilo je 86 osoba. Mjera samoizolacije izrečena je učenicima 4 razreda.

Brazil: Rizik od smrti od covida-19 raste kod mlađih osoba

10:00 – U južnom dijelu Brazila uočen je iznenadni porast stope smrtnosti od koronavirusne bolesti među mlađim i sredovječnim osobama nakon što je tamo identificirana nova zabrinjavajuća varijanta koronavirusa poznata kao P.1, objavili su znanstvenici. Stručnjaci su analizirali podatke iz najveće južne brazilske države Parane o 553.518 slučajeva oboljelih od covida-19 od rujna 2020. do 17. ožujka 2021.

U svim dobnim skupinama udio pacijenata koji su umrli ili je bio konstantan ili se smanjivao od rujna prošle godine do siječnja ove godine. No, s početkom veljače broj umrlih raste u gotovo svim dobnim skupinama starijim od 20 godina, prema radu objavljenom na stranici medRxiv. Rad nije prošao znanstvenu recenziju. Od siječnja do veljače te su stope umrlih utrostručene u dobnoj skupini od 20 do 29, sa 0,04 posto na 0,13 posto, a udvostručene u dobnim skupinama od 30 do 39, 40 do 49 i 50 do 59.

“Pojedinci u dobi od 20 do 29 godina, kojima je koronavirusna bolest dijagnosticirana u veljači 2021., imali su i više nego trostruko veći rizik od smrti u usporedbi s onima kojima je bolest dijagnosticirana u siječnju 2021.”, naveli su znanstvenici. “Promatrajući sve zajedno ti preliminarni podaci sugeriraju značajni porast smrtnog ishoda kod mladih i sredovječnih osoba nakon otkrića novog soja virusa SARS-CoV-2 u Brazilu i to bi trebalo pobuditi pozornost sustava javnog zdravstva”, poručuju znanstvenici.

Primorsko-goranska županija: 253 novozaraženih, 3 preminulih

9:58 – U Primorsko – goranskoj županiji danas su potvrđena 253 nova slučaja zaraze koronavirusom. Testirana su 1032 uzorka, a udio pozitivnih je malo niži nego prošli tjedan i iznosi – 24,5 posto. Ozdravilo je 155 osoba, a broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na današnji je dan 2.565.

“Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata koje se liječe od COVID-19 bolesti je danas veći za 9 osoba, tako da se na bolničkom liječenju nalazi 117 pacijenata, od toga je na respiratoru 10 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana su u KBC-u nažalost preminule tri osobe po jedna iz PGŽ, Istarske i Ličko-senjske županije od COVID-19 bolesti. Udio liječenih osoba od COVID-19 bolesti unutar ukupnog broja aktivnih slučajeva je i dalje stabilan te iznosi 4.5% udjela”, javili su iz županijskog stožera.

Osječko-baranjska županija: 31 novozaražena i 2 preminule osobe

9:57 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 184 uzorka od kojih je 31 bio pozitivan na koronavirus. Sedam novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, četiri su s područja Đakova, po dvije s područja Bilja, Čeminca, Donjeg Miholjca, Erduta i Đurđenovca, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Antunovca, Čepina, Darde, Drenja, Ernestinova, Kneževih Vinograda, Našica, Petlovca, Šodolovaca i Vuke.

Na bolničkom liječenju nalazi se 76 osoba koje su oboljele od COVID-19, i to 57 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 12 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 19 pacijenata s tim oboljenjem. Preminule su dvije osobe pozitivne na koronavirus u dobi od 75 i 83 godine. Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalazi 1.846 osoba.

Neslužbeno: Imamo oko 1500 novozaraženih

9:54 – Danas je, kako neslužbeno doznaje N1, u Hrvatskoj gotovo 1500 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Testirano je oko 9000 ljudi. Prošloga je utorka bilo 965 novih slučajeva, a testirano je 8177 osoba.

Koprivničko-križevačka županija: 8 novozaraženih

9:44 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđeno osam novih slučaja bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivno 47 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravile su četiri osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi 12 osoba. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 6287 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeta su 142 uzorka sa sumnjom na SARS – CoV-2 virus, a od početka pandemije bolesti COVID-19 na području županije je testirano 23731 osoba.

Panika u Istri: 2000 ljudi u samoizolaciji, idu strože mjere

9:35 – Stožer civilne zaštite Istarske županije jučer je donio novi set mjera i poslao ga Nacionalnom stožeru na odobrenje. Načelnik istarskog Stožera Dino Kozlevac pretpostavlja da bi odgovor iz Zagreba mogao stići već danas, a tada će na snagu stupiti mjere s kojima stanovnici Istre zapravo žive od kraja studenog.

“Naša odluka je samo odraz trenutnog stanja s epidemijom u Istarskoj županiji koja nije dobra, ali ćemo ju nastojati poboljšati. Očekujemo da ta odluka stupi na snagu već danas, a trebala bi trajati do 12. travnja. U tom periodu ćemo pratiti stanje, ali sada smo već na gotovo 2.000 ljudi u samoizolaciji i svatko od njih je potencijalno zaražen u ovom trenutku. Primijećeno je da je došlo do velikog opuštanja među građanima i to odmah rezultira porastom broja zaraženih i oboljelih. Jedan dio njih ne vodi računa o mjerama zaštite, drugi ne poštuju mjere samoizolacije, jako puno kontakata ostvaruju s velikim brojem osoba, i to komplicira situaciju”, kaže Kozlevac.

Više doznajte OVDJE.

Zadarska županija: 100 novozaraženih

9:26 – Na području Zadarske županije 100 je novozaraženih osoba koronavirusom. Novooboljeli izolaciju provode na područjima gradova Zadar (59), Benkovac (4) i Nin (2) te općina Bibinje (8), Galovac (1), Jasenice (1), Kali (1), Novigrad (1), Polača (1), Poličnik (3), Posedarje (4), Privlaka (3), Ražanac (1), Starigrad (2), Sukošan (1), Sv.Filip i Jakov (3), Škabrnja (1), Vrsi (3) i Zemunik Donji (1).

Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 422 uzorka, pod aktivnim nadzorom je 2029 stanovnika, a od bolesti se oporavila 251 osoba. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 49 bolesnika od kojih je 1 na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru na liječenju je 15 pacijenata oboljelih od koronavirusa.

Epidemiologinja: ‘Imamo kontinuirani prirast novozaraženih koji se ubrzava’

9:24 – Epidemiologinja HZJZ-a Goranka Petrović u emisiji Studio 4 potvrdila je kako je situacija s COVID-19 u Hrvatskoj zabrinjavajuća. “Zadnjih par tjedana imamo kontinuirani prirast novozaraženih koji se ubrzava. U odnosu na kraj veljače, kad smo imali tjedno 2200 novozaraženih, imali smo 3500, 4500, 6500 i sad imamo 9500 novozaraženih tjedno”, rekla je Goranka Petrović.

Upozorila je kako su se ponovno počeli puniti bolnički kapaciteti. ” Imamo preko tisuću pacijenata tjedno, prije par tjedana bilo ih je oko 700. Zabrinjava nas što sada imamo tjedno preko 150 oboljelih koji se liječe na jedinicama intenzivnog liječenja kojih je prije bilo manje od 100. Kao najteži oblik bolesti, pacijenti završavaju na mehaničkoj ventilaciji. Već peti dan za redom imamo preko 100 ljudi koji su na respiratoru, istaknula je.

Na pitanje jesu li zbog porasta novih varijanti COVID-a jednako izloženi i stari i mladi, epidemiologinja kaže kako ne postoji dovoljno službenih podataka da se poprati cijela situacija. “Opažanje kolega na terenu je da se virus puno brže i lakše širi, i da stvarno je pogođena mlađa populacija više nego stariji. To djelomično moramo pripisati cijepljenju kojim smo targetirali zaštitu starijih osoba”, objašnjava Petrović. Dodaje kako je trenutno teško je procijeniti u kojoj mjeri je za veći broj zaražene mlađe populacije za to zaslužno cijepljenje, a u kojoj mjeri biologija virusa.

Imuni odgovor možda objašnjenje rijetke pojave ugrušaka nakon AstraZenecina cjepiva

9:07 – Europski i kanadski znanstvenici možda su pronašli objašnjenje rijetkih, ali ozbiljnih pojava krvnih ugrušaka kod nekih ljudi cijepljenih cjepivom AstraZenece protiv koronavirusa, piše britanska agencija Reuters. Vjeruju da je fenomen sličan onome koji se rijetko događa uz lijek heparin za “razrjeđivanje” krvi, poznatom kao trombocitopenija izazvana heparinom (HIT).

U tom obliku trombocitopenije lijek pokreće imuni sustav na proizvodnju antitijela koja aktiviraju trombocite koji inače izazivaju zgrušavanje krvi. I drugi lijekovi osim heparina također mogu izazvati poremećaje zgrušavanja koji vrlo nalikuju HIT-u i znanstvenici misle da u rijetkim slučajevima i cjepivo AstraZenece može biti takav “okidač”.

Kod četiri prethodno zdrave osobe koje su primile AstraZenecino cjepivo razvili su se potencijalno smrtonosni ugrušci, a imali su isti vrstu antitijela koja aktiviraju trombocite i pokreću stvaranje ugrušaka u trombocitopeniji izazvanoj heparinom, napisali su njemački, austrijski i kanadski znanstvenici u radu ubjavljenom u ponedjeljak na Research Square. Rad nije prošao znanstvenu recenziju.

Dvadeset cijepljenih osoba koje nisu razvile ugruške nisu imale takva antitijela. U komentaru objavljenom uz istraživanje napominje se da se trombocitopenija izazvana lijekovima može liječiti ako se točno dijagnosticira. Milijuni ljudi primili su bez ikakvih problema cjepivo i europski regulatori i Svjetska zdravstvena organizacija objavili su da koristi od AstraZenecina cjepiva nadmašuju rizike.

Vukovarsko-srijemska županija: 36 novozaraženih

9:06 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 36 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 31 pozitivna na PCR testiranju, 5 na brzom antigenom testu (10 osoba iz Vinkovaca, 5 iz Ivankova, 4 iz Vukovara, po 3 osobe iz Ilače i Ostrova, po 2 iz Privlake, Borova, Jarmine i Nuštra, te po 1 osoba iz Županje, Antina i Tovarnika). Preminulih osoba nema.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 9362, od kojih je 8881 izliječenih, a ukupno je preminulo 200 osoba. Trenutno je u županiji 27 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 312 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 51065. U samoizolaciji na području županije je 1307 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 4 radnika iz sustava zdravstva (1 liječnik, 2 medicinske sestre/tehničara i 1 nezdravstveni radnik). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 5 radnika (4 medicinske sestre/tehničara, 1 drugi zdravstveni radnik). Iz sustava obrazovanja ukupno je oboljelo 10 nastavnika i 39 učenika. U samoizolaciji se nalazi 15 nastavnika i 515 učenika.

Virovitičko-podravska županija: 1 novozaražena osoba

9:03 – Samo jedna osoba bila je pozitivna na virus SARS-CoV-2 u posljednja 24 sata. Među 46 testiranih, kod jedne ženske osobe s područja grada Virovitice detektiran je korona virus, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je devet COVID pozitivnih pacijenata, dok se jedna osoba nalazi u KBC-u Osijek, na respiratoru.

Od 27. prosinca i početka cijepljenja protiv korona virusa (Pfizer, Moderna i AstraZeneca), na području Virovitičko-podravske županije, 5.442 osoba je cijepljeno prvom, a njih 1.934 drugom dozom cjepiva. Ovaj tjedan na područje VPŽ stiže još 1.500 doza cjepiva. Od početka epidemije korona virusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazilo se je 3.680 osoba (u ovu brojku uračunati su i najnoviji rezultati PCR testova, ali i “brzih“ antigenskih testova, koji se inače “ne prikazuju“ u redovitoj dnevnoj statistici). Nažalost, stotinu i devetero ljudi, preminulo je od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 11 novozaraženih, 1 preminula osoba

8:45 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 11 novih slučaja zaraze koronavirusom. Pet novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, po dvije novozaražene osobe s područja su općina Rovišće i Veliko Trojstvo, a po jedna novozaražena osoba s područja je grada Grubišnog Polja i općine Zrinski Topolovac.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 19 pacijenta zaraženih koronavirusom. Jedna osoba je preminula s koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji su 4 pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 731 osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 17 novozaraženih

8:42 – Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježeno 17 novooboljelih osoba od zarazne bolesti Covid-19, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite. U dnevnom izvješću se navodi kako je osam novozaraženih s područja Siska, šest iz Kutine, dvije iz Popovače i jedna osoba iz Petrinje.

Stanovnicima županije u izvješću ja ponovljen apel da se pridržavaju mjera i preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite, kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Studija: Nakon prve doze 62 posto manje zaraženih u engleskim domovima za starije

8:41 – Samo jedna doza cjepiva protiv koronavirusa pružila je korisnicima engleskih domova za starije “značajnu zaštitu”, objavili su britanski znanstvenici. Prema studiji koju su vodili znanstvenici sa sveučilišta University College London jedna doza cjepiva AstraZeneca/Oxford ili Pfizer/BioNTech spriječila je 56 posto zaraza nakon četiri tjedna i 62 posto zaraza pet tjedana od cijepljenja.

Znanstvenici su također pronašli snažne dokaze koji pokazuju da je zaraznost virusa manja nakon što su ljudi cijepljeni. Analizirani uzorci pokazali su da su pozitivni testovi na koronavirus, 28 dana nakon prve doze cjepiva, sadržavali manje virusnog materijala. Kod ljudi koji su se ranije zarazili virusom utvrđeno je da nije bilo neke razlike u smislu razine zaštite nakon primanja cjepiva. No, znanstvenici napominju da je samo 11 posto sudionika istraživanja koji su primili cjepivo prije toga bilo zaraženo virusom pa je potrebno dodatno istraživavnje kako bi se u njihovu slučaju točno utvrdila učinkovitost cjepiva.

Laura Shallcross, liječnica s Instituta za zdravstvenu informatiku UCL-a koja je vodila istraživanje kazala je da se ono provodilo kad je zaraznija varijanta virusa, tzv. britanska varijanta, već bila prevladavajuća u uzorcima prikupljenima u domovima za starije. Stoga zaključuje da su cjepiva učinkovita protiv te varijante virusa.

Necijepljeni zdravstveni radnici šire britanski soj po Australiji

8:07 – Vlasti australske države Queensland priopćile su da rastući broj slučajeva britanske varijante covida-19 u Brisbaneu dolazi iz “dva različita žarišta” te da ga šire necijepljeni zdravstveni djelatnici.

“Do jučer je zabilježeno 15 slučajeva lokalnog prijenosa unutar zajednice”, kazala je glavna zdravstvena službenica Jeannette Young i dodala kako je situacija zabrinjavajuća.

Izgleda da su dva nova slučaja zaraze britanskom varijantom povezana s drugim žarištem i liječnikom u bolnici Princeze Aleksandre koji je zaražen od 9. ožujka, piše The Guardian.

Požeško-slavonska županija: 17 novozaraženih

7:30 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 94 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 82 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 461 osoba, a ukupno je testirano 34068 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 219 uzoraka, od kojih je 17 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Dr. Ivo Ivić: Stravično je što brojke ovako rastu. Svi zaraženi u splitskom KBC-u imaju britanski soj

7:15 – Dok se pola Europe zatvara, kao i države u našem okruženju, dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split, rekao je za Slobodnu Dalmaciju kako misli da bi i u Hrvatskoj trebalo postrožiti mjere. “Po mom mišljenju moraju se postrožiti mjere jer je to jedini način da se situacija malo primiri”, smatra Ivić.

U splitskom KBC-u u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) trenutačno su 22 osobe pozitivne na koronavirus na respiratoru, a u bolnici je na liječenju od COVID-a 19 ukupno 155 bolesnika. “Brojke su strašne i stravično je što ovako rastu. Mi nikada u bolnici, otkako je krenula pandemija, nismo ni u jednom trenutku na respiratoru imali 22 osobe.

Najviše ih je bilo 19, ali smo onda imali i 200-tinjak osoba na liječenju. Pacijenti koji sada borave kod nas su u pravilu desetak godina mlađi negoli je to bio slučaj s onima koji su se od COVID-a liječili u siječnju. Sada oboljeli u prosjeku imaju oko 64 godine”, kaže Ivić za Slobodnu Dalmaciju.

Ističe da je kod svih oboljelih u KBC-u Split riječ o britanskom soju virusa, koji je “zavladao” u Hrvatskoj i izaziva težu kliničku sliku. “On je mnogo agresivniji od onog prvog soja koji smo imali i to je još jedan veliki razlog zbog čega se svi moraju čuvati, nositi zaštitnu masku i pridržavati se epidemioloških mjera”, upozorava Ivić.

Kanadski stručnjaci preporučili da se mlađe od 55 ne cijepe AstraZenecom

7:10 – Kanadski Nacionalni savjetnički odbor za imunizaciju (NACI), koji nadgleda provedbu kampanje cijepljenja protiv koronavirusa, preporučio je da se za ljude mlađe od 55 godine prestane upotrebljavati AstraZenecino cjepivo i zatražio je novu analizu o rizicima i prednostima koja se baziraju na dobi i spolu.

Taj je potez posljedica izvješća iz Europe o rijetkim, ali ozbiljnim slučajevima pojave krvnih ugrušaka, krvarenja i u nekim slučajevima smrti nakon cijepljenja, poglavito kod mlađih ženskih osoba. U Kanadi nije prijavljen nijedan takav slučaj, a upotrijebljeno je oko 307.000 doza AstraZenecinog cjepiva.

“Iz onoga što znamo, postoji značajna nesigurnost vezana za prednosti upotrebe AstraZeneca cjepiva protiv koronavirusa kod osoba mlađih od 55 godina”, poručio je NACI u pisanoj preporuci.

Starije osobe su suočene s većim rizikom od hospitalizacije i smrti povezane s bolesti Covid-19, a čini se da su i komplikacije rijeđe u toj dobnoj skupini, pa se njima može ponuditi cjepivo “uz informirani pristinak”, poručili su nezavisni stručnjaci iz NACI-ja. Vodeći se tim preporukama, odbor vodećih zdravstvenih dužnosnika, u koji su uključeni regionalni i savezni predstavnici, izjavio je da će zaustaviti korištenje cjepiva za mlađe od 55 godina. Odbor je dodao da se pri donošenju odluke vodio činjenicom da Kanada na raspolaganju ima i cjepiva drugih proizvođača, a većina je primjenjenih doza došlo od Pfizera i Moderne.

Oko 11,8 posto Kanađana primilo je barem jednu dozu cjepiva. Health Canada (Kanadsko zdravstvo), kanadski regulator za lijekove, izjavio je da će postaviti dodatne uvjete za odobrenje AstraZenecinog cjepiva u koje će biti uključen i “zahtjev da proizvođač provede detaljnu procjenu o učincima i rizicima cjepiva prema dobi i spolu u kanadskom kontekstu”. Iz Kanadskog zdravstva su rekli da su u razgovorima s AstraZenecom i da će po primitku traženih informacija “odlučiti jesu li potrebni dodatni regulatorni potezi”.

Početkom ovog mjeseca mnoge su europske države nakratko prestale upotrebljavati cjepivo anglo-švedske tvrtke za vrijeme trajanja istrage oko slučajeva pojave krvnih ugrušaka povezanih s cijepljenjem, ali je ono i dalje primjenjivano u Kanadi. Gotovo u svim europskim državama je cijepljenje nastavljeno nakon što je Europska medicinska agencija (EMA) cjepivo proglasila sigurnim. Samo je Francuska donijela uredbu o primjeni cjepiva na osobe starije od 55 godina, a argument za takvu odluku bila je pojava krvnih ugrušaka kod mlađih osoba.

Kanada je u posljednjim tjednima zabilježila rast novih slučajeva zaraze koronavirusom pa je u ponedjeljak u British Columbiji zabranilo korištenje unutarnjih prostorija u ugostiteljskim objektima te grupno vježbanje u dvoranama, a ta će mjera ostati na snazi do 19. travnja. Zdravstveni dužnosnici su izjavili da su ove mjere uvedene za “prekidanje kruga”, kako bi se zaustavilo širenje varijanti Covida-19. U British Columbiji je pronađeno 270 slučajeva zaraze brazilskim sojem (P1) za koji je uvriježeno mišljenje da se brže širi i da je otporniji na cjepivo.

Unatoč novim preporukama vezanih za primjenu AstraZenecinog cjepiva, kanadski dužnosnici i dalje očekuju da će imati dovoljne zalihe na raspolaganju kako bi do jeseni procijepili stanovništvo sa po dvije doze.

Vodstva 23 zemlje poduprla ideju o sporazumu protiv budućih pandemija

7:10 – Vodstva 23 zemlje i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u utorak su podržala ideju o stvaranju međunarodnog sporazuma koji bi pomogao svijetu u rješavanju budućih zdravstvenih problema kao što je pandemija izazvana koronavirusom koja trenutačno divlja svijetom. Ideju o takvom sporazumu, kojim bi se osigurala univerzalna i podjednaka mogućnost dobave cjepiva, lijekova i dijagnostike za pandemije, prvi put je lansirao pedsjednik Europskog vijeća Charles Michel na G20 sastanku u studenom prošle godine.

U utorak su i formalno takvu ideju podržala vodstva Fidžija, Portugala, Rumunjske, Velike Britanije, Ruande, Kenije, Francuske, Njemačke, Grčke, Koreje, Čilea, Kostarike, Albanije, Južnoafričke Republike, Trinidada i Tobaga, Nizozemske, Tunisa, Senegala, Španolske, Norveške, Srbije, Indonezije, Ukrajine i WHO-a.

“Bit će drugih pandemija i drugih velikih zdravstvenih kriza. Nijedna vlada ili multilateralna agencija se s time ne može sama nositi”, napisali su vođe spomenutih zemalja u zajedničkoj izjavi objavljenoj u značajnim dnevnim listovima. “Vjerujemo da bi nacije trebale raditi zajedno na novom međunarodnom sporazumu o pandemijskoj pripremljenosti i odgovarajućim odgovorima”, stoji u zajedničkoj izjavi.

Glavni cilj tog sporazuma bilo bi osnaživanje svjetske otpornosti na buduće pandemije kroz bolji sustav uzbunjivanja, dijeljenja podataka, istraživanja, proizvodnje i distribucije cjepiva, lijekova i opreme za osobnu zaštitu. U dokumentu bi bilo napisano da je zdravlje ljudi, životinja i planeta međusobno povezani te da bi to trebalo voditi prema razdiobi odgovornosti, transparentnosti i globalnoj suradnji. “Uvjereni smo da je naša zadaća, kao vođa nacija i međunarodnih institucija, da osiguramo kako bi svijet naučio lekciju iz Covid-19 pandemije.

Tisuće prosvjednika u Rumunjskoj protiv protuepidemijskih mjera

7:10 – Tisuće ljudi prosvjedovali su u ponedjeljak navečer na ulicama rumunjskih gradova protiv protuepidemijskih mjera uvedenih kako bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom. Prosvjedni skupovi održani su u Bukureštu i u još najmanje 17 mjesta, a ljudi su se odazvali na poziv nove ultra-nacionalnističke stranke koja djeluje pod nazivom Savez za jedinstvo Rumunja, a od prosinca 2020. ima zastupnike i u rumunjskom parlamentu.

Među mnogim istaknutim transparentima najviše se isticao onaj koji je prozivao “medicinske diktatore”. U Bukureštu su se prosvjednici okupili pred zgradom Vlade, a koristili su i pirotehnička sredstva kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo. Na istoku zemlje prosvjednici su bacali kamenje i pirotehnička sredstva na pripadnike policije.

U Rumunjskoj je 14-dnevna incidencija novih slučajeva zaraze koronavirusom 363,38 na 100.000 stanovnika. Nakon što su u veljači imali relativno mirno razdoblje, kapaciteti jedinica intenzivne njege su ponovno gotovo do kraja popunjeni. U mnogim mjestima je na snazi zabrana izlaska iz kuća i stanova. Ovisno o visini incidencije, lokalno je moguće primijeniti blaže, ali i strože mjere od onih koje su utvrđene na nacionalnoj razini.