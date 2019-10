BROJKE SU STIGLE, EVO ŠTO KAŽE ANALITIČAR: ‘Kolindu sabotiraju u vlastitom okružju, ona ne zna kome u svom stožeru može vjerovati’

“Greta je imala besadržajan govor, ali je dala jednu osobu, jedan motiv i emociju, a Kolinda Grabar-Kitarović djelovala je kao loša glumica”, kaže Puhovski.

Gostujući u RTL Direktu, politički analitičar Žarko Puhovski analizirao je najnovije podatke iz Cro Demoskopa te je rekao kako Mislav Kolakušić gotovo sigurno ne može ugroziti vodeći trojac.

“On je gerilac, deep web u našim političkim oklonostima. Vidjeli smo u nedjelju da njegova lista raste, a on sada pada. Ne može ugroziti troje vodećih kandidata, ali je jači od svih ostalih”, kazao je Puhovski te istaknuo kako “svi rade za Zorana Milanovića“.

“I Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro u drugom krugu žele Milanovića, a ne jedno drugog. No, znamo iz iskustva da svi zajedno ne mogu toliko raditi za njega koliko on može protiv sebe. Otvoren mu je put za drugi krug, na lijevoj strani on nema ozbiljnu konkurenciju.”

Predsjednica pada

Zanimljivo je da formalna objava kandidature aktualne predsjednice koju su svi iščekivali zapravo nije ostvarila pozitivan efekt, njezin se silazni trend nastavio.

“To je bio potpuno prazan govor. Najprazniji u posljednje vrijeme, uz govor male, zelene Grete u Ujedinjenim narodima. Greta je imala besadržajan govor, ali je dala jednu osobu, jedan motiv i emociju, a Kolinda Grabar-Kitarović djelovala je kao loša glumica. Kad vidite da netko glumi, onda to nije dobar glumac, a ovdje se vidjelo da je glumila. Izgubila je svoj izvorni motiv, ona je zaista imala nešto u očima na prošlim izborima, sada to više nema. Sada ima zadaću koju treba obaviti, a nije ni sigurna da ju može obaviti. To što su se pojavile didaskalije pokazalo je da ju sabotiraju u vlastitu okružju, ona ne zna kome u svom stožeru može vjerovati. To je Zoran Milanović shvatio. On hoda s dvoje, troje ljudi, u malim ekspedicijama, jer on nikome ne vjeruje. Sve je dobro dok hoda i ne govori na veliko. Ovih nekoliko prekida u kapanji skočio je za nekoliko posto, svi rade za njega, no pitanje je što on može protiv sebe. Za HDZ i za Plenkovića je najgore da u drugi krug uđu Grabar-Kitarović i Škoro jer bi se pokazalo direktno koliki dijelovi HDZ-a nisu uz njega ni uz nju”, objašnjava Puhovski.

Za Škoru kaže da je došao do točke u kojoj se pojavljuje pitanje organizacije.

“Dalje se ne ide bez organizacije ako niste jedan na jedan, a on je još jedan na dvoje. Također se više bavi Kolindom i u tom pogledu njegova strategija nije jasna. Imao je najčišći start od svih, dao program, što god mi mislili o njemu, i na tome je radio, no to je stao i sad nemate ništa. Vratio se na viceve, pojavljuje se u vinogradu… On ne može ponoviti Mesića jer je pored svega Mesić bio stari lisac, a Škoro to nije”, kazao je Puhovski.

‘Glupost i nekultura’

Puhovski je prokomentirao i vijenac koji je premijer Andrej Plenković u ponedjeljak stavio na pročelje Banskih dvora u povodu obljetnice raketiranja. “Ne valja jer pokazuje našu neprofesionalnost u aparatu. To je lovorov vijenac, on se daje pobjednicima. Ja ne znam kakva se tu pobjeda slavi, jedan čovjek je ubijen, uništeno je nešto što je važno za Hrvatsku, skoro su ubijena tri predsjednika odjednom. To je glupost i nekultura, to pokazuje neprofesionalnost”, kazao je Puhovski te ispričao još jednu anegdotu koja se dogodila samo dan nakon bombardiranja Banskih dvora:

“Sjedio sam sa Šeksom koji je pisao Deklaraciju nezavisnosti. Rekao je, sve je gotovo, ali mučila ga je jedna riječ – da Hrvatska raskida sve veze ili sve sveze s bivšom Jugoslavijom? Ramljak, kojega je konzultirao bio je za “sveze”, a Sokol za “veze”. Ja sam rekao da bi se “sveze” više sviđalo Tuđmanu i one su ušle. No tada je bilo gotovo, nešto što dva dana prije nije bilo. Znalo se da nema natrag. To je bio klasičan primjer toga što se JNA i Jugoslaviji dogodilo – backfire.”