BROJKE RASTU, KREĆE NOVA FAZA: Europa i Hrvatska sada imaju novi plan, ovako će izgledati druga runda borbe s virusom

Diljem Europe događa se porast broja slučaja Covida-19 nakon što su države većinom uspješno kontrolirale pandemiju ranije ove godine. No, koliko je snažan povratak koronavirusa u odnosu na brojke na proljeće, pita se Euronews.

Zemlje u jugoistočnoj Europi poput Albanije, Bugarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Rumunjske imaju veći broj slučajeva u kolovozu nego što su ga imale ranije ove godine. Srbija je iznimka koja ima slične brojke kao sredinom travnja.

Hrvatska, Grčka i Malta doživjele su porast broja slučajeva te su brojke prošlog tjedna bile veće nego početkom pandemije. Belgija, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo, zemlje koje su bile među najpogođenijima, doživljavaju porast broja slučajeva, ali brojke zasad nisu tako visoke kao što su bile u ožujku i travnju.

Francuska, Poljska, Nizozemska i Španjolska se vrlo vjerojatno, piše Euronews, susreću s drugim valom te su počele poduzimati mjere kako bi ga suzbile.

Novi porast u Europi

Prvotna strategija europskih zemalja bila je jednostavna i gotovo jedinstvena – strogo propisane karantene. I djelovalo je, piše New York Times. Dva mjeseca nakon otvaranja zemlje su poboljšale testiranje i držale žarišta pod kontrolom jednostavnim mjerama poput nošenja maski i socijalnog distanciranja.

No, posljednji dani u Europi govore o porastu broju slučajeva, a vladini i zdravstveni dužnosnici upozoravaju da je kontinent ušao u novu fazu pandemije.

Nema kaosa i osjećaja krize kao u ožujku i travnju, a brojke zaraženih na 100.000 ljudi i dalje su tek jedna petina onih u Sjedinjenim Državama, prema podacima NYT. No, zabrinutost nakon turističke sezone raste – ljudi će se nakon lijepog vremena preseliti u zatvorene prostore.

Balansiranje između mjera i ekonomije

Do ovog je porasta došlo velikim dijelom zahvaljujući mladima. Broj zaraženih u Europi u dobi od 15 do 24 godine porastao je s oko 4,5 posto na 15 posto u posljednjih pet mjeseci, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Njihov direktor za Europu, dr. Hans Kluge, kazao je prošlog tjedna kako je “vrlo zabrinut” što su ljudi ispod 24 godine regularno među novim slučajevima. “Nizak rizik ne znači da rizik ne postoji”, rekao je. “Nitko nije nesavladiv i ako ne umrete od Covida, može se zalijepiti za vaše tijelo poput tornada”.

Ovog puta europski lideri će većinom izbjeći karantene te će se umjesto toga fokusirati na lokalizirane restrikcije na žarištima. Takvu strategiju primjenjuje i Hrvatska. Nakon što je Stožer najavljivao kako će donositi mjere koje se neće odnositi na cijelu Hrvatsku, već samo područja koja su najpogođenija, u utorak je jedna takva mjera i donesena. Stožer je tako, na prijedlog Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije, donio Odluku o uvođenju nužne epidemiološke mjere ograničenja svadbenih svečanosti za područje Brodsko-posavske županije.

Hrvatska i Europa tako imaju novu strategiju. A doktor Kluge smatra kako bi ta strategija mogla djelovati te kako bi ciljane mjere mogle djelovati u iskorjenjivanju lokalnih žarišta. “Možemo upravljati virusom i održavati ekonomiju i obrazovni sustav”.

