Infektolog Andrej Trampuž komentirao je mjere u Njemačkoj te kazao kako su one mnogo strože od onih u Hrvatskoj, ali i da se tamo razmišlja o obaveznom cijepljenju jer u suprotnom neće postići 80 posto cijepljenih, a to je broj koji je potreban da se zaustavi pandemija.

"Očito broj nije dovoljan i previše je onih koji čekaju. Kad bude obvezno bit će lakše, mogu reći da su protiv, ali se moraju cijepiti. Političari, kad gledamo pandemiju, nisu uvijek donosili dobre odluke. Oni gledaju da ih ljudi i dalje vole, da ih biraju. Ako gledamo medicinski, to nije politički problem, pandemija je medicinski problem. Ako moralna obveza nije dovoljna, onda moramo reći ljudima da nikad neće biti kraj pandemije. Mi moramo cijepiti djecu, počet ćemo 15.12. cijepiti djecu stariju od pet godina jer ne postižemo dovoljno kod odraslih osoba. Ako se to ne postigne, čeka nas peti val i nove varijante koje će biti teže za kontroliranje", kazao je Trampuž za N1.

O kraju pandemije?

Brojke ipak padaju, bez obzira na mali broj cijepljenih, ide li pandemija prema kraju? Trampuž kaže: “Brojevi sada padaju, ali sljedećih tjedana će opet rasti. Ljudi se druže, a sad stiže to vrijeme. Kad dođe omikron, bit će još gore. Mi nismo na kraju pandemije, mi smo na početku četvrtog vala koji je već sada gori od prva tri. Treba gledati naprijed, moramo biti brži i pametniji od virusa. Moramo već sada smanjiti kontakte i što više ljudi cijepiti.”

U Njemačkoj, kaže, umiru gotovo isključivo necijepljeni te da je u toj zemlji cijepljeno oko 68 posto stanovništva, ali da je to i dalje premalo. “Nije dovoljno da samo necijepljeni idu u lockdown, nego i cijepljeni, jer smo zakasnili s poduzimanjem mjera”, govori.

'Bit će još varijanti'

Na pitanje vidi li mogućnost da omikron ostane na razini malo teže viroze kaže: "To je moguće, da omikron ne bude tako opasan kao delta. Zato je sada naš glavni zadatak delta koja je vrlo opasan virus. Omikron je zadnja varijanta koja se pojavila, ali bit će ih još. Toliko je malo procijepljenih u nekim dijelovima svijeta da će biti novih varijanti i one će doći do nas. Pogrešno je misliti da je omikron dobar virus, vidimo da su u južnoj Africi ljudi na respiratorima. Nevažno je koju varijantu imamo, moramo se cijepiti. I kad postignemo tih 80 posto, virusi će i dalje cirkulirati, ali neće biti tako teških kliničkih slika. Svake godine ćemo se ‘boosterat’ i to će biti kraj pandemije, ne virusa", objasnio je.

Kaže i kako imamo nuspojave kod cjepiva, ali i kako je to jedno od najsigurnijih cjepiva ikada.

"Cijepilil smo toliko ljudi i nemamo ni za jedno drugo cjepivo toliko pouzdanih podataka kao za mRNA cjepiva protiv korone. U Njemačkoj je jedan slučaj umrlih na milijun cijepljenih od posljedica cjepiva. Kod virusa je to jedan od sto, vidimo koliko je veća opasnost od virusa", kaže i dodaje kako je važno da se cijepe i oni koji su preboljeli covid.