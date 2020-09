BROJKE NAM RASTU, A SIMPTOMI SU SVE OZBILJNIJI: Markotić: ‘Viđamo sve ozbiljnije upale pluća, ti rendgeni mogu izgledati zastrašujuće’

Dok broj novozaraženih u zemlji raste, a u javnost se puštaju oprečne procjene o epidemiološkoj situaciji na jesen, Alemka Markotić upozorava da se u Klinici za infektivne bolesti pojavljuje sve više ljudi s težim oboljenjima uzrokovanima koronavirusom

Hrvatska je u četvrtak ponovno oborila rekord po broju novozaraženih osoba u 24 sata. Bilo ih je čak 369, a ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić je otkrila kakvo je raspoloženje u Nacionalnom stožeru civilne zaštite i zbog čega apeliraju na smanjivanje brojki prije jeseni.

“Sad postaje sve ozbiljnije i do jeseni je bitno da shvatimo da je pred nama dugo i teško razdoblje u kojem će osim COVIDA biti i drugih respiratornih bolesti”, rekla je Markotić za Dnevnik Nove TV te istaknula da na dječjim igralištima i u kafićima vidi da se malobrojni građani pridržavaju epidemioloških mjera. “Što ćemo onda reći gdje su se zarazili? Svejedno je, rezultat će biti zaraza”, dodala je te istaknula kako se moramo odgovorno ponašati.

Zbunjujuća oprečna mišljenja

Jučer je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak procijenio da bi brojke novozaraženih krajem rujna mogle početi padati, dok epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić ne dijeli takav optimizam. Markotić je, pak, “u sredini” i zalaže se za odgovorno ponašanje.

“Obojica su vrsni epidemiolozi. Od Capaka se zapamtilo ono što sve veseli, a to je da će biti pad novozaraženih. Ovisi kako će se ljudi ponašati, nisam epidemiolog, ne bi procjene iznosila. Ako se bude odgovorno ponašalo, bude se smanjivalo”, poručila je i pojasnila bi li takve oprečne informacije mogle zbuniti javnost: “Možda trebamo jednostavnije govoriti, svaki put se trudimo, stotine su nastupa iza nas, imamo osjećaj da smo sve rekli”, rekla je i poručila da je iz njihovih obraćanja pod egidom “ostanimo odgovorni” dovoljno zapamtiti tri stvari – maska, distanca, higijena.

Sve ozbiljniji simptomi

No, među novozaraženima su i dalje uglavnom ljudi u mlađoj ili srednjoj dobi, a simptomi su sve ozbiljniji. “Viđamo sve ozbiljnije upale pluća i to ne smijemo izgubiti iz vida, ti rendgeni mogu izgledati zastrašujuće, ne vidite pluća i pitate se kako čovjek uopće diše”, rekla je Markotić.

Markotić je istaknula i da neće biti novih saznanja o stvaranju cjepiva dok farmaceutske kompanije to ne obznane. Sada se radi na propagandi, jer bi svatko htio biti prvi, no po njenom mišljenju, cjepivo bi se moglo pojaviti na proljeće i to samo ako studije ne otkriju nuspojave.

