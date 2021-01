‘BROJKA KOJA SLAMA SRCE’: U svijetu je više od dva milijuna umrlih od korone, pojavio se i ozbiljan problem – vakci-nacionalizam

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 715 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te su preminule 33 osobe

U svijetu je zabilježeno 93.545.150 slučajeva

Do jučer se oporavilo 66.845.955, a umrlo 2.002.642 pacijenata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Šef UN-a upozorava na “vakci-nacionalizam”, dok se broj umrlih popeo na 2 milijuna

8:25 – Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u petak je izrazio žaljenje zbog “brojke koja slama srce” – dva milijuna umrlih u svijetu od koronavirusa, te se osvrnuo na činjenicu da “solidarnost pada” u odgovoru svijeta na virus.

“Danas svjedočimo vakuumu u pogledu cjepiva”, rekao je šef UN-a. “Cjepiva dolaze u dobrostojeće zemlje brzo, dok ih u siromašnima uopće nema”. Znanost uspijeva – ali solidarnost pada”, upozorio je.

Bez navođenja imena, Guterres je kritizirao to što “neke zemlje dogovaraju dodatnu kupnju sa strane, nabavljaju više nego što je potrebno”. Vlade imaju odgovornost štititi svoje stanovnike, no ‘vakci-nacionalizmom’ će zemlje same sebe poraziti te će usporiti globalni oporavak”, dodao je. “Covid-19 se ne može pobijediti pojedinačno zemlju po zemlju”.

Rekao je da se prioritet mora dati onima koji se nalaze “na prvoj crti obrane: humanitarcima i rizičnim osobama”. Na konferenciji za medije, predsjednik Glavne skupštine UN-a, Volkan Bozkir, najavio je da će se i on i Guterres uskoro cijepiti. Šef UN-a će primiti cjepivo sljedeći tjedan, a Bozkir 2. veljače. To je zato što New York, gdje se nalazi sjedište UN-a, ima javno-zdravstvenu politiku davanja cjepiva svima starijima od 65 godina, rekao je Bozkir.

U Njemačkoj 18.678 novih slučajeva koronavirusa

8:20 – U Njemačkoj je potvrđeno 18.678 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime se ukupni broj zaraza povećao na 2.019.636, pokazali su u subotu podaci Instituta Robert Koch (RKI) za zarazne bolesti.

Institut RKI je izvijestio i da je broj žrtava koronavirusa u Njemačkoj porastao za 980, dosegnuvši brojku od njih 45 974.

Trumpovu administraciju optužuju za prijevaru oko zaliha cjepiva

8:18 – Guverneri nekoliko američkih država optužili su u petak Trumpovu administraciju za prijevaru oko obećane brze distribucije milijuna doza cjepiva za covid-19 iz zaliha, a za koje je američki ministar zdravstva u petak priznao da ne postoje.

Ta, kako kažu mediji, zbrka oko zalihe cjepiva koja je bila obećana guvernerima, ali se nije ostvarila, nastala je kada su se pojavili problemi i nedostaci na prvim linijama najambicioznije i najsloženije kampanje imunizacije u povijesti SAD-a, zbog čega je došlo i do okazivanja cijepljenja u nekim gradskim zdravstvenim sustavima.

Samo 10,6 milijuna Amerikanaca primilo je cjepivo otkako su savezni regulatori prošlog mjeseca dali hitna odobrenja za dva cjepiva, od Pfizer Inc i BioNTecha te od Moderne Inc, izvijestili su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). To je daleko manje od 20 milijuna cijepljenja, koja je Trumpova administracija obećala primijeniti do kraja 2020., dok je pandemija COVID-19 bjesnila praktički nekontrolirano sa sve većim rekordnim brojem infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva.

Sva cjepiva Pfizer i Moderna zahtijevaju početnu dozu i dodatnu injekciju u razmaku od oko tri tjedna. Tajnik za zdravstvo i socijalne usluge Alex Azar rekao je u utorak da će uprava izdati milijune doza koje je držala u rezervi za pojačane injekcije kako bi pomogla potaknuti tromo uvođenje prvih doza onima kojima je cjepivo najpotrebnije. Azar je tada rekao da je uprava dovoljno sigurna u opskrbni lanac da oslobodi svoje zalihe i pozvao države da koriste dodatnu opskrbu za otvaranje cijepljenja svima u dobi od 65 i više godina. Mnoge su države to učinile, no u petak su brojni guverneri izjavili da su zaprepašteni kad su saznali da ne postoje zalihe.

To su ocijenili i “obmanom na nacionalnoj razini” i da su “izuzetno razočarani što je Azar lagao svoju državu”, dok je Azar u intervjuu za NBC u petak sugerirao da su doze već dodijeljene državama te da “dakle, više ne sjedimo u rezervi. Dali smo to državama na raspolaganje”.

Mediji su u petak objavili i da je Azar dao ostavku.

Brazilska tvrtka traži odobrenje za hitnu upotrebu ruskog cjepiva Sputnik V

8:17 – Brazilska farmaceutska tvrtka União Química izvijestila je u petak da je zajedno s Ruskim fondom za izravna ulaganja (RDIF) zatražila regulatorno odobrenje za hitnu upotrebu ruskog cjepiva protiv covida-19 Sputnik V.

U tom zahtjevu, podnesenom brazilskom zdravstvenom regulatoru Anvisa-i, traži se odobrenje za upotrebu 10 milijuna doza Sputnika V u Brazilu u prvom tromjesečju 2021., navodi se u priopćenju objavljenom u Moskvi.

Dužnosnici Anvise rekli su da će rusko cjepivo morati biti podvrgnuto kliničkim ispitivanjima faze III u Brazilu prije nego što može biti odobrena njegova uporaba.

SAD nema rezervne zalihe cjepiva

8:15 – Sjedinjene Američke Države (SAD) nemaju rezervne zaliha cjepiva protiv covida-19, ali su uvjereni da će ga se dovoljno proizvesti da se osigura druga doza za cijepljenje ljudi, kazao je u petak za NBC vijesti američki tajnik za zdravstvo i socijalne usluge Alex Azar.

“Sad imamo dovoljno povjerenja da će naša tekuća proizvodnja biti kvalitetna i dostupna da pružimo drugu dozu ljudima. Dakle, više ne sjedimo ‘na rezervi’. To smo stavili na raspolaganje državama”, poručio je u petak Azar.

Indija pokreće “najveću kampanju cijepljenja u svijetu”

8:11 – Indijski premijer Narendra Modi pokrenut će u subotu “najveću svjetsku kampanju” cijepljenja u toj mnogoljudnoj državi koja pokušava staviti pandemiju covid-19 pod kontrolu, počevši sa dva lokalno proizvedena cjepiva. Premijer Modi će se obratiti zdravstvenim radnicima putem video konferencije, ali neće odmah sam uzeti cjepivo, jer se Indija u početku daje prednost medicinskim sestrama, liječnicima i drugima na prvoj crti ‘obrane’.

Prvog dana dobrovoljno će se cijepiti oko sto osoba u svakom od 3.006 centara u zemlji, najavila je indijska vlada ovog tjedna, nazvavši to i početkom “najveće takve kampanje u svijetu”. “Ovo će biti najveći svjetski program cijepljenja koji pokriva cijelu dužinu i širinu zemlje”, poručili su iz Modijevog ureda.

Kao najmnogoljudnija zemlja u svijetu nakon Kine, Indija smatra i da možda neće trebati cijepiti svih svojih 1,35 milijardi stanovnika kako bi se stvorio imunitet stada. Ipak, pokrivanje čak polovice stanovništva učinit će njihov program cijepljenja jednim od najvećih u svijetu, čak i ako bi zemlje poput SAD-a cijepile svakog stanovnika.

Indija je zabilježila najveći broj zaraza koronavirusom nakon SAD-a i želi cijepiti oko 300 milijuna ljudi s dvije doze u prvih šest do osam mjeseci u godini. Otprilike 10,5 milijuna ljudi u Indiji zaraženo je koronavirusom, od kojih je više od 151 000 umrlo, iako je stopa slučajeva opala nakon vrhunca sredinom rujna.

Prvo će cjepivo dobiti zdravstveni i ostali medicinski radnici, a slijedit će ih oko 270 milijuna ljudi starijih od 50 godina ili koji se zbog već postojećih zdravstvenih stanja smatraju rizičnim. U subotu se očekuje i da premijer Modi (70 godina), koji je i rekao da političari neće biti prvi u redu za cjepivo, formalno otvori vladinu internetsku platformu Co-WIN koja će pružati informacije o zalihama cjepiva, temperaturi skladištenja i pratiti korisnike.

Vlada je već kupila 11 milijuna doza cjepiva AstraZeneca COVISHIELD, koju je proizveo Institut za serum u Indiji, i 5,5 milijuna COVAXINA Bharat Biotecha. Prema indijskom regulatoru za lijekove, COVISHIELD je učinkovit 72 posto, dok Bharat Biotech kaže da se rezultati posljednje faze ispitivanja lijeka COVAXIN očekuju do ožujka.