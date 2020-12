Možda se možemo nadati kako je djelomično razvedravanje u većini krajeva na Silvestrovo navečer naznaka ‘vedrije’ godine od ove?

Kraj tekuće godine i početak nove vremenu kao da ništa ne znači – nastavlja se promjenjivo, uz povremene mjestimične oborine, češće i obilnije na Jadranu i područjima uz njega. Ipak, možda se možemo nadati kako je djelomično razvedravanje u većini krajeva na Silvestrovo navečer naznaka “vedrije” godine od ove!? Uostalom, nakon mnogobrojnih nevolja koje smo imali i još imamo – to i ne bi trebalo biti malo vjerojatno, javlja Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT.

No, teško je vjerovati da je pad temperature zraka tijekom novogodišnje noći – na kopnu “čak” i do “minusa” – najava manje tople godine od ove, koja je u znanoj povijesti mjerenja u većini Hrvatske među 6 najtoplijih, u mnogim mjestima na Jadranu čak i među 3!

Prije tog razvedravanja posljednjeg će dana 2020. godine u većini Hrvatske povremeno padati kiša, u gorju ponegdje i snijeg, a poneka pahulja moguća je i u nekim nizinama, pa i u posljednjim potresima najviše stradalom području. Na Jadranu su mjestimice mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom na južnom dijelu, a valja upozoriti i na moguć ponegdje prolazno jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar, većinom na otvorenom moru, a na sjevernom Jadranu bura.

A poslije razvedravanja – već tijekom noći, te posebice na Novu godinu ujutro – po nizinama unutrašnjosti velika je vjerojatnost mjestimične magle. No, ubrzo slijedi novo jačanje južine, porast temperature, oborine.

U četvrtak hladnije i najprije uz oborine

U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, s povremenom kišom, ponegdje i većom količinom, a osobito u višim dijelovima gorja treba računati na susnježicu i snijeg. Puhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka do večeri će biti uglavnom od 3 do 6 °C, zatim niža. I u središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša, posebno u prvom dijelu četvrtka, kada mjestimice na Kordunu i u Banovini mogu lepršati i pahulje snijega. Popodne gotovo posvuda sunčana razdoblja. Vjetar sjeverozapadni, potkraj dana jugozapadni. Ujutro uz temperaturu od 1 do 4 °C može biti mjestimične magle, a dnevne vrijednosti bit će između 5 i 7 °C. Navečer hladnije, prognozirao je za HRT u detaljnijoj prognozi Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Povremena kiša i na sjevernom Jadranu, a u gorju će uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu biti i snijega, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će sjeverozapadnjak i bura, u Gorskom kotaru krajem dana jugozapadnjak. Temperatura zraka između 0 i 4 °C, na obali i otocima većinom od 6 do 11 °C. Najviša dnevna temperatura u Dalmaciji između 10 i 13 °C, u unutrašnjosti od 6 do 10 °C. Povremeno će biti kiše, mjestimice vjerojatno i grmljavine, a puhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, na otvorenom moguće jak. Promjenljivo s kišom i na krajnjem jugu Hrvatske, ponegdje uz mogućnost obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. Nakon jugozapadnjaka zapuhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Početkom nove godine promjenjivo

Kiša će u kopnenom području povremeno padati i u prvim danima nove godine, posebno u nedjelju, a uz promjenjivu naoblaku bit će i sunčanih razdoblja, ujutro ponegdje i magle. Dnevna temperatura bez veće promjene, a jutarnja, nakon hladnoće u petak, od subote u porastu.

Promjenjivo s kišom i na Jadranu, uz jugo, od subote opet i jako. Kiša u petak uglavnom na sjevernom dijelu, a u dane vikenda i drugdje, pri čemu mjestimice može biti obilnija, uz izraženije pljuskove. Temperatura zraka ponovno će malo porasti, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Otežan promet na pojedinim prometnicama

Zbog razornog potresa otežano se vozi na pojedinim prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, a očekuju se gužve na svim prilazima Petrinji, Glini i Sisku te okolnim mjestima, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK). Zbog smirivanja prometa vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h na autocesti A11 između čvora Velika Gorica i naplatne postaje Mraclin, u smjeru Lekenika i čvora Buševec i naplatne postaje Mraclin u smjeru Zagreba.

Pozivaju se vozači da prate upute nadležnih i izbjegavaju odlazak u potresom pogođena područja kako bi se olakšao rad žurnih službi. U potresu je oštećen most Brest kod Petrinje te se vozi uz ograničenje brzine od 30 km/h ili obilazno: Žažina-Sisak-Moščenica-Petrinja i obratno.

U prekidu je promet na: ŽC3121 Tišina-Palanjek zbog urušavanja dijela nasipa. Obilazak je ŽC3274 Palanjek-Mahovo; ŽC3195 Mala Solina-Stankovac. Obilazak je ŽC3196 i ŽC3275 kroz mjesta Glinska Poljana i Stankovci; LC Petrinja (sajmište)-Križ Hrastovački u mjestu Pecki. Obilazak kroz mjesta: Župić-Hrastovica-Donja Bačuga-Pecki i obratno.

Zimski uvjeti

Na pojedinim cestama u Lici i Gorskom kotaru zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema. Zbog velike količine vode na kolniku zatvorene su pojedine županijske i lokalne ceste na području Like i gradova Karlovca i Vrgorca. Detaljan popis poplavljenih cesta i cesta sa zimskim uvjetima nalazi se na interaktivnoj karti.

Stožer civilne zaštite RH donio je odluku kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza. Odluka je stupila na snagu 1. prosinca, a traje do 15. siječnja 2021.godine. Putnici koji dolaze iz “zelenih područja EU” ne trebaju PCR test, niti ispunjavanje dodatnih uvjeta za ulazak u RH.

Svi ostali putnici koji dolaze iz EU trebaju predočiti negativni PCR test koji nije stariji od 48 sati ili se na Covid testirati pri dolasku u RH i biti u samoizolaciji do dospijeća nalaza. Izuzetak su pogranični radnici, studenti i učenici, pomorci, osobe koje putuju iz nužnih privatnih ili poslovnih razloga te pacijenti koji putuju iz nužnih razloga.

Državljani trećih zemalja ne mogu prelaziti preko granice u RH, osim nekih iznimki koje uključuju negativan PCR test. U prekidu su katamaranske linije Ubli-Vela-Luka-Hvar-Split, Vis-Split i Mali Lošinj-Cres-Rijeka. Vozila koja prevoze humanitarnu pomoć na potresom pogođena područja oslobođena su plaćanja putnih karata.