NIJE DOBRO, MOGUĆE JE PONOVNO OTVARANJE ARENE: ‘Primjećujemo razlike u odnosu na prva dva vala, jedna stvar posebno zabrinjava’

‘Dobna granica hospitaliziranih se snizila. Sve je više onih koji su u pedesetim godinama, a imamo i mlađih pacijenata, oko 40 godina. Također, ono što nas zabrinjava nagla su pogoršanja zdravstvenog stanja’

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj nije dobra, što prikazuje i povećani broj dnevnih zaraza koronavirusom. No, ta brojka počela se odražavati i na zdravstveni sustav i bolničke kapacitete. U nedjelju su na bolničkom liječenju evidentirana 982 pacijenta, 51 pacijent više negoli dan ranije. Očekuje se da će tijekom ponedjeljka ta brojka preći tisuću Covid pacijenata, što je izuzetno opterećujuća brojka za sam sustav.

Broj pacijenata na bolničkom liječenju se u danima silazne putanje smanjio na malo više od 700, dok je na respiratorima tada bilo oko 60 pacijenata. Također, broj pacijenata kojima je potrebna mehanička ventilacija bi uskoro mogao prijeći sto, budući da ih je u nedjelju bilo 90.

Snizila se dobna granica hospitaliziranih

Da nas je zahvatio treći val, upozorava i ravnatelj KB Dubrava, Ivica Lukšić. “Opet imamo veći prijem bolesnika od onih koje otpuštamo. Trenutno se u bolnici liječi 147 pacijenata i na dnevnoj razini vidimo povećanja. Naravno, još nismo blizu onog broja pacijenata koliko smo ih imali u studenom i prosincu, a maksimalan broj hospitaliziranih u našoj ustanovi bio je 530”, rekao je za Jutarnji list Lukšić, dodajući da je u najboljim danima bilo 115 pacijenata.

Lukšića posebno zabrinjava činjenica da bolnicu pune sve mlađi pacijenti koji su mahom pozitivni na tzv. britanski soj koronavirusa, a za koji je dokazano da se brže širi. “Primjećujemo razlike u odnosu na prethodna dva vala. Dakle, dobna granica hospitaliziranih se snizila. Sve je više onih koji su u pedesetim godinama, a imamo i mlađih pacijenata, oko 40 godina. Također, ono što nas zabrinjava nagla su pogoršanja zdravstvenog stanja. Praktički imate pacijenta koji je ujutro dobro, a stanje se rapidno pogorša do te mjere da je navečer priključen na respirator”, rekao je.

Također, primijetio je da je manje smrtnih slučajeva, što povezuje s činjenicom da se velik dio starije populacije cijepio. “Činjenica je i da se mlađa populacija uspješnije skida s respiratora i ima bolje ishode liječenja, ali tu sad imamo probleme postcovida, koji je u sve većoj mjeri prisutan. Moram još naglasiti da među tom mlađom populacijom imamo sve više onih bez poznatih komorbiditeta, što prije nije bio slučaj”, zaključio je.

Beroš: ‘Posebno apeliram na mlade da izdrže još neko vrijeme i misle na svoje zdravlje’

Trenutnom epidemiološkom situacijom nije zadovoljan ni ministar zdravstva, Vili Beroš. “To nam jasno pokazuje da je došlo do određenog opuštanja građana. Koliko će krivulja novozaraženih i hospitaliziranih biti strma, ovisi samo o nama samima. Dominacijom britanske varijante virusa, dosadašnja pravila igre se mijenjaju. Sve više mladih bez kroničnih boljki završava na respiratorima. Posebno apeliram na mlade da izdrže još neko vrijeme i misle na svoje zdravlje, kao i zdravlje svojih roditelja, djedova i baka”, rekao je Beroš.

Dodao je kako razumije da dug period mjera predstavlja i psihološki i financijski teret. No, kako kaže, ne razumije da smo u nekoliko tjedana spremni sve dobro što smo dosad učinili upropastiti. “Želimo li vratiti normalne životne i radne uvjete te osigurati uspješnu turističku sezonu, moramo se uozbiljiti i, uz provedbu cijepljenja, poštovati mjere. To je jedini put do izlaska iz epidemije”, apelira Beroš.

Zovak: ‘Za desetak dana možemo očekivati veće probleme’

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, Mario Zovak danas je sazvao krizni stožer bolnice kako bi raspravili moguće scenarije. Brojevi rastu i ako se ovako nastavi, za desetak dana možemo očekivati veće probleme. To će značiti da ćemo opet morati smanjiti hladni pogon, a morat ćemo pripremiti i sve naše odjele za covid koje smo imali. Dakle, covid-dvorane i sve ono što je bilo aktivno krajem godine”, rekao je Zovak.

Osim toga, Zovak je rekao kako se sastaje i tim koji je vodio improviziranu bolnicu u Areni Zagreb kako bi se vidjelo koliko vremena je potrebno da se bolnica stavi u funkcionalno stanje. “Kao što znamo, s popravljanjem epidemiološke situacije Arena je stavljena u mirovanje. Sada se moramo pripremiti i vidjeti koliko je vremena potrebno da ju se stavi u funkciju, 24 ili 48 sati, ako situacija bude to zahtijevala”, pojasnio je.

