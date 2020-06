U svijetu je ukupno zabilježeno 500.306 smrtnih slučajeva uzrokovanih teškoćama nakon zaraze koronavirusom, dok je u Hrvatskoj brojka preminulih već neko vrijeme drži na 107, uz ukupno 2691 zabilježen slučaj zaraze

Ukupan broj slučajeva u Hrvatskoj je 2691, oporavljenih je 2152, a preminulih 107

Prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins broj preminulih od posljedica koronavirusa premašio je pola milijuna

Australija i Kalifornija razmatraju ponovno uvođenje restriktivnih mjera nakon novog rasta broja zaraženih

Novak Đoković metaforama odgovara na kritike zbog organizacije Adria Toura

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nema novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jedna osoba na respiratoru

11:14 – Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo na području Splitsko-dalmatinske županije danas nema novooboljelih osoba. No, jedna je osoba hospitalizirana u KBC-u Split te je na respiratoru, a 238 ljudi je u samoizolaciji.

U Šibensko-kninskoj županiji nema novozaraženih

11:13 – U Šibensko-kninskoj županiji nema novooboljelih od COVIDA-19, javili su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Usprkos epidemiji, otvaraju se klubovi na Zrću

11:02 – Preduvjeti za otvaranje klubova na plaži Zrće od početka pojave virusa COVID-19 pomno su se pratili u bliskoj komunikaciji s nadležnim epidemiolozima i vlastima, i tek sad, kad propisane odluke, mjere i preporuke to dozvoljavaju, kreće se u otvaranje ljetne klupske sezone – u prvom tjednu srpnja svoja vrata otvaraju klubovi Kalypso, Papaya i Nomad, dok klub Noa već posluje posljednjih desetak dana.

Novih sedmero zaraženih u Đakovu, u samoizolaciji još 313 osoba

10:58 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata obrađen je ukupno 191 uzorak, a sedam je bilo pozitivno na koronavirus, i to svi od osoba iz Đakova, poručili su iz tamošnjeg Stožera.

Trenutno je na području županije 150 osoba aktivno zaraženo, od kojih je 120 s područja Đakova. Jučer nitko nije hospitaliziran u KBC-u Osijek, gdje je i dalje 24 oboljelih na bolničkom praćenju, no nitko nema teže simptome bolesti.

Samoizolacija je određena za novih 313 kontakata pozitivnih na koronavirus, pa je ukupno na području županije pod tom mjerom 1.466 osoba. Policija je obavila šest provjera i svi su zatečeni na prijavljenoj adresi.

Plenković predstavio nove mjere za koronakrizu

10:55 – Premijer Andrej Plenković danas je predsatvio nove mjere za pomoć oporavku gospodarstva u koronakrizi. Skraćeno radno vrijeme, samozapošljavanje i pomoć mikropoduzetnicima u borbi protiv posljedica pandemije nove su predstavljene mjere. Premijer je rekao da je Vlada pravovremeno pokrenula sve mehanizme za očuvanje radnih mjesta.

Nema zaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

10:55 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno nema aktivnih slučaja zaraze korona virusom COVID-19. Ukupno je testirano 1556 osoba, dok je 71 osoba u samoizolaciji. Danas je 47. dan bez novooboljelih osoba u Požeško-slavonskoj županiji.

BiH ne zatvara tranzit kroz Neum preko Hrvatske

10:51 – Granična policija BiH izvijestila je da je primila informaciju od Ministarstva unutarnjih poslova RH da je dopušten tranzit državljanima BiH koji putu u Neum preko Hrvatske. Što se tiče mjere samoizolacije, ona se ne primjenjuje na putnike koji prilikom ulaska u RH prolaze kroz BiH, Republiku Srbiju, Kosovo te Sjevernu Makedoniju.

Je li koronavirus ubrzao odumiranje papirnatog novca?

10:48 – U sjeni rasprava o “novom normalnom” u nekim zemljama dosta se govori i piše da je korona ubrzala odumiranje gotovog novca, ‘šuškavih’ novčanica i kovanica. Nordijske su zemlje gotovo istisnule gotovinske oblike plaćanja, no Nijemci i Austrijanci snažno drže do privatnosti te ne žele da banke, kartične kuće ili država na bilo koji način imaju uvid u to kamo idu, što kupuju i na što troše novac.

EU bi do utorka mogla imati listu sigurnih zemalja

10:46 – Španjolski premijer Pedro Sanchez priprema se u utorak na svoje prvo međunarodno putovanje od početka krize uzrokovane koronavirusom te će sudjelovati na samitu u zapadnoj Africi o problemima sahelske regije, kojemu će nazočiti i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Europskim čelnicima će se u Mauretaniji pridružiti šefovi takozvanih G5 sahelskih zemalja – uključujući Mali, Burkinu Faso, Čad i Niger – te šef UN-a, Antonio Guterres, rekao je Sanchezov ured u priopćenju. Regija je zasićena džihadističkim nasiljem.

Još jedan znak da se putovanja polako vraćaju u normalu nakon mjeseci karantene zbog koronavirusa je izjava španjolske ministrice vanjskih poslova Aranche Gonzalez Laya koja je rekla da će Europska unija najkasnije do utorka imati popis zemalja izvan Unije u koje je sigurno putovati. Vlasti pripremaju listu od 15 neeuropskih zemalja koje se smatraju sigurnima za putovanje prema epidemiološkim kriterijima, rekla je ministrica lokalnom radiju Cadena SER.

Sanchezov ured je rekao da će premijer dostaviti pomoć za nošenje s covidom-19 u Mauretaniju kad stigne na sastanak. Migracijski problemi također su na dnevnom redu, navodi se u priopćenju. Bivša kolonijalna sila Francuska rasporedila je 2013. godine tisuće vojnika u sušnoj sahelskoj regiji južno od pustinje Sahare. No nasilje skupina koje se povezuju s al Kaidom i Islamskom državom u porastu je. Mauretanija je već dugo polazna točka za afričke migrante koji se pokušavaju domoći španjolskih Kanarskih otoka.

Istraživanje: Djeca većinom obolijevaju od blažeg oblika koronavirusa

10:34 – Medicinske studije provedene u Europi koje se odnose na djecu oboljelu od covida-19 upućuju na to da je među njima smrtnost iznimno rijetka, piše BBC. Zabilježeno je da je dosad od posljedica covida umrlo četvero od 582 zaražene djece, od kojih je dvoje patilo od pratećih bolesti. Uočeno je da su među djecom simptomi općenito blagi, a pojedinci testirani na koronavirus nisu ih ni pokazivali. No svako deseto dijete završilo je na intenzivnoj njezi. Liječnici kažu da studija ulijeva nadu, no znanstvenici tek trebaju pronaći odgovarajući način liječenja za djecu kod koje se razvije najteži oblik bolesti.

Grupa znanstvenika koju vode stručnjaci Instituta za zdravlje djece pri dječjoj bolnici Great Ormond Street iz Londona, pratila je stanje 582 zaražene djece u dobi od tri do 18 godina iz 25 europskih zemalja. Na vrhuncu epidemije u travnju svi su oni bili pozitivni na koronavirus, a četvrtina ih je imala prateće zdravstvene probleme. Od četiri preminula djeteta (0,69 posto uzoraka) nijedno nije bilo mlađe od 10 godina, a dvoje među njima bolovalo je od drugih bolesti. Više od polovine djece obuhvaćene studijom trebalo je bolničko liječenje, a 8 posto ih je završilo na intenzivnoj skrbi.

Djeca su najčešće imala temperaturu (65 posto), infekciju gornjih dišnih puteva (54 posto), upalu pluća (25 posto) i gastrointestinalne simptome (22 posto). Oko 16 posto djece, testirane jer su ostvarila kontakt sa zaraženom osobom, nije pokazivalo nikakve simptome. Znanstvenici ističu da je stopa smrtnosti među djecom “znatno niža” nego što pokazuje studija, s obzirom na to da pojedinci, kod kojih su se pojavili blagi simptomi, još nisu bili testirani u vrijeme kad se provodila studija. Dodaju kako je potrebno prikupiti dodatne informacije jer će se na taj način pomoći liječnicima u izboru najbolje terapije za djecu koja obole od covida-19.

Dr. Mark Tebruegge s Instituta za zdravlje djece pri dječjoj bolnici Great Ormond Street kaže da je kod većine djece i mladih uočen tek blaži oblik bolesti. “No ne treba zanemariti činjenicu da je dio djece obolio od težeg oblika covida-19, koji je zahtijevao intenzivnu skrb. O tomu bi trebalo voditi računa tijekom planiranja i određivanja prioriteta zdravstvenih resursa kako se pandemija dalje bude razvijala”, smatra Tebruegge.

Kaže i da su djeca koja su, uz covid-19 imala i neki drugi virus dišnog sustava, češće završila na odjelu za intenzivnu skrb. “Taj bi podatak trebalo uzeti u obzir kada govorimo o zimskom periodu koji je pred nama i kada su infekcije, poput prehlade i gripe češće”, smatra dr. Begona Santiago-Garcia iz madridskoga Sveučilišnog bolničkog centra Gregorio Maranon. Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnome časopisu The Lancet Child and Adolescent Health journal.

Burze ponovno stagniraju zbog koronavirusa

10:08 – Na europskim se burzama u ponedjeljak ujutro trguje oprezno, dok su na azijskim burzama cijene dionica znatno pale jer su zbog širenja koronavirusa u svijetu splasnule nade u brzi oporavak gospodarstava od recesije.

Jedan novozaraženi u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10:05 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u zadnjih 24 sata zabilježen je jedan novooboljeli, a radi se o čovjeku iz Starih Mikanovaca, javio je Stožer civilne zaštite te županije i dodao kako je zbog zaraze trenutno jedna osoba hospitalizirana.

U protekla 24 sata testirali su 18 osoba, a u samoizolaciji je 186 ljudi, od čega su 109 kontakti s pozitivnim osobama.

Nema oboljelih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

10:00 – U Bjelovarsko-bilogorskoj žuapniji nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze koronavirusom.

U Lici 72 dana zaredom nema novih slučajeva zaraze

9:57 – “Ličko-senjska županija i dalje je korona-free zona, 72. dan za redom nema novooboljelih osoba. Testiranje na koronavirus provedeno je nad ukupno 534 osobe. Pod aktivnim nadzorom, odnosno mjerom samoizolacije su 62 osobe”, poručili su iz Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.

Dvoje novozaraženih u Zadru, nemaju veze s turnirom

9:54 – Iz Stožera civilne zaštite Zadarske županije stiže informacija o dvije novozaražene osobe, od kojih nijedna nema veze s teniskim turnirom. Naime, radi se o muškarcu koji se vratio iz Srbije te ženi koja je rutinski testirana prilikom primanja u bolnicu.

Nevezano uz teniski turnir, na covid-19 pozitivna je i jedna tročlana bugarska obitelj koja radi u Makedoniji, a imaju kuću u Novalji, te djevojka sa zadarskog područja koja se vratila iz Slovenije.

Iz Stožera dodaju da je jučer testirano 14 uzoraka te da se u samoizolaciji nalazi ukupno 331 osoba. Policijski službenici PU zadarske obavili su 27 provjera samoizolacije i nisu evidentirali nijedno kršenje te mjere.

Zaražena dva mladića iz Ogulina

9:52 – U Karlovačkoj županiji zabilježena su dva nova služaja zaraze koronavirusom, priopćili su jutros iz Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije. Oba su slučaja zabilježena u Ogulinu, a radi se o mlađim muškim osobama koje imaju blažu kliničku sliku i nalaze se u samoizolaciji.

“Epidemiološka služba utvrđuje kontakte novooboljelih u Ogulinu. Trenutno se pod mjerama samoizolacije nalazi 68 osoba (brojka uključuje i 4 oboljele osobe). S obzirom na novonastalu situaciju, došlo je i do postroženja nekih mjera. U OB Karlovac i OB Ogulin od jučer su zabranjene posjete. Pregledi u specijalističkim ambulantama se trenutno odvijaju normalno, po unaprijed zakazanim terminima”, poručuju iz Stožera.

Donesena je i odluka o zabrani posjeta u domovima za starije i nemoćne na području Karlovačke županije,a nošenje maski obvezno je prilikom posjeta zdravstvenim ustanovama te u radu zdravstvenih djelatnika. Osposobljeno je i drive-in testiranje u Općoj bolnici u Karlovcu, a testiranja su zbog novih slučajeva organizirana i u Ogulinu

Nema novooboljelih u Istri

9:21 – Istarski stožer civilne zaštite priopćio je kako u protekla 24 sata nema novoboljelih osoba te da su svi ispitani uzorci negativni. Tako je na području Istre od povratka virusa zabilježeno svega sedam slučajeva zaraze, od čega je većina uvezena iz inozemstva.

Predsjednik Ustavnog suda demantirao postupak ocjene ustavnosti rada Nacionalnog stožera

9:12 – Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u ponedjeljak je opovrgnuo medijske napise da je Ustavni sud po službenoj dužnosti pokrenuo postupak ocjene ustavnosti odluka koje je tijekom koronakrize donio Stožer civilne zaštite.

“Ustavni sud nije pokrenuo po službenoj dužnosti ni jedan postupak ocjene suglasnosti s Ustavom odluka Stožera. Istina je jedino da smo zatražili određene podatke i očitovanja od Vlade, a hoće li pokrenuti postupak po službenoj dužnosti odlučit će sjednica Ustavnog suda, kao i u svim drugim slučajevima”, izjavio je Šeparović Hini.

Ustavni sud, kako se doznaje, odlučivati o pokretanju postupka u vezi dopune Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza, zatim ovlasti izdavanja rješenja o obveznoj samoizolaciji osoba i odluke o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Pokretanje postupka predložilo je dvoje sudaca Ustavnog suda, među kojima i Goran Selanec koji je informaciju i potvrdio za N1. Inicijativu su pokrenuli početkom lipnja, kada je tjedno bilo manje od pet slučajeva novooboljelih od Covida-19. Inicijativa, među ostalim, predlaže da se preispita je li Nacionalni stožer izažao izvan svoje nadležnosti, navodi N1.

S radom ponovno kreću COVID-ambulante u Zagrebu

9:10 – Grad Zagreb je izvijestio kako od danas s radom ponovno započinju izdvojene COVID-ambulante u kojima je moguće obaviti savjetovanje, trijažu i po potrebi reglede osoba sa sumnjom u zarazu. Radno vrijeme COVID-ambulanti je od 8 do 20 sati, a prije dolaska pacijenti se trebaju najaviti telefonom.

Adrese COVID-ambulanti:

Dom zdravlja Zagreb – Centar, Avenija Većeslava Holjevca 22, tel: 01/6598 464

Dom zdravlja Zagreb – Istok, Hirčeva 1, tel: 091/2350 182

Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11, tel.: 091/3876 591

Park Stara Trešnjevka 4, tel. 091/3876 000

Uzimanje uzoraka za testiranje na koronavirus moguće je obaviti u Domovima zdravlja u Aveniji Većeslava Holjevca 22 i Prilazu baruna Filipovića 11. Trenutno su u Gradu Zagrebu zabilježena 182 aktivna slučaja zaraze, a 977 osoba je u samoizolaciji.

Đakovački epidemiolog kaže da karantene neće biti

9:01 – Epidemiolog Tomislav Dijanić iz Službe za epidemiologiju đakovačke ispostave Zavoda za javno zdravstvo rekao je jutros gostujući u Studiju 4 HRT-a kako je u Đakovu do danas zabilježeno ukupno 115 oboljelih od koronavirusa. Istaknuo je kako se zbog te situacije neće uvoditi karantena, ali će biti uvedene mjere poput obvezne dezinfekcije ruku, nošenja maski i mjerenja temperature.

Epidemiolog je poručio da su problem pri otkrivanju zaraze asimptomatske osobe te da je zabilježena lokalna transmisija, jer je bilo slučajeva kada su djeca prenijela virus na roditelje. Dodao je da visoke temperature zraka mogu otežati rad respiratornog sustava, no da se liječnicima i epidemiolozima treba javiti tek kada znamo nekoga tko je pozitivan, a s kime smo bili u kontaktu.

Slovenija uvodi obveznu aplikaciju za samoizolirane

8:55 – Slovenska vlada na sinoćnjoj je sjednici donijela odluku o produženju mjere subvencioniranja naknade plaće radnicima “na čekanju” zbog covida-19 te odredila uvođenje obvezne elektronske aplikacije za osobe u samoizolaciji, a raspravljala je i o rastu broja zaraženih u Sloveniji i regiji. Kako u ponedjeljak prenose slovenski mediji, elektronska aplikacija koja tek treba biti uvedena bit će obvezna za osobe u karanteni, a dobrovoljna za ostale. Aplikacijom otkriveni kontakti bit će anonimizirani, podaci se neće smjeti obrađivati, a osigurat će se i zaštita privatnosti korisnika.

Glasnogovornik slovenske vlade Jelko Kacin potvrdio je da se na sjednici raspravljalo i o stanju u vezi s covidom-19 u široj regiji, te izrazio zabrinutost naglim povećanjem zaraženih u Hrvatskoj te najavio da će o situaciji govoriti u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

“Sa suradnicima pripremam konferenciju za novinare kako bi javnost upoznali s ocjenama i planiranim mjerama slovenske vlade. Hrvatska ima sve više oboljelih i klizi iz grupe sigurnih država EU-a. Ne možemo razumjeti da su tamo otvoreni noćni klubovi – diskoteke koji postaju prava žarišta covida-19”, napisao je Kacin na svom Twitter profilu. Dodao je da se vlada Janeza Janše suočava s porastom broja novih slučajeva koronavirusa, ali i pogoršanjem epidemioloških prilika na zapadnom Balkanu.

Američki epidemiolog do kraja godine očekuje dva cjepiva, ali smatra da to neće zaustaviti epidemiju

8:31 – Glavni američki epidemiolog i direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, Anthony Fauci izjavio da će biti zadovoljan cjepivom protiv koronavirusa koje je učinkovito od 70 do 75 posto te dodao da bi u SAD-u do kraja godine mogla biti proizvedena dva takva cjepiva. Uz državne potpore, naglasio je, u sljedeća se tri mjeseca očekuje provođenje opsežnih kliničkih ispitivanja za tri cjepiva.

No, Fauci je istaknuo da kombinacija nepotpune zaštite i činjenice da se mnogi Amerikanci neće cijepiti vjerojatno neće dovesti do zaustavljanja epidemije. Naime, velik postotak Amerikanaca nije vičan znanosti, autoritetu i cijepljenju.

“S obzirom na snagu koju nosi pokret protivnika cijepljenja, imamo jako puno posla i obrazovanje o cjepivu neće biti lako. Svatko tko misli da će biti lako nije realan. Bit će izrazito teško”, rekao je Fauci u razgovoru za CNN.

Situaciju otežava i činjenica dapostoji velik broj asimptomatskih bolesnika, koji ni ne znaju da su bolesni, pa je praćenje njihovih kontakata gotovo nemoguće. “Od 20 do 40 posto zaraženih ne pokazuje simptome. Dakle, standardna paradigma identifikacije, izolacije i traženja kontakata ne funkcionira bez obzira na to koliko vam dobro ide”, zaključio je Fauci.

Ustavni sud procjenjuje ustavnost rada i odluka Nacionalnog stožera

8:24 – Ustavni sud Republike Hrvatske pokrenuo je postupak ocjene ustavnosti zakonskih izmjena te odluka koje je tijekom epidemije donosio Nacionalni stožer civilne zaštite, doznaje N1.

Ustavni sud po službenoj dužnosti tako trenutno, između ostalog, ispituje usklađenost s Ustavom Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH, Ovlasti izdavanja rješenja o obveznoj samoizolaciji osoba za koje se sumnja da su mogle biti u kontaktu s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom na teritoriju RH, Odluke o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti početkom lipnja iniciralo je dvoje sudaca Ustavnog suda, koji predlažu ispitivanje je li Stožer civilne zaštite izišao izvan svojih nadležnosti propisanih člankom 22a Zakona o sustavu civilne zaštite, odnosno utvrđivanje postoje li i dalje “posebne okolnosti” temeljem kojih su Stožeru dane ovlasti propisane zakonom.

Ustavni je sud do 25. lipnja zaprimio ukupno 27 prijedloga za ocjenom ustavnosti, od čega osam u vezi s ocjenom suglasnosti zakona s Ustavom i 19 u vezi s ocjenom suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. Odluku bi, prema članku 33. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, sud trebao donijeti najkasnije u roku od godinu dana, s time da su iz suda poručili “da se prema svojoj stabilnoj praksi Ustavni sud u predizborno vrijeme u pravilu suzdržava od donošenja odluka koje imaju političke posljedice”.

U Đakovu 20 posto žitelja u samoizolaciji

7:53 – U Đakovo će tijekom dana stići dva epidemiološka tima iz Slavonskog Broda i Virovitice. Od ponedjeljka je uzeto 630 uzoraka, od čega ih je 500 obrađeno, a 115 pozitivno. Iz gradskog stožera civilne zaštite poručuju kako je oko 20 posto žitelja Đakova u samoizolaciji.

Zbog zaražene učiteljice zatvorena škola u Sikirevcima

7:49 – Zbog učiteljice pozitivne na koronavirus jedan razred učenika Osnovne škole Sikirevci te djelatnici tajništva od nedjelje su u samoizolaciji, a školski objekt je zatvoren, potvrdio je načelnik Stožera civnilne zaštite Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković. Učiteljica koja je pozitivna na koronavirus je iz Đakova, a zadnji put u školi je bila u četvrtak. Mjere samoizolacije određene su iz preventivnih razloga”, rekao je Bošnjaković Hini.

Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije već je ranije zbog eskalacije epidemije koronavirusa u Đakovu poduzeo mjere ograničavanja posjeta bolnici i domovima za starije i nemoćne. Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije sada iznosi 45. Koronavirusom zaraženo je još pet osoba koje imaju prebivalište u toj županiji, ali žive u drugim djelovima Hrvatske.

Jedna novozaražena osoba u Karlovačkoj županiji

7:48 – Stožer Civilne zaštite Karlovačke županije trebao bi tijekom jutra obznaniti podatke o novozaraženim osobama na tom području, nakon što je kasno sinoć otkriven novi slučaj zaraze povezan s ranije otkrivenom zaraženom osobom. Novozaražena osoba je pronađena među svega pet testiranih uzoraka. Obje osobe su na kućnom liječenju.

Čeka se barem 70 nalaza testiranja u Đakovu

7:20 – Čekaju se rezultati testiranja najmanje 70 osoba u Đakovu, nakon što su sinoć potvrđena nova tri slučaja zaraze koronavirusom. Dosad je najviše slučajeva zabilježeno u Đakovu i Zagrebu u kojemu su ponovno uspostavljene COVID-ambulante s radnim vremenom od 8 do 20 sati. Za primanje u takve ambulante potrebno se telefonski najaviti.

Rekordan rast broja zaraženih u Australiji

7:06 – Druga najmnogoljudnija australska savezna država Victoria objavila je da razmatra ponovno uvođenje mjera karantene nakon što je na njezinom teritoriju zabilježen najveći dnevni porast broja slučajeva zaraze koronavirusom u posljednja dva mjeseca. Premda mnoge australske države i teritoriji još nisu objavili svoje brojke, 75 novih slučajeva samo u Victoriji ukazuju na najveći dnevni porast za čitavu Australiju od 11. travnja. Porast broja slučajeva potaknuo je zabrinutost zbog drugog vala epidemije u Australiji, nakon što je nekoliko tjedana dnevna brojka zaraženih bila ispod 20.

Država Victoria pojačala je testiranja na koronavirus, a zdravstvene vlasti najavile su da će razmotriti ponovno uvođenje nekih mjera socijalne distance. U svibnju je Victoria, savezna država u kojoj živi više od šest milijuna stanovnika, počela ukidati mjere uvedene u travnju kako bi se usporilo širenje virusa. Prema prvotnom planu gotovo sve mjere trebale su biti ukinute do kraja lipnja. Mjere su se pokazale uspješnima u usporavanju širenja koronavirusa, ali su naštetile australskom gospodarstvu koje će ove godine ući u recesiju nakon tri desetljeća rasta. Premijer Scott Morrison pozvao je sve savezne države da nastave s ublažavanjem mjera kako bi se štete za gospodarstvo što više smanjile.

Broj mrtvih od koronavirusa premašio pola milijuna

7:04 – Broj mrtvih u svijetu od posljedica zaraze novim koronavirusom premašio je u ponedjeljak pola milijuna, prema podacima uglednog američkog sveučilišta Johns Hopkins. Kako je objavljeno na stranicama sveučilišta, od izbijanja pandemije koronavirusa u Kini krajem prošle godine u svijetu je od posljedica zaraze umrlo 500.306 osoba.

Najviše smrtnih slučajeva od covida-19 zabilježeno je u Sjedinjenim Državama – 125.763, Brazilu – 57.070, Velikoj Britaniji – 43.634, Italiji – 34.738, Francuskoj – 29,781 i Španjolskoj – 28.343. U svijetu je koronavirusom zaraženo više od deset milijuna ljudi – najviše zaraženih također je u Sjedinjenim Državama, više od 2,5 milijuna, a slijede Brazil, Rusija, Indija i Velika Britanija, pokazuju podaci sveučilišta Johns Hopkins.

Zbog širenja zaraze zatvoreni kafići u Los Angelesu

7:02 – Guverner Kalifornije Gavin Newsom naredio je zatvaranje barova u Los Angelesu i još šest okruga te države na američkom jugozapadu gdje je zabilježen porast broja oboljelih od novog koronavirusa. “Zbog porasta broja oboljelih od covida-19, Kalifornija naređuje zatvaranje barova u Fresnu, Imperialu Kernu, Kingsu, Los Angelesu, San Joaquinu i Tulareu, napisao je na Twitteru demokratski guverner koji je 12. lipnja dozvolio njihovo otvaranje.

Guverner koji je brzo pokrenuo mjere ograničenja kretanja kako bi se usporilo širenje novog koronavirusa, dozvolio je otvaranje kalifornijskih barova klubova 12. lipnja, a konačne odluke je prepustio vlastima 58 okruga. Los Angeles, drugi najveći grad Sjedinjenih Država, otvorio je svoje barove 19. lipnja. Ali broj oboljelih je porastao za oko 30 posto prošlog tjedna.

Guverner Newsom je ovog tjedna upozorio da se situacija mijenja. “Nisam naivan, ljudi se druže i to povećava širenje virusa”, rekao je. Porast broja oboljelih se odnosi posebice na jug i zapad Sjedinjenih Država uz više oboljelih među mladima. Guverneri Teksasa i Floride su također bili prisiljeni narediti ponovno zatvaranje barova. Na sjeveroistoku, koji je dugo bio epicentar pandemije, pada broj oboljelih. Kalifornija je prva država koja je krajem ožujka uvela mjere ograničenja kretanja. S više od 2,5 milijuna potvrđenih slučajeva Sjedinjene Države su pandemijom najzahvaćenija zemlja na svijetu.

Đoković metaforom odgovorio na kritike zbog Adria Toura

7:00 – Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković objavio je u nedjelju, reagirajući na kritike kojima je izložen zbog zaraze koronavirusom na Adria Touru, metaforičnu poruku da “brodovi ne tonu zbog vode koja ih okružuje” već “zbog vode koja uđe u njih” i povuče ih na dno. Đoković se, poslije egzibicijskog teniskog turnira u Zadru koji je prekinut nakon što je bugarski tenisač Grigor Dimitrov objavio da je zaražen koronavirusom, testirao u Beogradu i objavio da je pozitivan na covid-19, a također i njegova supruga Jelena.

Pojedini profesionalni tenisači i brojni svjetski mediji optužili su organizatore zadarskog turnira i igrače da nisu poštivali mjere socijalne distance, a na meti je prije svih bio teniski broj 1, kojeg se optužuje da svojom pozicijom, kao predsjednik Vijeća igrača na ATP touru, snosi najveću odgovornost. Nakon niza poruka kojima se prvog tenisača svijeta, po ocjenama u medijima, želi “pribiti na na stup srama”, te uvredljivih grafita ispisanih u Splitu kojim se Đokoviću želi da umre od koronavirusa, on je na svom Instagramu postavio metaforičnu poruku.

“Brodovi ne potonu zbog vode koja ih okružuje, već zbog vode koja uđe u njih. Nemojte dozvoliti da ono što vas okružuje uđe u vas i povuče vas na dno”, napisao je Đoković.

Nakon što je 23. lipnja objavio da je pozitivan na covid-19, Đoković i njegova supruga su u samoizolaciji, a na Instagramu je objavio ispriku i poželio brzo ozdravljenje svim zaraženim tijekom Adria Toura, te najavio medicinsku potporu.

“Ako ste bili na Adria Touru, ili ste bili u blizini nekog od sudionika, molim vas testirajte se i poštujte socijalnu distancu. Za one u Beogradu i Zadru, s njima ćemo podijeliti zdravstvene resurse u bliskoj budućnosti. Ostatak Toura je otkazan i ostat ćemo fokusirani na one koji su pogođeni. Molit ću se za pun oporavak svih”, poručio je Đoković.