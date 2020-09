USKORO PODACI NACIONALNOG STOŽERA: Stižu najnovije informacije o koronavirusu u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je jučer zabilježen crni rekord kada se radi o novozaraženima pa smo tako u zadnja 24 sata zabilježili 369 slučaja zaraze; novo žarište u Dubrovniku je svadba gradskog vijećnika

U svijetu je preko 26 milijuna zaraženih koronavirusom, oporavilo se njih 15

U Lijepoj našoj je 269 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru njih 15

Najmanje je 7.000 zdravstvenih radnika preminulo od korone u svijetu, najviše u Meksiku

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Ustavni sud o koronavirusu odlučuje za 15-ak dana

9:31 – Ustavni sud intenzivno radi na rješavanju predmeta koji se tiču odnosa države prema koronavirusu i prva odluka mogla bi biti objavljena najranije za petnaestak dana, a u svakom slučaju do kraja rujna, piše u petak Večernji list.

Prvo će se donijeti odluka o najvećem prijeporu, je li se običnim zakonom moglo ovlastiti Stožer da donosi mjere ili je trebalo primijeniti članak 17. Ustava, pa je o tomu trebala odlučiti dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru.

U potonjem slučaju, Stožer više ne bi mogao donositi mjere, a o aktualnima bi trebao odlučiti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom. Ako je netko prekršajno (za kazneni slučaj nismo čuli) osuđen, imao bi pravo tražiti poništenje odluke te povrat novčane kazne. A moglo bi se postaviti i pitanje naknade štete u poslovanju, i to u roku od šest mjeseci od odluke Ustavnog suda.

Kad bi Ustavni sud odlučio u prilog stavu o dvotrećinskoj većini potrebnoj za donošenje protuepidemijskih mjera, Hrvatski sabor bi u tom slučaju, prema mišljenju nekih, odlučivao o svakoj pojedinoj mjeri, a ne bi jednom odlukom postavio okvir za sva moguća ograničenja.

S onima koji zagovaraju takav pristup, s obzirom na saborsku brzinu odlučivanja i osobito lakoću donošenja odluka dvotrećinskom većinom, na svom se profilu na Facebooku urnebesno našalio doajen ustavnog prava prof. dr. sc. Branko Smerdel.

Ali, što ako se dvotrećinska većina ne postigne ili ako se danima pa i tjednima traže kompromisna rješenja. Tada bismo postali prva zemlja bez epidemioloških mjera te bi se postavilo pitanje odgovornosti za narušavanje zdravlja i života ne samo zaraženih nego i svih onih koji bi ostali bez zdravstvene skrbi zbog opterećenosti zdravstvenog sustava s bolesnima od COVID-19, donosi Večernji list.

Aplikacije za praćenje kontakata mogu dobro funkcionirati i bez puno korisnika

9:28 – Novo istraživanje Google i Sveučilišta Oxford pokazalo je da aplikacije za praćenje zaraženih mogu zaustaviti širenje Covid-19 čak i kad ih koristi samo nekolicina.

Aplikacije za traženje kontakata mogu naglo smanjiti širenje Covid-19 čak i kad ih koristi samo nekoliko ljudi. Aplikacija koju koristi 15% stanovništva, zajedno s dobro zaposlenom radnom snagom za traženje kontakata, može dovesti do 15% pada stope zaraze i 11% smrtnih slučajeva od Covid-19, prema statističkom modeliranju.

Berlusconi hospitaliziran zbog korone

9:23 – Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi (83) hospitaliziran je u Milanu radi daljnjih provjera nakon pozitivnih testova na koronavirus, izjavila je u petak njegova stranka Forza Italia.

Stranka je rekla da njegovo zdravstveno stanje nije razlog za zabrinutost. Medijski tajkun bio je izoliran u svojoj kući u gradu Arcore, sjeverno od Milana.

U Primorsko-goranskoj županiji 17 novih

9:19 – U Primorsko-goranskoj županiji je 17 novozaraženih osoba. 15 je kontakata predhodno zaraženih osoba iz samoizolacije, sedmoro od njih su povezani sa žarištima – vjenčanja i plesnog okupljanja.

Za dvoje se utvrđuje izvor zaraze. Četvero oboljelih je ozdravilo.

U Francuskoj zbog korone zatvorene 22 škole

9:13 – Francuski ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer zatvorio je 22 škole zbog slučajeva koronavirusa u Francuskoj.

“U kontinentalnoj Francuskoj trenutno je zatvoreno 12 škola od ukupno preko 60 000, što je mala brojka. Dodavanjem 10 škola na La Reunionu (otok), to znači 22 “, rekao je Blanquer za radio Europe 1.

Kako se u utorak više od 12 milijuna učenika vratilo u školu u Francuskoj, neki roditelji i sindikati učitelja izrazili su zabrinutost zbog planova za ponovno otvaranje učionica kako širenje virusa ubrzava.

Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je tijekom 24 sata drugi put u dva dana registriralo više od 7000 novih infekcija koronavirusom tijekom 24 sata, što je sramežljivo od 7.578 rekorda postignutih 31. ožujka, dok su hospitalizacije zbog virusa također porasle.

Troje novozaraženih u Istri

9:02 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 342 uzorka brisa (240 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih su potvrđene 3 novozaražene osobe. Sve osobe dolaze iz mjera samoizolacije.

Jedna osoba, strani državljanin (R. Austrija) testirana je iz administrativnih potreba i potvrđena je kao pozitivna. Izliječene su 4 osobe.

Trenutno je 65 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 268 osoba

Dva nova slučaja u Koprivničko-križevačkoj županiji

9:01 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđena dva nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a riječ je o kontaktima ranije pozitivnih osoba.

Šest osoba je proglašeno zdravima, a u ovom trenutku na području županije je ukupno 26 aktivnih slučajeva. U kućnoj samoizolaciji se nalazi 110 osoba. Od početka pojave virusa na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je ukupno 154 slučajeva bolesti covid-19.

9 novih slučajeva u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:58 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, devet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Od stanovnika Sisačko-moslavačke županije oboljelo je sedam osoba. Jedna oboljela osoba je iz susjedne BiH koja privremeno zbog građevinskih radova boravi u Sisku, a jedna osoba je s područja Šibensko-kninske županije.

Od sedam osoba s područja županije četiri osobe su s područja općine Dvor, jedna osoba s područja općine Hrvatska Dubica, jedna osoba s područja grada Gline i jedna osoba s područja općine Majur.

Novo žarište zaraze u Dubrovniku je svadba gradskog vijećnika; 10 zaraženih

8:43 – Jučer kasno navečer došli su brojni rezultati testova na koronu među kojima je bilo više pozitivnih. Novo žarište je, prema neslužbenim saznanjima Dubrovačkog dnevnika, svadba gradskog vijećnika Mihe Obradovića, koja se održala 28. kolovoza u Dubrovniku.

Prema informacijama kojima raspolaže Dubrovački dnevnik više od deset testiranih osoba sa svadbe je zasad pozitivno, a većina je o tome večeras obaviještena telefonskim pozivom epidemiologa. Brojni rezultati testova se i dalje očekuju, a ima više uzvanika koji imaju simptome.

Obradović je na svom Facebooku objavio da su on i njegova supruga pozitivni i da se nalaze u samoizolaciji. Svadba je održana a tvrđavi Lovrijenac gdje je bilo dvjestotinjak uzvanika, što je svakako bilo i dijelom na otvorenom.

U Požeško-slavonskoj županiji 6 pozitivnih

8:34 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 93 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 89 osoba se nalazi u kućnoj izolaciji, a 4 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 266 osoba, a ukupno je testirano 6296 osoba. Na posljednjem testiranju bilo je 73 uzoraka, od kojih je 6 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske. Posjete i ulazak u socijalne ustanove kao što su domovi za stare i nemoćne, do daljnjega su ukinute, domovi zdravlja funkcioniraju tako da će se obavljati mjerenje temperature i dezinficiranje na ulazu, za sve ostale slučajeve postoje obiteljski liječnici te se svakako apelira na građane da odgode manje važne preglede.

Zbog trenutne situacije na području županije, od 03. srpnja ponovno je aktivirana COVID ambulanta u Požegi s radnim vremenom od 08,00 do 20,00 sati, na adresi Matije Gupca 10. Kontaktni broj ambulante: 095/340-0019.

Australija produljuje zabranu putovanja za tri mjeseca

8:32 – Australija je objavila da će produljiti zabranu putovanja za još barem tri mjeseca kako bi zaštitila zemlju od širenja koronavirusa.

Ograničenja za posjetitelje iz cijelog svijeta uvedena su u ožujku, a Australcima i onima sa stalnim boravkom također je zabranjeno napuštanje zemlje osim ako im se ne odobri izuzeće. Prema savjetu australskog tijela za zaštitu zdravlja AHPPC, ministar zdravstva Greg Hunt izjavio je u četvrtak kasno navečer da će ta zabrana biti produljena barem do 17. prosinca.

“AHPPC navodi dasituacija s covidom-19 i dalje predstavlja neprihvatljiv rizik za javno zdravlje”, rekao je Hunt. “Produljenje izvanrednog razdoblja je prikladan odgovor na taj rizik.”

Oporbeni zastupnici ošto su se obrušili na tu odluku i priopćili da vlada zanemaruje pitanje 23.000 Australaca koji su ostali u inozemstvu. Glasnogovornica laburista za unutarnje poslove Kristina Keneally optužila je u petak premijera da je “ostavio ljude”.

Vlada je u srpnju postavila ograničenje od 4000 tjednih dolazaka u zemlju i države su počele naplaćivati ljudima obavezan boravak u dvotjednoj karanteni u hotelu. Na sjednici u petak vlada će odlučivati hoće li ublažiti ograničenje dolazaka.

Po podacima objavljenim u petak, u Australiji je od posljedica covida-19 umrlo 737 ljudi. Zadnji broj slučajeva zaraženih koji je iznilo ministarstvo zdravstva bio je 26.049.

Sve više hospitaliziranih zbog korone u Hrvatskoj: ‘Moramo se uozbiljiti’

8:30 – U Hrvatskoj je jučer zbog Covida hospitalizirano čak 369 osoba, dok ih je prije desetak dana bilo 167 hospitaliziranih. Prema svemu sudeći, ne raste samo broj zaraženih osoba, nego i onih u bolnici.

“U nedjelju u Covid odjelu bolnice KB Dubrava nije bilo pacijenata. Trend nije dobar, danas ovdje imamo već 17 bolesnika, dva su na respiratoru. Znači, od početka ovoga tjedna došli smo na 17 bolesnika”, rekao je jutros za HRT Ivica Lukšić, koordinator bolničkog liječenja oboljelih od Covida-19.

Lukšić upozorava da se trebamo uozbiljiti jer trend porasta bolničkih bolesnika i pacijenata na respiratoru nije dobar. Ističe da se u jesen ovako ne može ući jer će zdravstveni sustav biti preopterećen.

“Poručio bih svima da ostanemo odgovorni, virus je među nama, život mora ići dalje, ali uz pridržavanje osnovnih mjera možemo značajno poboljšati ovu situaciju”, rekao je Lukšić.

Robert Pattinson zaražen koronavirusom; zaustavljeno snimanje ‘Batmana’

8:22 – Britanski glumac Robert Pattinson (34) pozitivan je na koronavirus zbog čega je zaustavljeno snimanje filma “The Batman” u kojem glumi glavnu ulogu, izvijestili su u četvrtak mediji.

Filmski studio Warner Bros potvrdio je da je snimanje filma zaustavljeno jer je na koronavirus pozitivan član filmske ekipe, ali bez navođenja njegova imena. “Snimanje je privremeno zaustavljeno”, navodi se u izjavi filmskog studija, ali se ne navodi i na koliko dugo.

Časopisi “Variety”, “Hollywood Reporter” i “Vanity Fair”, pozivajući se na neimenovane izvore, pišu da je glavna zvijezda filma Pattinson ta osoba koja je pozitivna na koronavirus. Predstavnici Warner Brosa i Pattinsona nisu odgovarali na upite novinara.

Kako pišu američki mediji, snimanje “Batmana” je početkom ožujka zaustavljeno zbog pandemije koronavirusa, a sada je opet odgođeno nakon samo tri dana na setu zbog Pattinsona.

U Ukrajini rekordan broj zaraženih

8:19 – U Ukrajini je u protekla 24 sata zabilježeno 2.723 novih slučaja zaraze koronavirusom, što je rekordna brojka. Prethnodni rekord zaraženih u Ukrajini u jednom danu iznosio je 2.495 slučajeva.

Ukrajina je uvela privremenu zabranu većini stranaca da uđu u zemlju do 28. rujna i produžila mjere karantene do kraja listopada kako bi sadržala nedavni porast slučajeva.

Od zaraze koronavirusom umrlo najmanje 7000 zdravstvenih radnika; najviše u Meksiku

8:00 – Najmanje 7.000 zdravstvenih radnika širom svijeta umrlo je od zaraze koronavirusom, a najviše njih u Meksiku, priopćio je u četvrtak Amnesty International.

Najmanje 7.000 zdravstvenih radnika širom svijeta umrlo je od zaraze koronavirusom, uključujući njih 1.320 u Meksiku, izvijestio je Amnesty International. Iza Meksika s visokom stopom smrtnosti zdravstvenih radnika su SAD-e (1077), Brazil (634) i Indija (573).

“Mnogo mjeseci od pandemije, zdravstveni radnici i dalje umiru stravičnom brzinom u zemljama poput Meksika, Brazila i SAD-a”, rekao je Steve Cockburn, voditelj Programa ekonomske i socijalne pravde u Amnesty Internationalu.

Poručio je i kako mora postojati globalna suradnja kako bi se osiguralo da svi zdravstveni radnici dobivaju odgovarajuću zaštitnu opremu te kako bi mogli nastaviti svoj osnovni posao bez riskiranja vlastitih života. Analiza Reutersa otkrila je da je rizik zdravstvenih radnika da umru u Meksiku četiri puta veći nego u SAD-u, a osam puta veći nego u Brazilu.

Meksiko je zabilježio više od 610.000 slučajeva zaraze koronavirusom i gotovo 66.000 smrtnih slučajeva. Amnesty International je zatražio dodatnu pomoć zdravstvenim radnicima, navodeći Brazil kao primjer zemlje u kojem se zdravstveni radnici žale na nedostatak zaštitne opreme. “Tijekom pandemije vlade su zdravstvene radnike nazivale herojima, ali to zvuči šuplje kad toliko zdravstvenih radnika umire zbog nedostatka osnovne zaštite”, dodao je Cockburn.

U Brazilu više od četiri milijuna zaraženih koronavirusom

7:30 – Brazil je zabilježio više od četiri milijuna potvrđenih slučajeva zaraženih osoba koronavirusom, a u protekla 24 sata zabilježena su 43.773 nova slučaja zaraze i 834 smrtna slučaja, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo zdravstva te zemlje.

Brazil je registrirao 4.041.638 slučajeva zaraze koronavirusom od početka pandemije, dok se službeni broj umrlih od te bolesti povećao na 124.614 osoba.

Brazil je poslije SAD-a najteže pogođena zemlja od pandemije koronavirusa.

Markotić: ‘Viđamo sve ozbiljnije upale pluća, ti rendgeni mogu izgledati zastrašujuće’

Hrvatska je u četvrtak ponovno oborila rekord po broju novozaraženih osoba u 24 sata. Bilo ih je čak 369, a ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić je otkrila kakvo je raspoloženje u Nacionalnom stožeru civilne zaštite i zbog čega apeliraju na smanjivanje brojki prije jeseni.

“Sad postaje sve ozbiljnije i do jeseni je bitno da shvatimo da je pred nama dugo i teško razdoblje u kojem će osim COVIDA biti i drugih respiratornih bolesti”, rekla je Markotić za Dnevnik Nove TV te istaknula da na dječjim igralištima i u kafićima vidi da se malobrojni građani pridržavaju epidemioloških mjera. “Što ćemo onda reći gdje su se zarazili? Svejedno je, rezultat će biti zaraza”, dodala je te istaknula kako se moramo odgovorno ponašati.

Zbunjujuća oprečna mišljenja

Jučer je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak procijenio da bi brojke novozaraženih krajem rujna mogle početi padati, dok epidemiolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Branko Kolarić ne dijeli takav optimizam. Markotić je, pak, “u sredini” i zalaže se za odgovorno ponašanje.

“Obojica su vrsni epidemiolozi. Od Capaka se zapamtilo ono što sve veseli, a to je da će biti pad novozaraženih. Ovisi kako će se ljudi ponašati, nisam epidemiolog, ne bi procjene iznosila. Ako se bude odgovorno ponašalo, bude se smanjivalo”, poručila je i pojasnila bi li takve oprečne informacije mogle zbuniti javnost: “Možda trebamo jednostavnije govoriti, svaki put se trudimo, stotine su nastupa iza nas, imamo osjećaj da smo sve rekli”, rekla je i poručila da je iz njihovih obraćanja pod egidom “ostanimo odgovorni”

Sve ozbiljniji simptomi

No, među novozaraženima su i dalje uglavnom ljudi u mlađoj ili srednjoj dobi, a simptomi su sve ozbiljniji. “Viđamo sve ozbiljnije upale pluća i to ne smijemo izgubiti iz vida, ti rendgeni mogu izgledati zastrašujuće, ne vidite pluća i pitate se kako čovjek uopće diše”, rekla je Markotić.

Markotić je istaknula i da neće biti novih saznanja o stvaranju cjepiva dok farmaceutske kompanije to ne obznane. Sada se radi na propagandi, jer bi svatko htio biti prvi, no po njenom mišljenju, cjepivo bi se moglo pojaviti na proljeće i to samo ako studije ne otkriju nuspojave.