U HRVATSKOJ OTKAZAN VELIKI RIZIČNI DOGAĐAJ: Neće biti procesije u Sinju na kojoj je bilo 100.000 ljudi; Nove mjere na snazi

U svijetu je zabilježeno 15,4 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. Dosad je od Covid-19 umrlo 631.015 ljudi, a ukupno oporavljenih je 9,38 milijuna. Europa je u četvrtak prešla prag od tri milijuna zaraženih

Trump otkazao konvenciju na Floridi zbog rastućeg broja novozaraženih

8:35 – Američki predsjednik Donald Trump otkazao je u četvrtak republikansku konvenciju na Floridi zakazanu za kolovoz zbog porasta slučajeva koronavirusa u toj državi. Trump je ranije prebacio konvenciju iz Sjeverne Karoline na Floridu, zbog ograničenja koje su tamošnje vlasti odredile za okupljanje, no porast slučajeva koronavirusa nagnao je neke republikance da otkažu svoj dolazak na skup na Floridi. Trump je kazao da nije pravo vrijeme da se drži “konvencija s puno ljudi”.

“Vrijeme održavanja ovog skupa nije dobro”, rekao je Trump u brifingu za novinare u Bijeloj kući. “Nije ispravno zbog onoga što se dogodilo nedavno, porasta slučajeva na Floridi. Nije dobro vrijeme da se održi velika konvencija.” Rekao je da je naredio svojim pomoćnicima da otkažu događaj “kako bi zaštitili Amerikance”.

Republikanski delegati naći će se u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, u prvotnoj dvorani u kojoj se trebala održati konvencija, u tjednu koji počinje s 24. kolovozom, rekao je Trump. Dodao je da će i dalje održati govor, no u “drugačijoj formi” te je rekao da postoje planovi za takozvane “teleskupove” tijekom tjedna.

Trump, koji će se suprotstaviti demokratskom kandidatu Joeu Bidenu na izborima 3. studenog, prebacio je događaj iz Charlottea u Jacksonville na Floridi nakon što je tamošnji guverner odbio garantirati Trumpu da će moći održati veći događaj u zemlji. Trump kaže da je već informirao guvernera Floride, Rona DeSantosa, o svojoj odluci, koja dolazi u vrijeme kad se SAD nosi s velikim brojem novih slučajeva covida-19 na sjeveroistoku, regiji koja je bila najjače pogođena u prvim mjesecima izbijanja zaraze.

Florida je sada jedna od država s najvećim brojem novih slučajeva koronavirusa u kojoj se dosad zarazilo blizu 390 tisuća ljudi, a umrlo 5600. Dok su se u zemlji u proteklim tjednima pojavili novi slučajevi, neki republikanski zastupnici i delegati su rekli da neće putovati na skup na Floridu. Don Huizenga, republikanski delegat iz Minnesote, još prije dva tjedna bio je uzbuđen što će putovati, no promijenio je mišljenje nakon porasta slučajeva od koronavirusa na Floridi. “Zaista sam želio ići, no s porastom slučajeva koronavirusa, jednostavno više nema smisla. Mnogo ljudi je zabrinuto”, rekao je Huizenga ranije ovaj tjedan.

Broj registriranih slučajeva zaraze koronavirusom u Sjedinjenim Državama u četvrtak je prešao četiri milijuna. Florida je izvijestila o nova 173 smrtna slučaja, što je rekordno dnevno povećanje, objavile su zdravstvene vlasti te države. U srijedu se broj mrtvih od covida-19 u SAD-u drugi dan za redom povećao za više 1100, a rekordna dnevna povećanja smrtnih slučajeva zabilježili su Alabama, Kalifornija, Nevada i Teksas. Dnevni broj smrtnih slučajeva još je uvijek znatno ispod razina iz travnja kada je od covida-19 prosječno umiralo oko 2000 ljudi dnevno.

Brazil, Kolumbija i Meksiko ponovno bilježe rekordne brojke

7.53 Brazil, Kolumbija i Meksiko ponovno u četvrtak bilježe rekordne brojke novih slučajeva zaraze koronavirusom i smrti od covida-19, ali zaraženi brazilski predsjednik i dalje prkosi mjerama te bez maske u blizini svoje rezidencije razgovara s prolaznicima. Brazil je u četvrtak u jednom danu zabilježio gotovo 60.000 novih slučajeva, što je drugi najveći skok nakon rekordne srijede. Ta zemlja sada ima gotovo 2,3 milijuna zaraženih i druga je u svijetu nakon SAD-a. Brazilsko ministarstvo zdravstva objavilo je i da je još 1311 ljudi umrlo od covida-19, pa sada Brazil ima preko 84.000 žrtava te bolesti.

Njezin predsjednik Jair Bolsonaro, zaražen koronavirusom, vozio se u četvrtak na motoru i razgovarao bez maske s prolaznicima u blizini svoje rezidencije u Braziliji, pokazuju fotografije koje su objavili mediji. Bolsonaro (65) je 7. srpnja objavio da je zaražen koronavirusom a u srijedu je rekao da je novi test pokazao da je i dalje pozitivan.

Na fotografijama objavljenim u četvrtak vidi se da je bez kacige i bez maske dok razgovara s jednim šetačem, koji također ne nosi masku. Na drugoj fotografiji, predsjednik ima kacigu ali vizir je podignut. U poruci koju je u četvrtak objavio na Facebooku, Bolsonaro kaže da se osjeća dobro, ali da je “pomalo pod stresom jer je zatvoren”.

Kolumbija je u četvrtak zabilježila 315 smrtnih slučajeva u samo jednom danu, što je rekordan broj za tu zemlju u epidemiji koja je počela početkom ožujka, pokazuju službeni podaci. Prošli tjedan prosječan broj umrlih bio je 206 dnevno. Zbog epidemije, gradonačelnica Bogote Claudia Lopez, u četvrtak je postrožila mjere u glavnom gradu Kolumbije, u kojem su bolnice na rubu pucanja jer su kreveti zauzeti 91 posto. Kolumbija, koja ima 50 milijuna stanovnika, ima 7.688 umrlih i 226.373 zaraženih.

Meksiko je u četvrtak zabilježio 8.438 novih slučajeva zaraze što je rekordna brojka od početka epidemije. Zemlja sada ima ukupno 370.712 potvrđenih slučajeva i 41.908 umrlih, od kojih 718 u zadnja 24 sata. Meksiko je četvrta zemlja na svijetu po broju umrlih, nakon SAD-a, Brazila i Velike Britanije.

Otkazana procesija u Sinju na Veliku Gospu, lani je bilo 100.000 vjernika

Jučer Zbog epidemioloških razloga tradicionalna procesije vjernika gradskim ulicama na blagdan Velike Gospe, u Sinju 15. kolovoza, neće se održati, doznaje se u četvrtak u Franjevačkom samostanu Gospe Sinjske.

“Ovogodišnje slavlje Velike Gospe organizirat će se bez velike procesije gradom, na kojoj sudjeluju tisuće ljudi iz raznih krajeva lijepe naše, kako bismo izbjegli prozivanje, i ne daj Bože, da budemo žarište zaraze,” navodi se u priopćenju kojeg je potpisao gvardijan samostana Ante Čovo.

Upozorava se kako se ovogodišnje slavlje Velike Gospe dočekuje u “dosad neviđenim okolnostima jer smo okruženi nevidljivim neprijateljem, COVID-om 19, koji nam prijeti,” iako je, kažu, ta župa, pod zaštitom Čudotvorne Gospe Sinjske, prošla skoro neokrznuta u ovoj epidemiji. Kako bi smanjili okupljanje većeg broja vjernika u pojedinim satima dana, imat će 14. i 15. kolovoza svete mise skoro svaki sat. Za vrijeme svetih misa, kako je navedeno, pjevat će se samo promjenjivi dijelovi: ulazna pjesma, otpjev psalma, aleluja, darovna, pričesna i završna pjesma, a zborovi će pjevati iz crkvenog kora. Sakramentu pomirenja moći će se pristupiti u klaustru i u samostanskom dvorištu pod odrinom, kako bi bio što manji broj vjernika na jednom zatvorenom, prostoru.

“Za vrijeme blagdanskih dana pažljivo slušajte upute Stožera civilne zaštite. Na ulazu u crkvu i klaustar obvezatno dezinficirajte ruke i, ako ostane mjera na snazi, nosite maskicu. Držite se i onih mjera koje Crkva preporučuje: pričešćujte se samo na ruku, ne pružajte znak mira, pokušajte držati razmak dok idete ili čekate sv. pričest, za vrijeme mise budite s onima koji su iz vaše obitelji i vašeg okruženja, izbjegavajte druženja s nepoznatim osobama, a ako se ne osjećate dobro, ostanite kod kuće,” ističe se u priopćenju Franjevačkog samostana Gospe Sinjske.

U Europi više od tri milijuna zaraženih

Europa je u četvrtak prešla prag od tri milijuna zaraženih koronavirusom, dok napredovanje epidemije zabrinjava, posebice na američkom kontinnetu, ali i u Aziji i u Australiji, pa brojne zemlje postrožavaju sanitarne mjere. U svijetu je od covida-19 umrlo ukupno 627.307 osoba od više od 15 milijuna zaraženih, prema podacima agencije France presse od četvrtka. Najviše zabrinjava stanje na američkom kontinentu, posebice na jugu. Prag od četiri milijuna zaraženih je prijeđen je u Latinskoj Americi i na Karibima, a u Brazilu je zabilježeno više od 2,2 milijuna zaraženih.

Nove mjere za koncerte su na snazi

Još 22. srpnja na snagu su stupile nove mjere za koncerte i kulturna okupljanja. Tako je u zatvorenim prostorima dozvoljeno do 500 ljudi, a u otvorenima do 1000. Preporuka je isključivo sjedeća mjesta, no HZJZ dodatno piše u slučaju potrebe za stojećim mjestima preporučuje se postavljanje “stojećih stolova”, uz isti razmak. Stolovi moraju biti numerirani, raspored posjetitelja nepromijenjen. Takovih stojećih mjesta može biti najviše 100.

Preporučuje se i razmak od dva metra između pjevača te glazbenika s puhačkim instrumentima. Preporučuje se organizatorima koncerata elektronska prodaja ulaznica kako bi epidemiolozi mogli lakše pronaći kontakte, zlu ne trebalo. Na najvećem okupljanju u zatvorenom prostoru može biti 500 ljudi, a na otvorenome – 1000.