BROJ ZARAŽENIH PREMAŠIO JE 4,7 MILIJUNA; Upozorio na iduću pandemiju: ‘To je golemi rezervoar virusa. Bolje ne iskušavati sreću’

Danas se sastaje Skupština Svjetske zdravstvene organizacije kako bi u vrijeme stabilizacije broja oboljelih i umrlih od koronavirusa raspravljala o pandemiji, dok u isto vrijeme Velika Britanija, Španjolska i Italija bilježe niske brojke preminulih po prvi puta nakon ožujka, bez obzira na to što je ukupan broj zaraženih u svijetu premašio 4,7 milijuna

U Hrvatskoj su jučer zabilježena dva nova slučaja zaraze, čime je ukupan broj oboljelih porastao na 2226, uz 95 preminulih i 1936 oporavljenih

Prema podacima Instituta Johns Hopkins u svijetu je broj zaraženih premašio 4,7 milijuna

Italija sa 145, Španjolska s 87 i Velika Britanija s 170 smrtnih slučajeva zabilježile su najniže brojke smrtnosti od COVIDA-19 još od ožujka

U Kambodži je iz bolnice otpuštena i posljednja oboljela osoba, a nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Novi virus mogao bi stići iz Amazonije

7.42 – Iduća pandemija mogla bi krenuti iz amazonske prašume, upozorava brazilski ekolog David Lapola i tvrdi da ljudsko posezanje za životinjskim staništima ondje prelazi sve granice zbog nesmiljenog krčenja šuma. Znanstvenici kažu da urbanizacija dotadašnjih divljina pridonosi pojavi zoonotskih bolesti, onih koje sa životinja prelaze na ljude.

To uključuje novi koronavirus, koji je najvjerojatnije ‘skočio’ sa šišmiša i ljuskavaca na ljude u kineskoj pokrajini Hubei koja se rapidno urbanizira. Lapola (38), koji proučava kako ljudska aktivnost preoblikuje ekosustave tropskih šuma, tvrdi da se isti procesi zbivaju u Amazoniji. “Amazonija je golemi rezervoar virusa. Bolje da ne iskušavamo sreću”, rekao je u razgovoru za AFP Najveća svjetska prašuma nestaje uznemirujućom brzinom.

Prošle godine, prve u predsjedničkom mandatu desničara i klimatskog skeptika Jaira Bolsonara, koji želi otvoriti nekad zaštićena domorodačka područja za rudarenje i poljoprivredu, deforestacija Amazonije znatno je porasla. Trend se nastavlja i ove. Od siječnja do travnja, ‘izbrisano’ je 1200 četvornih kilometara šume, što je novi rekord za četveromjesečno razdoblje. Podaci su to brazilskog Nacionalnog instituta za istraživanje svemira (INPE). Iskrčena površina ukupno je premašila 11.000 četvornih kilometara, što je područje otprilike veličine Dalmacije. To su loše vijesti, ne samo za planet nego i za ljudsko zdravlje, kaže Lapola koji je doktorirao na institutu Maxa Plancka, a sada radi na brazilskom sveučilištu Campinas. “Kad stvorite ekološku neravnotežu, tada virus može skočiti sa životinja na ljude”, rekao je.

Slično se već dogodilo pri pojavama HIV-a, ebole i denga groznice. “Ti virusi su se pojavili i raširili zbog ekoloških neravnoteža”, kaže Lapola. Dosad je većina takvih epidemija bila koncentrirana u južnoj Aziji i Africi. Golema bioraznolikost Amazonije mogla bi regiju pretvoriti “u najveći svjetski bazen koronavirusa”, rekao je Lapola misleći na koronaviruse općenito, a ne samo na uzročnika postojeće pandemije. “To je još jedan razlog da se Amazonija ne koristi iracionalno”, naglasio je. “Moramo prepraviti odnos između našeg društva i prašume”, tvrdi. “Inače će svijetu slijediti još pandemija s nepredvidim ishodima. Bolje nam je da igramo na sigurno”.

Kambodža se proglasila ‘corona-free’ državom

7.38 – Vlasti u Kambodži su priopćile kako je tijekom vikenda iz bolnice puštena i posljednja zaražena pacijentica, a trenutno nema novih slučajeva zaraze, piše BBC. Ukupno je u toj zemlji zabilježena 122 slučaja zaraze, niti jedna sa smrtnim ishodom. No, vlasti neće ublažiti stroge mjere koje su donešene ranije zbog suzbijanja širenja virusa.

Broj zaraženih u svijetu premašio 4,7 milijuna

7.35 – Prema najnovijim odacima Instituta Johns Hopkins, u svijetu je ukupno zabilježeno više od 4,7 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. Gotovo trećina (1,4 milijuna) zabilježena je u SAD-u, a po broju slučajeva slijede Rusija (281.752), Velika Britanija (244.995), Brazil (241.080) i Španjolska (230.698).

Sastaje se skupština WHO-a

7.32 – Skupština Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) trebala bi danas održati virtualnu sjednicu. Sastanak koji se inače održava u Ženevi ovoga puta će iti održan “na daljinu”, a uz vjerojatno razglabanje o pandemiji koronavirusa, riječi će biti i o članstvu Tajvana u organizaciji. Naime, Tajvan se zastupa kao samostalna država, iako je pod kineskim patronatom, zbog čega Kinezi traže suspenziju njegova članstva u WHO-u. Na sjednici će imati status promatrača, iako su službeno isključeni iz članstva u WHO-u, piše BBC.

Indija produljuje karantenu

7.30 – Najveća karantena na svijetu, ona u Indiji, produljena je za još dva tjedna, javlja BBC. Gotovo 1,3 milijarde ljudi je u izolaciji, jer pandemija u toj zemlji nije u potpunosti suzbijena. Ukupno je u toj zemlji zabilježeno više od 90.000 slučajeva zaraze i 2486 smrti, a trenutno je 53.946 aktivnih slučajeva.

Prijeti kolaps bolnicama u Sao Paolu

7.25 – Gradonačelnik Sao Paola, Bruno Covas, istaknuo je kako će bolnice ostati bez slobodnih kreveta u sljedeća dva tjedna, ako potražnja za bolničkim uslugama nastavi rasti ovim tempom. Dodao je kako su bolnice u tom gradu na 90 posto popunjenosti kapaciteta te da im prijeti ozbiljan kolaps, piše BBC.

Brazil je u nedjelju zabilježio 7.938 novih slučajeva zaraze, čime je ukupan broj oboljelih premašio 241.000, a ukupno je preminulo više od 16.000 ljudi.

Smanjuje se broj mrtvih u europskim žarištima

7.20 – Europa s popuštanjem kriznih mjera broji sve manje preminulih od koronavirusa. Italija je tako u nedjelju zabilježila 145 novih smrtnih slučajeva, što je najmanji broj od 9. ožujka, dok je Španjolska po prvi put nakon dugo vremena zabilježila manje od 100 smrti, njih 87. I u Velikoj Britaniji je zabilježen najmanji broj preminulih od 24 ožujka – 170. No, nije sasvim izvjesno hoće li se brojke u narednim danima nastaviti smanjivati, piše BBC.

Japan završio u recesiji

7.15 – Zbog pandemije koronavirusa, japansko je gospodarstvo po prvi puta nakon pet godina završilo u recesiji. U prvom kvartalu ove godine BDP je pao za 3,4 posto, zbog pada osobne potrošnje, kapitalnih investicija i izvoza, prenosi BBC.

“Gotovo je sigurno da će gospodarstvo pretrpjeti još veći pad u sljedećem kvartalu”, prognozira Yuichi Kodama, glavni ekonomisti Istraživačkog instituta Meiji Yasuda.

Kina zabilježila sedam novih slučajeva zaraze

7.00 – Kina je izvijestila o sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom tijekom 17. svibnja, za razliku o pet slučajeva zaraze dan ranije. Dva slučaja zabilježena su u sjeveroistočnoj provinciji Jilin, koja je trenutačno pod djelomičnim mjerama karantene zbog izbijanja zaraze, tako da su ukupno od 7. svibnja u toj provinciji 33 osobe zaraženo koronavirusom.

Šangaj je prijavio jedan novi slučaj prijenosa bolesti na lokalnoj razini, prvi od kraja ožujka u tom financijskom središtu. Četiri nova slučaja zaraze u unutrašnjosti odnose se na putnike koji su kinesku regiju Unutarnju Mongoliju došli iz inozemstva.

Ukupno je do sada u unutrašnjosti Kine zabilježeno 82.954 slučajeva zaraze, dok je broj smrtnih slučajeva ostao nepromijenjen – 4.633. Također, zabilježeno je 18 novih asimptomatičnih prenositelja zaraze u odnosu na 12 dan ranije.