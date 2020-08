BROJ ZARAŽENIH KORONOM RAPIDNO RASTE, AUSTRALIJA UVODI NEVIĐENA OGRANIČENJA; Hrvatske županije počele slati nove podatke

Prema posljednjim podacima Nacionalnog stožera civilne zaštite, u Hrvatskoj je zabilježeno 86 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prvi slučaj korone u Lijepoj našoj zabilježen je 25. veljače, a do jučer je zabilježeno 5.224 osoba zaraženih novim koronavirusom. Oporavilo se 4.341 ljudi, dok ih je preminulo 145

U svijetu je trenutno više od 18 milijuna zaraženih koronom, točnije 18.026.303 osoba

Rusija najesen planira masovno cijepljenje protiv covida

U Južnoj africi preko pola milijuna slučajeva zaraze koronavirusom

U Brazilu više od 45.000 novozaraženih koronavirusom, u Meksiku više od 9.000

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

U Istri nema novozaraženih

9.45 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 106 uzoraka briseva na COVID-19. Svi su negativni, nema novozaraženih.

Izliječeno je 14 osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 191 osoba.

U Viktoriji restrikcije će trajati do listopada

8.15 – U australskoj državi Victoriji u nedjelju je proglašeno izvanredno stanje, a vlasti su uvele noćni policijski sat kao do sada najtežu mjeru u borbi protiv širenja koronavirusa.

Premijer Victorije Daniel Andrews kazao je da će u okviru novih ograničenja koja će se primjenjivati šest tjedana – do polovice rujna samo jedan član kućanstva smjeti tijekom dana u nabavku najpotrebnijih namirnica.

Stanovnici Melbournea neće se smjeti udaljavati od kuće više od pet kilometara, a sužen je broj razloga za napuštanje domova.

Vježbanje će biti ograničeno na jedan dan dnevno, a jedna će osoba moći odlaziti u kupovinu osnovnih stvari. Nakon ranog uspjeha u suzbijanju virusa, u Australiji je bilo manje slučajeva nego u mnogim drugim zemljama, bilježila je oko 17.000 infekcija i 200 smrtnih slučajeva.

No, slučajevi se brzo povećavaju u Viktoriji, što predstavlja posljedicu mnogih novih infekcija u Australiji posljednjih tjedana, promičući povratak ograničenja zaključavanja sa zatvaranja početkom srpnja. U nedjelju je država prijavila 671 novi slučaj koronavirusa i sedam smrtnih slučajeva. Ta povećanja ukupno su dovela 11.557 infekcija i 123 smrtna slučaja.

Andrews rekao je da su mjere zaključavanja uvedene u Viktoriji, najmnogoljudnijoj državi, rade, ali presporo. “Moramo učiniti više. Moramo ići dalje. To je jedini način da dođemo do druge strane”, rekao je Andrews na konferenciji za novinare. Inače, restrkcije bi trebale trajati šest tjedana, čak do listopada.

U Južnoj Africi više od pola milijuna slučajeva Covida 19

7:30 – Južna Afrika ima više od pola milijuna potvrđenih slučajeva Covida 19, priopćilo je ministarstvo zdravstva te zemlje, dok je na području cijele Afrike zaraženo gotovo milijun osoba.

Industrijski najrazvijenija afrička država zabilježila je novih 10.107 slučajeva zaraze koronavirusom te sada ima ukupno 503.290 zaraženih, priopćilo je ministarstvo. Prvi slučaj zaraze u Južnoj Africi zabilježen je prije pet mjeseci, a dosad je u toj zemlji na koronavirus testirano nešto više od tri milijuna ljudi, dok ih je umrlo ukupno 8153.

Na afričkom kontinentu ukupno je zabilježeno 934.558 slučajeva zaraze koronavirusom, umrlih je 19.752, a izliječenih 585.567, prema podacima kojima raspolaže Reuters. Južna Afrika uvela je u potpunu karantenu krajem ožujka kako bi se spriječilo širenje virusa, ali je sada ublažila mnoga ograničenja kako bi se potaknula gospodarska aktivnost – što su učinile i mnoge države diljem kontinenta.

Stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije Mike Ryan prošloga je tjedna upozorio da iskustvo Južne Afrike pokazuje što bi se moglo dogoditi na cijelom kontinentu.

Teškoća, ako ne i nemogućnost, socijalnog distanciranja u siromašnim, gusto naseljenim afričkim urbanim područjima olakšava širenje virusa, a velik broj slučajeva u Južnoj Africi, peti u svijetu, preopteretio je već ionako opterećen zdravstveni sustav.

Seul uhitio vođu vjerske sekte povezane s najvećim žarištem covida u zemlji

Južna Koreja uhitila je u subotu vođu vjerske sekte povezane s najvećim žarištem koronavirusa u zemlji, javio je BBC, dodajući da se više od 5.000 članova Kristove crkve Shincheonji zarazilo virusom Sars-CoV-2. Radi o 88-godišnjem Lee Man-heeju, čelnom čovjeku te crkve čijih 5.000 zaraženih čini 36 posto svih inficifranih u Južnoj Koreji.

Vlasti ga optužuju da je od epidemiologa koji su pokušavali utvrditi kontakte skrivao informacije o pripadnicima skupine i održanim skupovima. Crkva kaže da Lee drži do privatnosti svojih članova, ali da nikad nije tajio podatke.

U priopćenju ističe da je Lee bio zabrinut zbog “prekomjernog broja zahtjeva” za osobnim podacima pripadnika crkve, ali nikad nije pokušao omesti istragu. Južna Koreja ima trenutno 14.336 slučajeva koronavirusa i 300 umrlih.

Lee je uhićen u subotu rano ujutro, nakon provedene istrage. Sudac je rekao da postoje znakovi da su dokazi vezani uz slučaj uništeni.

Lee Man-hee sebe smatra inkarnacijom drugog dolaska Isusa Krista i predstavlja se kao “obećani pastor”. Crkvu je utemeljio 1984. Ona ima 230.000 članova a mnogi je smatraju sektom. Njegovi sljedbenici vjeruju da će njih 144.000 Lee povesti sa sobom na nebo.

Rusija najesen planira masovno cijepljenje protiv covida, dio stručnjaka zabrinut

Ruske zdravstvene vlasti dovršile su fazu kliničkog ispitivanja cjepiva te se pripremaju početi masovno cijepljenje protiv koronavirusa u listopadu, najavio je ministar zdravstva, dok je dio stručnjaka zabrinut zbog tako brzog ruskog pristupa.

Mihail Muraško je kazao da će liječnici i profesori biti prvi koji će primiti cjepivo, a potom postupno i ostatak stanovništva. Dodao je da je kliničko ispitivanje cjepiva razvijenog u Rusiji dovršeno te da je u pripremi njegovo odobrenje. “Planiramo sveobuhvatnija cijepljenja za listopad”, kazao je.

Reuters, pozivajući se na anonimne izvore, navodi da bi moguće cjepivo ruska regulatorna tijela mogla potvrditi ovoga mjeseca. Istraživački institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja u Moskvi već je u svibnju objavio da je razvio cjepivo, za koje kaže da stvara imunitet na koronavirus bez negativnih popratnih pojava.

Dosad Rusija nije dala znanstvene podatke o tom cjepivu na neovisnu evaluaciju. Neki su stručnjaci međutim zabrinuti zbog brzinskog ruskog pristupa. Vodeći američki stručnjak za infektivne bolesti Anthony Fauci izjavio je u petak kako se nada da Rusija i Kina “stvarno testiraju cjepivo”, prije no što će nekoga cijepiti. Fauci je kazao da bi SAD trebao imati “sigurno i efikasno” cjepivo do kraja godine.

“Ne vjerujem da će postojati cjepiva puno prije našeg te da ćemo morati ovisiti o drugim zemljama da razvijemo cjepivo”, kazao je američkim kongresnicima. Cjepiva se razvijaju širom svijeta, a trenutno je više od 20 mogućih cjepiva u kliničkoj fazi ispitivanja. Muraško je rekao da je još jedno cjepivo u fazi kliničkog ispitivanja, dodajući da će ih biti još.

Po službenim statistikama, Rusija ima više od 845.000 zaraženih koronavirusom, a svaki dan se zarazi novih oko 5000 ljudi. U Rusiji je dosad umrlo više od 14.000 ljudi, dok ih se oporavilo oko 646.000, pokazuju službeni podaci.

Najviše je zaraženih u Moskvi, gdje su brojke nedavno ponovno počele rasti. U glavnom gradu u subotu su se ponovno otvorila kina, kazališta i koncertne dvorane nakon što su više mjeseci bili zatvoreni. Svako drugo sjedalo mora biti prazno.