BROJ UMRLIH U SVIJETU PREMAŠIO JEDAN MILIJUN: Europa se ponovno zatvara, ograničavaju se putovanja i javna okupljanja…

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 48 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 1180. Među njima je 291 pacijent na bolničkom liječenju

U Hrvatskoj je na respiratoru 24 pacijenta

U svijetu je zabilježeno 33.311.251 zaraženih

Oporavilo se 24.639.064, a umrlo je 1.002.452 pacijenata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Broj umrlih od koronavirusa u svijetu premašio jedan milijun

7:03 – Broj mrtvih u svijetu od novog koronavirusa premašio je u utorak jedan milijun, probivši novu psihološku granicu u pandemiji koja je devastirala globalno gospodarstvo, preopteretila zdravstvene sustave i promijenila naš način života, izvijestila je novinska agencija Reuters. Novim koronavirusom ukupno je do sad u svijetu zaraženo više od 33,26 milijuna ljudi, a covid-19 globalno je odnio ukupno 1.000.010​ života, pokazuju najnoviji Reutersovi podaci. Od prvih slučajeva zaraze zabilježenih u Kini u prosincu 2019., više od 210 zemalja i teritorija svijeta zabilježilo je pojavu virusa, izvijestio je Reuters. Broj umrlih od posljedica koronavirusa u ovoj godini sada je dvostruko veći od broja ljudi koji godišnje umiru od malarije. Prema Reutersovim kalkulacijama na temelju rujanskoga prosjeka, u 24 sata u svijetu od covida-19 umire više od 5,4 tisuća ljudi. To je oko 226 ljudi na sat, ili jedna osoba svakih 16 sekunda. U vremenu koje je potrebno da bi se pogledala jedna nogometna utakmica, u prosjeku od koronavirusa umre 340 ljudi.

Zbog pandemije rast u Aziji na najnižoj razini od 1967.

7:02 – Pandemija koronavirusa izazvat će u Istočnoj Aziji i Pacifiku, kao i u Kini, najsporiji gospodarski rast u preko 50 godina, upozorila je u ponedjeljak Svjetska banka. Prema najnovijim projekcijama Svjetske banke, očekuje se da će gospodarski rast u toj regiji u 2020. iznositi tek 0,9 posto, najniže od 1967. godine. U Kini bi gospodarstvo u ovoj godini trebalo zabilježiti 2-postotni rast, potaknut državnom potrošnjom, rastom izvoza i niskom stopom novih slučajeva zaraze koronavirusom od ožujka, ali donekle ograničen padom domaće potrošnje. Očekuje se da će ostatak regije Istočne Azije i Pacifika zabilježiti 3,5-postotno usporavanje, izvijestila je Svjetska banka.

Europske zemlje vraćaju stroge epidemiološke mjere

7:01 – Niz europskih zemalja u ponedjeljak je najavio da će nakon porasta broja novozaraženih uvesti nove mjere za borbu protiv širenja koronavirusa koje će uključiti ograničavanje putovanja, ranije zatvaranje barova i restorana te limitiranje javnih okupljanja, prenose agencije. Nizozemska je donijela nove mjere nakon što je broj slučajeva zaraze u drugom valu epidemije premašio rekordne brojke iz travnja. Mjere će uključiti obavezno nošenje maski u Amsterdamu i drugim velikim gradovima, zabranu dolaska publike na sportska natjecanja u sljedeća tri tjedna, te zatvaranje restorana i barova u 22 sata. Nizozemski premijer Mark Rutte rekao je da će se također ograničiti putovanja, te je pozvao poslodavce da što je više moguće organiziraju rad od kuće, prenosi Reuters.

Slovačka je nakon porasta broja slučajeva covida-19 zabranila održavanje većine kulturnih i sportskih događanja. Premijer Igor Matović rekao je da bi ljudi trebali što je više moguće nositi maske, izbjegavati obiteljska okupljanja i održavati razmak kako bi se izbjegla potreba za uvođenjem novih restrikcija. Britanska vlada uvela je nova ograničenja za okupljanja u dijelovima sjeveroistočne Engleske zbog porasta slučajeva covida-19 u toj regiji. Od srijede će stanovnicima sedam područja, koja uključuju i urbane centre poput Newcastlea, Sunderlanda i Durhama, biti zabranjeno okupljanje u kućama i druženje s osobama koje nisu dio kućanstva. Restrikcije se uvode u domovima, pubovima i restoranima, a ljudi koji neće poštivati nove mjere suočavaju se s mogućnošću novčanih kazni, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Oko 1,1 milijun stanovnika Madrida i okolice smije napuštati svoje četvrti jedino zbog nužnih stvari, poput odlaska na posao, nakon što su mjere za suzbijanje koronavirusa proširene u ponedjeljak na dodatne dijelove grada. Dosad su te mjere zahvaćale 850.000 stanovnika na jugu i jugoistoku, pretežno naseljenima radnicima i imigrantima, a od ponedjeljka ujutro pridodano im je dodatnih 167.000 stanovnika, također na jugoistoku. Stanovnici tih četvrti smiju izlaziti samo prilikom odlaska na posao, u bolnice, škole, na sudove ili kako bi brinuli o uzdržavanim osobama. Ulaz je ondje također zabranjen bez valjanog razloga. Policija povremeno zaustavlja vozila i provjerava dokumente s adresom stanovnika pa mnogi nose potvrde s posla prilikom odlaska na radna mjesta. U slučaju neopravdanog izlaska i ulaska predviđene su kazne od 600 eura.

I brojne talijanske regije najavile su strože mjere na otvorenom kako bi suzbile širenje koronavirusa. Sicilija je objavila da će se svi inozemni putnici morati testirati pri dolasku i javiti se liječniku. Od srijede će biti obvezno nošenje maske u javnosti za starije od šest godina. Mjere će biti na snazi najmanje do 30. listopada. “S dolaskom sezone gripe ulazimo u delikatnu fazu epidemije”, rekao je predsjednik te južne talijanske regije Nello Muscumeci. Južna talijanska regija Kampanija uvela je još prošli tjedan mjeru obveznog nošenja maski u javnosti koja će trajati najmanje do 4. listopada. Maske moraju nositi i stanovnici sjeverozapadnog lučkog grada Genove. Diljem Italije maske su obvezne u trgovinama, vlakovima i drugim zatvorenim prostorimau vrijeme najvećih gužvi.

Američka studija potvrdila vrlo nisku smrtnost među djecom

7:00 -Sjedinjene Države su od ožujka službeno registrirale 277.285 zaraženih koronavirusom među djecom od 5 do 17 godina, od kojih je 51 umrlo, navodi se u najopširnijoj studiji američkih zdravstvenih vlasti dok škole razmišljaju o povratku učenika u klupe. Od 1. ožujka do 19. rujna stopa smrtnosti – omjer potvrđenih slučajeva koji su umrli – izračunata za djecu školske dobi u SAD-u je 0,018 posto, pokazuje studija Centra za prevenciju i suzbijanje bolesti (CDC) objavljena u ponedjeljak. Budući da je broj potvrđenih slučajeva kod djece i kod odraslih nesumnjivo višestruko podcijenjen jer mnogi lakši slučajevi nikada nisu bili testirani, novi brojevi potvrđuju da je stvarna smrtnost od koronavirusa iznimno niska u toj dobnoj skupini u odnosu na odrasle, osobito na starije.

U drugoj analizi koju je objavio 10. rujna na svojoj mrežnoj stranici, CDC ocjenjuje da je, u najvjerojatnijem scenariju, stopa smrtnosti po dobnim skupinama (broj umrlih u odnosu prema stvarnom broju zaraženih) 0,003 posto u skupini od 0 do 19 godina, 0,02 posto za one od 20 do 49 godina, 0,5 posto za one od 50 do 69 godina i 5,4 posto za sedamdesetogodišnjake i starije. Među djecom postoji znatna razlika između mlađih i starijih od 11 godina, pokazuje studija CDC-a: incidencija je bila dvostruko veća kod mladih od 12 do 17 godina, nego kod djece od 5 do 11 godina. Analiza potvrđuje da su manjine najteže pogođene u zemlji: 42 posto zaražene djece bilo je hispanskog podrijetla, 32 posto bijelci i 17 posto crnci.

Od 277.000 zaražene djece u bolnicu je primljeno 3240, 404 na odjel intenzivne skrbi a 51 dijete je umrlo. Općenito, nekoliko studija u SAD-u i drugdje pokazalo je da su djeca manje osjetljiva od odraslih, premda nisu potpuno imunizirana. Dvoje istraživača u Velikoj Britaniji objavili su u časopisu Science prošlog tjedna da su hospitalizacije zaražene djece bile rijetke i da je umrlo tek 1 posto hospitalizirane djece i 27 posto svih dobnih skupina u prosjeku. Nastavlja se znanstvena rasprava kako bi se utvrdilo jesu li mladi zaraženi slabije ili jednako kao odrasli. Prošlog tjedna analiza koja je obuhvatila 32 studije i koju je objavio časopis Jama Pediatrics, zaključila je da su djeca i mladi do 20 godina 44 posto manje skloni zarazi. Ista analiza nije ipak zaključila jesu li djeca veći prenositelji od odraslih.