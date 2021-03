BROJ NOVOZARAŽENIH RASTE, EPIDEMIOLOG UPOZORAVA: ‘Ovo nas vraća na početka veljače, nadam se da nije početka trećeg vala’

‘Trenutno smo na svojevrsnom ‘zubu’ i uskoro ćemo vidjeti radi li se o valu epidemije ili se radi o krivulji koja će ostati na svom platou’, kaže ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

S 962 novootkrivena slučaja zaraze koronavirusom jučer se u Hrvatskoj dnevni broj novozaraženih gotovo udvostručio u odnosu na dan ranije, kada je zabilježen 491 novi slučaj. Porastao je i broj zaraženih u Primorsko-goranskoj županiji koja je u srijedu zabilježila 148 slučajeva zaraze u odnosu na 88 novih slučajeva u utorak, piše Novi list.

Time je, nakon duljeg mirnog razdoblja, u Primorsko-goranskoj županiji broj novih slučajeva ponovo troznamenkast.

‘Treći val podrazumijeva eksponencijalni rast’

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u toj županiji, Vladimir Mićović, ističe kako nas jučerašnje dnevne brojke novozaraženih vraćaju na početak veljače. No, usprkos tomu, on se nada da do eksponencijalnog rasta kakav je obilježio zadnji kvartal prošle godine, odnosno trećeg vala epidemije, ipak neće doći.

“Trenutno smo na svojevrsnom “zubu” i uskoro ćemo vidjeti radi li se o valu epidemije ili se radi o krivulji koja će ostati na svom platou. Nadam se da vala neće biti jer on podrazumijeva eksponencijalan rast”, ističe Mićović.

Ponovo jačanje epidemije, po njegovom mišljenju, ima veze sa sve prisutnijim novim verzijama virusa.

‘Novi sojevi su prisutni u cijeloj populaciji’

Kao glavni uzrok Mićović i dalje vidi češća neformalna druženja, kao i otvaranje škola za učenike svih uzrasta.

“Britanski soj je zarazniji i sigurno je i on faktor koji govori o tome da se zaraza lakše širi i time se i same greške skuplje plaćaju. Mi smo ušli u hladnije vrijeme, došlo je i do svojevrsnog opuštanja ljudi sredinom veljače, a vidjet ćemo i hoće li ove mjere popuštanja, kao što je otvaranje terasa ugostiteljskih objekata, tome pridonijeti. Ipak, mislim da je prerano govoriti o tome segmentu jer mislim da je opuštanje krenulo u trenutku kad su se škole otvorile i kad su se djeca počela družiti. Vidjeli smo okupljanja i neformalna druženja, a novi sojevi su prisutni u cijeloj populaciji i nema europske zemlje u kojoj oni već pomalo ne dominiraju, što je i dokazano sekvenciranjem’, kazao je Mićović za Novi list.

