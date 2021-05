PRISTIŽU NOVE BROJKE PO ŽUPANIJAMA: Znanstvenik otkrio zašto brojke već neko vrijeme ne padaju unatoč mjerama

Jučer je u Hrvatskoj bilo 2.007 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 41 osoba je preminula od posljedica Covida-19. Broj dosada zaraženih u svijetu premašio je 150 milijuna, a umrlo je više od tri milijuna ljudi

U Hrvatskoj je u petak bilo 2007 novozaraženih, a 41 osoba je preminula

Broj dosada zaraženih u svijetu premašio 150 milijuna

Nacionalni stožer produžio protuepdemijske mjere do 15. svibnja

100 milijuna građana SAD-a potpuno cijepljeno protiv Covid-19

U Hrvatskoj će oni koji su preboljeli Covid-19 dobiti samo jednu dozu cjepiva

Vukovarsko-srijemska županija: 83 novozaraženih

9:50 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji su 83 nove pozitivne osobe na COVID-19, od kojih je 79 pozitivno na PCR testiranju, a 4 na brzom antigenom testu (22 osobe iz Vinkovaca, 12 iz Županje, 8 iz Vukovara, 7 iz Ivankova, po 5 osoba iz Andrijaševaca i Jarmine, po 4 iz Gradišta, Iloka i Otoka, po 2 iz Rokovaca i Vođinaca, te po 1 osoba iz Antina, Bobote, Borova, Bošnjaka, Novih Mikanovaca, Nuštra, Sotina i Šiškovaca). U protekla 24 sata testirane su 423 osobe.

U Požeško-slavonskoj županiji 48 novozaraženih

9:47 – U Požeško-slavonskoj županiji na posljednjem testiranju obrađena su 194 uzorka, od kojih je 48 pozitivnih. Trenutno je aktivno 506 slučajeva zaraze koronavirusom, 478 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 28 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 685 osoba, a ukupno je testirano 40739 osoba.

U Istri šest novozaraženih i četvero preminulih

9:45 – U protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 1140 uzoraka briseva na covid-19. Potvrđeno je šest novozaraženih osoba. Izliječeno je pet osoba, a trenutno su 122 aktivne covid-19 pozitivne osobe. U mjerama samoizolacije nalaze se 1954 osobe. U Općoj bolnici Pula na Odjelu za infektologiju na liječenju je 77 osoba, a od toga se sedam osoba nalazi u respiracijskom centru.

U Općoj bolnici Pula preminule su četiri covid-19 pozitivne osobe (1931.,1933., 1937. i 1948. godište) s pridruženim kroničnim bolestima.

Virovitičko-podravska: Osam novozaraženih, jedna žena umrla

9:42 – U Virovitičko-podravskoj županiji pozitivno je osam osoba, a provedena su 74 testiranja. Po dvoje novozaraženih su s područja Slatine i Špišić Bukovice, a po jedna novozaražena osoba s područja Virovitice, Lukača i Suhopolja, dok se za jednu osobu ne navodi s kojeg je područja. Preminula je jedna žena (1952. godište) uslijed infekcije covidom-19, a pritom je imala i brojne komorbiditete. Ona je 122. žrtva koronavirusa na području ove županije od početka epidemije.

Crni rekord pandemije: Indija ima više od 400.000 zaraženih u danu

9:23 – Indija ima novi rekordni porast od 401.993 zaražena koronavirusom u subotu, što je i najviši broj globalno od početka pandemije, dok zemlja pokreće golemu kampanju cijepljenja za sve odrasle, iako više država upozorava na akutnu nestašicu cjepiva. Indija, najveći proizvođač cjepiva protiv covida-19, ima ograničen broj doza što pogoršava drugi val zaraze koji je prenapučio bolnice i mrtvačnice dok se obitelji bore da nabave dragocjene lijekove i kisik. Nekoliko država u Indiji ostalo je bez cjepiva protiv covida-19.

“Nadamo se dobiti cjepivo sutra ili preksutra … Molim vas u subotu nemojte čekati u redovima pred centrima za cijepljenje”, rekao je premijer najteže pogođene države Delhija u petak.

Širom Ahmedabada, glavnoga komercijalnog grada u Gujaratu, matičnoj državi premijera Narende Modija, stotine ljudi čekale su u redovima da dobiju cjepivo. The Serum Institut of India, proizvođač AstraZenece, cjepiva protiv covida-19, planira početi proizvodnju u drugim zemljama dok se bori ispuniti obveze o opskrbi, rekao je njihov glavni izvršni dužnosnik za Reuters. Adar Poonawalla rekao je prošli tjedan da će Institut moći povećati svoju mjesečnu proizvodnju na 100 milijuna doza do srpnja, čime se kasni u odnosu na ranije određeni rok, kraj svibnja. On se nada da će u roku od šest mjeseci povećati proizvodni kapacitet Instituta s 2,5 milijarde na 3 milijarde doza godišnje, izvijestio je Times.

Širom Indije broj umrlih od covida-19 skočio je za 3524 u protekla 24 sata, te je ukupan broj umrlih sada 211.853, prema podacima ministarstva zdravstva.

WHO dao hitno odobrenje za Modernino cjepivo

9:15 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) odobrila je u petak cjepivo kompanije Moderna protiv covida-19 za hitnu upotrebu, što je peto odobrenje WHO-a čime će se vjerojatno ubrzati i nacionalna odobrenja za uporabu toga cjepiva.

“Cilj je učiniti lijekove, cjepiva i dijagnostiku dostupnima što je prije moguće”, objavio je WHO u priopćenju.

Pomoćnica glavnog direktora WHO-a Mariangela Simao rekla je da je iznimno važno da na raspolaganju bude što veći broj odobrenih cjepiva kako bi se premostila kašnjenja u isporuci, uključivo iz Indije. Indija, koja je najveći proizvođač cjepiva na svijetu, privremeno je obustavila izvoz zbog nezapamćenog rasplamsavanja epidemije.

Moderna je ovaj tjedan objavila širenje planova proizvodne mreže kako bi se ojačao kapacitet do 3 milijarde doza 2022. WHO-ova Strateška savjetodavna skupina stručnjaka za cijepljenje još je u siječnju preporučila Modernu za sve dobne skupine od 18 godina naviše. To američko cjepivo već je odobreno u EU-u, SAD-u, Velikoj Britaniji i još nekoliko zemalja, među kojima su Izrael i Singapur.

Cjepivo Pfizer/BionTecha, također mRNA tehnologije kao i Moderna, bilo je prvo koje je dobilo odobrenje WHO-a za hitnu uporabu krajem 2020. Otad je WHO na popis dodao dva seruma AstraZenece koji se proizvode u Indiji i Južnoj Koreji te Johnson & Johnson. WHO trenutno razmatra odobrenja za kineska cjepiva Sinopharma i Sinovaca a odluka se očekuje do kraja sljedećeg tjedna.

The #WorldHealthOrganization (WHO) on Friday listed the #Moderna Covid-19 vaccine for emergency use, making it the fifth vaccine to receive emergency validation from the WHO.#ommcomnewshttps://t.co/QaCaM4nZsd — Ommcom News (@OmmcomNews) May 1, 2021

U Koprivničko-križevačkoj županiji 68 novozaraženih

8:54 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije izvijestio je da je na području te županije potvrđeno 68 novih slučajeva bolesti COVID-19. Ondje je trenutno aktivno 349 slučaja bolesti COVID-19, ozdravilo je 47 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 57 osoba.

Australci koji se žele vratiti iz Indije suočeni s kaznama

8:40 – Nova pravila koja stupaju na snagu u ponedjeljak znače da će Australci koji su u posljednja dva tjedna boravili u Indiji, u kojoj bukti epidemija koronavirusa, dobiti novčanu kaznu ili kaznu zatvora ako se vrate u zemlju, javljaju mediji.

Pravila koja brane ulazak u Australiju putnicima iz Indije – uključivo i građanima Australije – stupaju na snagu u ponedjeljak, a prva revizija bit će 15. svibnja. Australski ministar zdravstva Greg Hunt najavio je kasno u petak da će svatko tko pokuša zaobići nova pravila dobiti kaznu od više od 50.000 američkih dolara, pet godina zatvora ili oboje, objavio je Australian Associated Press. Oko 9000 Australaca u Indiji prijavilo je da se želi vratiti, piše AAP.

U Sisačko-moslavačkoj županiji 83 novozaraženih

8:33 – U Sisačko- moslavačkoj županiji 83 su novooboljele osobe od Covida-19. Od toga su 34 osobe s područja Kutine, 13 s područja Siska, po osam osoba s područja Petrinje i Popovače, pet osoba s područja Velike Ludine, po četiri s područja Lekenika i Novske, po tri s područja Lipovljana i Gline te jedna osoba s područja Sunje.

Više od 150 milijuna slučajeva zaraze u svijetu

8:15 – Više od 150 milijuna slučajeva covida-19 zabilježeno je do petka u svijetu, i dok Europa i SAD žele pandemiju do ljeta ostaviti iza sebe, Indija i Brazil trenutno su najteže pogođene zemlje, piše agencija France presse. Sto milijuna ljudi u potpunosti je cijepljeno protiv covida-19 u SAD-u, objavili su u petak tamošnji dužnosnici.

“To znači da 100 milijuna Amerikanaca osjeća olakšanje i mir”, izjavio je Jeff Zients, koordinator borbe protiv covida-19 za Bijelu kuću na konferenciji za novinare. Radi se o oko 40 posto odraslog stanovništva u Sjedinjenim Državama i dvostruko više od potpuno cijepljenih krajem ožujka, naglasio je.

I u Europi se ubrzavaju kampanje cijepljenja, a više zemalja Starog kontinenta, poput Francuske i Portugala, ublažava restrikcije nadajući se što prije pokrenuti svoje teško pogođene ekonomije. Od ukupno 150 milijuna zaraženih od početka pandemije, gotovo 6 milijuna zaraženo je u samo tjedan dana, a taj porast prije svega je takav zbog Indije u kojoj je u posljednjih sedam dana bilo 2,5 milijuna novozaraženih. Epidemija trenutno dovodi do oko 821.000 zaraza dnevno, što je broj koji se više nego udvostručio od sredine veljače kada je bio oko 350.000.

Dok u preopterećenim bolnicama nedostaje kreveta, lijekova i kisika, Indija je u petak objavila novi svjetski rekord, 385.000 novozaraženih u posljednja 24 sata i oko 3500 umrlih. Najavljena međunarodna pomoć počine stizati u zemlju s 1,3 milijarde stanovnika. Više od 40 zemalja je obećalo poslati medicinsku pomoć. Indijska vlada u subotu pokreće kampanju cijepljenja za sve odrasle osobe ili oko 600 milijuna ljudi, ali nekoliko država nema dovoljne zalihe cjepiva. Američki predsjednik Joe Biden donio je u petak odluku kojom se od utorka zabranjuje ulazak u SAD iz Indije.

Suočen s novom lokalnom varijantom, zaraznijom i težom, prag od 400.000 umrlih od koronavirusa je prijeđen u četvrtak u Brazilu gdje cijepljenje još nije uzelo maha. Portugal je pak odlučio u subotu otvoriti granicu sa Španjolskom, 48 sati ranije nego što je bilo predviđeno, što je četvrta i posljednja faza ukidanja mjera. Bit će dopuštene sve sportske aktivnosti na otvorenom i u dvorana. Na sjeveru Portugala u Bragi će ovog vikenda biti organiziran testni koncert s 400 gledatelja.

U Francuskoj je predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak predstavio ukidanje mjera “u četiri etape”, od 3. svibnja do kraja lipnja. Zahvaljujući novim dozama cjepiva, kampanje cijepljenja ubrzavaju se u Europi: Njemačka je u srijedu objavila da je u jednom danu cijepila 1,1 milijun ljudi, što je najviše u bilo kojoj od europskih zemalja u 24 sata. Italija je u četvrtak dostigla pola milijuna doza u jednom danu, a u Velikoj Britaniji kampanja cijepljenja je uvelike uznapredovala. U SAD-u New York se predviđa u potpunosti otvoriti 1. srpnja. Kalifornijski Disneyland od petka ponovno prima posjetitelje. Prvi avioni s turistima počeli su ovaj tjedan stizati u Tunis, iako se u toj zemlji situacija pogoršava pa bi turisti mogli završiti u hotelskim karantenama. Turska je također suočena s pogoršanjem situacije i s potpunim zatvaranjem koje je u petak stupilo na snagu.

Polašek: Naš organizam ne stvara trajni imunitet protiv koronavirusa

8:10 – Član Znanstvenog savjeta Vlade RH Ozren Polašek na televiziji N1 kazao je da čak ni pridržavanje niti donošenje oštrih mjera ne moraju dovesti brzo do rezultata jer obrasci epidemije se mijenjaju.

“Nekad se više širi među mlađima, nekad među starijima. Sad kao da smo u stadiju ravnoteže, da je epidemija na istim razinama već neko vrijeme. Trenutnu situaciju možemo gledati optimistično i pesimistično. Optimistično bi bilo da je ovo promjena trenda nabolje, a pesimistično da i dalje nismo u jasno silaznom trendu. Geografski vidimo velike razlike pa je važno ne krenuti s velikim otvaranjima, nego održati ovu situaciju čim bliže ljetu”, kazao je Polašek.

Naglasio je da u Hrvatskoj bilježimo stagnaciju broja zaraženih i hospitaliziranih, blagi rast broja pacijenata na respiratorima te kontinuirani rast broj preminulih. Cijepljenjem se, kaže Polašek smanjuje prenošenje virusa.

“Čak i ako cjepivo ne zaštiti ljude, oni neće biti zarazni za druge. To je gotovo Sveti gral cijelog ovog trenutka, da vidimo populacijsku zaštitu od virusa. Ono što znamo o drugim koronavirusima jest da naš organizam ne stvara trajni imunitet protiv njih. Prati se neko vrijeme pad razine protutijela. Nažalost, cjepivo neće moći dati dugotrajni imunitet. Neki vjeruju da bi im mogao trajati nekoliko sezona, pesimističniji model nekoliko mjeseci. Tvrtke računaju s tim da ova cjepiva neće biti dovoljno zaštitna. Treća doza bi bila dodatna za održavanje imunološkog odgovora i produljivanje zaštite”, rekao je Polašek na N1.