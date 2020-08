BROJ AKTIVNIH SLUČAJEVA U HRVATSKOJ POPEO SE NA 1236: Capak otkrio koje mjere Stožer planira za jesen

Hrvatska je jučer zabilježila 85 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime se broj aktivnih slučajeva popeo na 1236, zbog čega slovenski ministar zdravstva Tomaž Gantar planira uvesti karantenu za Slovence koji se vraćaju kući s Jadrana

U Hrvatskoj je u ponedjeljak zabilježeno 85 novozaraženih osoba

Broj aktivnih slučajeva popeo se na 1236

Slovenski ministar zdravstva planira uvesti karantenu za putnike iz Hrvatske

Krunoslav Capak najavio je mogućnost protumjera za Austriju i Sloveniju u sezoni skijanja

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Beroš: ‘Imalo bi smisla uvesti nošenje maski i na otvorenom’

7:49 – Ministar zdravstva Vili Beroš u sinoćnjem HRT-ovom Dnevniku nije otkrio konkretne nove epidemiološke mjere za jesen, rekavši da “u ovom trenutku nije moguće zaključiti što će biti najesen” no dodao je kako bi imalo smisla uvesti obvezno nošenje zaštitnih maski i na otvorenom govoreći o obvezi nošenja zaštitnih maski na otvorenom rekao je da bi imalo smisla uvesti nešto slično u Hrvatskoj.

“Imalo bi smisla uvesti nešto slično i u Hrvatskoj na onim mjestima gdje se grupira više ljudi, znači, na tramvajskim, autobusnim čekalištima, gdje su određene turističke grupe, ali pažljivo ćemo pratiti situaciju i sukladno promišljanjima dovoditi nove mjere, kao i do sada”, rekao je Beroš dodavši kako nisu razgovarali o ograničenju okupljanja na najviše 30 osoba.

Komentirajući pad broja novozaraženih u Hrvatskoj, Beroš je rekao da je nemoguće procijeniti radi li se o trendu ili kratkotrajnom smanjenju. Najveći broj novooboljelih je iz samoizolacije. “To je jedan kontrolirani bazen i na taj način se širenje virusa sprečava. Tako da je moguće da će ove naše mjere, naravno, uz naglašavanje osobne odgovornosti, doista i uzrokovati da ti brojevi budu sve manji i manji, ali nije to moguće zaključivati na ovaj način”, dodao je ministar zdravstva.

Dodao je kako će se u utorak održati i sastanak ekspertne skupine Ministarstva zdravstva na kojem će se raspravljati o početku epidemiološke edukacije mlađih liječnika, kako bi oni mogli “uskočiti”, ako bude bilo potrebe. Dodao je i da ljudi u lokalnoj zajednici najbolje znaju specifične okolnosti svojih područja te da prema tome treba prilagođavati mjere. Ministar je naglasio i kako bi najbolje bilo da djeca budu u školi, ako to dozvoli epidemiološka situacija, ali da se pripremaju i drugi modeli nastave.

“Želim reći da svi skupa koji sudjelujemo u tom procesu, i roditelji, i nastavnici, i zdravstveni djelatnici, ali i mi političari, moramo sagledavati taj problem u punoj širini sa svih aspekata i pokušati u datom trenutku naći najoportunije rješenje”, rekao je Beroš, dodavši da će koncept i prijedlog doći vrlo brzo.

Ministarstvo znanosti danas o uvjetima za školarce

7:38 – Danas se treba sastati povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja kako bi raspravilo epidemiološke mjere i preporuke za početak nove školske godine. Od 7. rujna u školskim se klupama očekuje 459.800 učenika, a još nije poznato pod kojim će se uvjetima oni vratiti na nastavu, no zna se da ona neće biti sasvim uobičajena.

Il Giornale piše kako brojke u Hrvatskoj nisu alarmantne

7:35 – TaIijanski dnevni list Il Giornale, za razliku od austrijskih te dijela njemačkih i talijanskih medija, u svom članku o koronavirusu u Hrvatskoj navodi kako brojke zaraženih i preminulih nisu alarmantne. Naime, Italija je 12. kolovoza uvela obvezno testiranje na koronavirus za sve putnike koji u zemlju stignu iz Hrvatske, Grčke, Malte i Španjolske. Naš je Nacionalni stožer pojasnio kako se ta odluka odnosi pojednako na naše i talijanske državljane.

“Koji su stvarni brojevi u Hrvatskoj? Prije svega moramo naglasiti kako je broj novozaraženih na dnevnoj razini niži nego što je to u Italiji. U posljednja 24 sata zabilježen je 151 novi slučaj, dok ih je u Italiji 479, dakle više nego dvostruko. Nakon toga se treba zapitati je li Hrvatska tempirana bomba ili je netko pretjerao u procjeni. Čini se kako je drugi odgovor točan. Broj novozaraženih je porastao svugdje u Europi, a Hrvatska se nije morala boriti sa značajnijim porastom broja oboljelih, kao što je to bio slučaj u Španjolskoj ili Francuskoj. Točno, brojke jesu više nego u veljači, tijekom prvog vala. Ali također je točno da broj novih slučajeva posljednjih dana pada, budući da je 14. kolovoza zabilježeno 208 novih slučajeva, a u četvrtak 180. Vrhunac prvog vala, koji se dogodio 1. travnja, bio je 96 slučajeva”, piše novinar Il Giornalea, Federico Giuliani.

Dodaje kako se u Hrvatskoj nalazi više od 820.000 turista i da je moguće da se u takvoj situaciji virus prenosi preko granice. “Ipak, kada gledamo brojke novozaraženih u Hrvatskoj, rizik se ne čini ništa većim nego u drugim zemljama”, piše u dnevnom listu.

Dnevnik napominje i kako je nekoliko mlađih ljudi iz Italije zaraženo u Hrvatskoj. “Valja napomenuti i da su neki turisti u Hrvatskoj kazali kako malo ljudi nosi maske u noćnim klubovima i da koronu ne shvaćaju toliko ozbiljno. U svakom slučaju, bilo bi dobro da se smanje alarmantna izvješća o Hrvatskoj”, piše Il Giornale.

Capak: ‘Naše su mjere dobre, možda nešto korigiramo’

Jučer – Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak govorio je za RTL o potencijalnom uvođenju novih epidemioloških mjera na jesen.

“Mislim da su naše mjere dobre. Ukoliko se najesen pokaže da ćemo negdje imati izbor zaraze ili se nešto negdje događa, onda možda nešto korigiramo, ali u ovom trenutku ne razmišljamo o tome. Ograničenje ljudi na svadbama, postoji ta mogućnost, razgovarali smo o tome nekoliko puta. Ta mjera uvijek stoji na stolu i može se posegnuti za njom. Mi mislimo, za sada, da bi trebalo ostati ovako kako je, da se sva okupljanja iznad 100 osoba prijavljuju Stožeru i organiziraju se inspekcije, posjete i korekcija. Kako će to u budućnosti izgledati, teško mi je procijeniti jer se već sutra može dogoditi da s nekog vjenčanja imamo veliki izbor zaraze. U ovom trenutku to nije tako”, rekao je šef HZJZ-a.

Austrija je za svoje državljane propisala karantenu kada se vrate s ljetovanja u Hrvatskoj, a slovenski ministar zdravstva Tomaž Gantar izjavio je da će vladi predložiti da do kraja ovog tjedna uvede karantenu za Slovence koji se vraćaju iz Hrvatske, ističući da je to “jedinstveno mišljenje” medicinskih stručnjaka. Time bi im se dalo najviše dva do tri dana da se vrate kući.

“Razgovaramo intenzivno s Austrijancima i sa Slovencima. Ja sam jučer razgovarao s kolegom iz Ljubljane, njegov je stav da su oni pred više mjeseci donijeli kriterije, na crvenu listu ide zemlja ako ima više od 40 oboljelih na 100.000 u 14 dana. Hrvatska je od toga daleko. Njima je problem uzvoz zaraženih, mladi ljudi koji su bili u raznim noćnim klubovima na našoj obali i vratili se poztivini. Podsjetio bih da smo na početku epidemije mi imali veliki uvoz iz skijališta u Austriji i Italiji i podsjećam da ljeto brzo prolazi i skijanje će opet pa će oni zvati ljude da dođu, a mi ćemo imati situaciju da propišemo mjere. Ništa nije nemoguće, sve se može promijeniti. Intenzivno sudjelujemo, dajemo podatke, mislimo da naša situacija nije loša i da smo sigurna zemlja”, kazao je Capak.