Nova brza brodica hitne pomorske medicinske službe, koja je nedavno predana Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, uspješno je obavila još jedan zadatak i prevezla teško ozlijeđeno dijete od Lastova do Splita, priopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva. Teško ozlijeđeno dijete nije moglo putovati helikopterom po olujnom nevremenu od Lastova do Splita, pa je u pomoć priskočila brodica hitne pomorske medicinske službe zajedno s posadom kojoj je to bila jedan od izazovnijih intervencija, navodi se u priopćenju.

Ministarstvo: Brodica ispunila očekivanja

Ministar zdravstva Vili Beroš zahvalio je svima koji su sudjelovali u pružanju pomoći djetetu istaknuvši važnost međuresorne suradnje Ministarstva zdravstva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, priobalnih županijskih zavoda za hitnu medicinu te lučke kapetanije.

Možemo reći da je brza brodica hitne medicinske službe ispunila očekivanja, ističu također u Ministarstvu mora i infrastrukture te u Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.

„Brze brodice su u svakom slučaju dodatna vrijednost naše službe te omogućuju obavljanje djelatnosti hitne medicine za stanovništvo otoka i priobalja sukladno suvremenim standardima i zahtjevima struke i osiguravaju reakciju u svim vremenskim uvjetima”, kazao je Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko - neretvanske županije.

Dosad obavljeno osam hitnih intervencija

„Brodica jamči hitnim pacijentima s otoka i iz cestovno nedostupnih priobalnih mjesta zbrinjavanje unutar 'zlatnog sata' i povećava im šanse za preživljavanje od 30 do 50 posto, dodala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević.

Brzim brodicama dosad je obavljeno osam hitnih intervencija u Zadarskoj županiji, kao i prije nekoliko dana prevezen pacijent s Mljeta na liječenje u Dubrovnik.

U sklopu projekta uspostavljanja sveobuhvatne pomorske medicinske službe vrijednog 10,1 milijuna eura, uz Dubrovnik, Zadar i Rab, brze brodice vezove će imati i u Malom Lošinju, Supetru i Šibeniku, najavio je ministar Beroš.