BROĐANI OGORČENI ZBOG ZVONJAVE NOVE CRKVE: ‘Počinje u šet ujutro, zvoni svakih 15 minuta, a tek navečer…. to prelazi granice ljudskosti’

Velika buka s nove crkve u Salvonskom Brodu na noge je podigla tamošnje građane koji žive u susjedstvu crkve. Tvrde da je riječ o buci koja ‘prelazi sve ljudske granice’

Nova crkva blaženog Alojzija Stepinca u slavonskobrodskom naselju Andrije Hebranga tamošnjim mještanima itekako stavra probleme. Naime, njeno zvono, prema riječima Brođana, stvara daleko veću buku nego što to zvona inače čine i puno učestalije zvoni. Zvonjava je, pritom ističu takva da “prelazi sve granice ljudskosti”.

Nama koji živimo točno preko puta crkve došlo je do grla. “Svako jutro buđenje u šest sati, zvonjava koja traje pune tri minute pa opet isto u 6.15, zatim u 6.30 sati. Tako cijeli dan do 22 ili 23 sata. Ljudi se bune jer ima onih koji rade noćne smjene, djece koja idu ranije spavati, bolesnika koji leže u krevetu i trpe to cijeli dan. Uz to, u 21 sat pušta pjesmu ‘Zdravo Djevo, kraljice Hrvata’. Župnik nema osjećaj za pretjerivanje bez obzira na pobunu ljudi. Zaista je preglasno i previše”, požalila se redakciji SBplusa tamošnja mještanka poslavši i snimku onoga što prolaze.

Policija – sve je po zakonu

I u okolnim naseljima mještani su potvrdili da čuju zvonjavu, no njima, kažu ne smeta. No, oni su udaljeniji.

Na teren je po pitanju zvonjave navodno izašla i policija, međutim kod njih kažu da ona nije predviđena kao narušavanje javnog reda i mira, a da je župnik Tomislav Ćurić uredno prijavio i crkveno otvaranje i procesiju koja je povodom toga ondje prošla. Glasnogovornik PU brodsko-posavske Stjepan Kukura kazao je kako su pri izlasku na poziv nepoznate osobe 6. kolovoza zatekli radnike i vjernike koji su obavljali završne radove na otvorenju crkve. “Obavljenim razgovorom sa župnikom Ćurićem, došli su do saznanja da se u okviru priprema za otvaranje crkve, nekoliko puta probno oglašavalo crkveno zvono za koje Župa posjeduje dozvole i odobrenja nadležnih institucija”, kazao je Kukura za SBplus.

Zakon crkvena zvona ne obuhvaća

Iz Gradske uprave, pak, navode kako na buku može reagirati tek Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i to po Zakonu o zaštiti buke, međutim da se odredbe tog Zakona „ne odnose se na zvučno oglašavanje zvonima ili elektroakustičkim uređajima na/iz vjerskih objekata”. Također ističu da im se na zvono još nitko od građana nije tužio.

Tako građane od buke može spasiti tek dobra volja župnika koji bi u dogovoru s vjernicima modernu tehnologiju sata i zvona mogao namjesti i i nešto tiše ili, pak, pjesmu u možda ranije vrijeme.