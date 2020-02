BRKIĆ ŽESTOKO KRITIZIRAO PLENKOVIĆA: ‘Nikad nisam komunicirao te stvari, ali sada hoću. Stvorio je kult obožavanja velikog vođe…’

Mislim da je potrebno odlučnije i jače donositi odluke. Kao predsjednik HDZ-a, nažalost on je unutar stranke okružen ljudima koji kao prvo nemaju legitimitet izborni. Što se tiče baze, s druge strane stvorio je kult obožavanja stranačkog vođe, to nije dobro. Vođa mora uključiti sve potencijale stranke. Svakom članu se treba dati na važnosti, ne možemo nikoga zvati irelevantnim. Dva puta smo izgubili izbore. Očito naši članovi i birači pokazuju da nešto ne štima, rekao je Brkić

Milijan Brkić gotovao je u Dnevniku Nove TV gdje je govorio o unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Nakon što je otkrio kako će se kandidirati za potpredsjednika stranke te da podržava politike Mire Kovača i Ivana Penave.

“Ja sam se do sada kandidirao za funkcije na kojima sam i prošao. Kandidirat ću se za funkciju potpredsjednika HDZ-a. Dugo sam razmišljao o tome. Nisam rođen da vječno budem zamjenik predsjednika HDZ-a. U ovom trenutku moj prijatelj i gradonačelnik Vukovara se kandidira za mjesto zamjenika. To je moj obol toj suradnji. Tako smo se dogovorili. On će ići za zamjenika, a ja za potpredsjednika”, rekao je Brkić odmah na početku intervjua.

Podžava Kovača i Stiera: Žao mi je što je Plenković išao u smjeru podjela stranke

Na pitanje znači li to da će biti u timu Mire Kovača, Brkić je rekao da je on ‘u timu HDZ-a’.

“Što tiče svrstavanja, meni je žao što je Andrej Plenković išao u smjeru formiranja timova i smjeru podjela stranke što nije dobro. Mi svi zajedno moramo uključiti sve kapacitete i ljude za dobrobit države i stranke. HDZ se mora vratiti na pobjednički put. Podržavam opciju Mire Kovača i Ivana Penave što se tiče politika”, rekao je Brkić.

Pojasnio je što je mislio kada je rekao da treba ‘dite vratiti materi’.

– Mislio sam da HDZ treba vratiti članstvu, na vraćanje one emocije. Na žalost kada osjetite da jedna velika količina članstva šuti onda je to alarm za uzbunu. Odluka o Istanbulskoj je bila točka prijeloma, to nam nije trebalo. Nasilje prema ženama se mora puno efikasnije riješiti”, pojasnio je Brkić.

‘Okružen je ljudima koji nemaju izborni legitimitet i stvorio je kult obožavanja stranačkog vođe’

A onda je krenuo žestoko na Plenkovića. Prvo je pohvalio rad Vlade, ali je kritizirao način na koji vodi HDZ.

“Plenković pliva kao riba u vodi u Bruxellesu, Vlada vrlo dobro radi svoj posao. Što se tiče odlučnosti, brzine, hrabrosti u donošenju odluka – to mu nedostaje. Nikad nisam komunicirao te stvari, ali sada ću ih iskomunicirati. Mislim da je potrebno odlučnije i jače donositi odluke. Kao predsjednik HDZ-a, nažalost on je unutar stranke okružen ljudima koji kao prvo nemaju legitimitet izborni. Što se tiče baze, s druge strane stvorio je kult obožavanja stranačkog vođe, to nije dobro. Vođa mora uključiti sve potencijale stranke. Svakom članu se treba dati na važnosti, ne možemo nikoga zvati irelevantnim. Svi takvi lideri ako se nisu uključili ljudima koji imaju integritet, da tako neće daleko. Dva puta smo izgubili izbore. Očito naši članovi i birači pokazuju da nešto ne štima”, rekao je Brkić.

Na pitanje što ako Andrej Plenković ponovo dobije unutarstranačke izbore, Brkić je kazao: ‘To onda treba poštivati. Treba mu čestitati, samo se nadam da će on promijeniti obrazac i način upravljanja strankom gdje će kod donošenja odluka uključiti malo širu bazu. Drago mi je da je shvatio nakon tri i pol godine, da ne može ići s liberalnim politikama. Ako pogledate njegov tim koji je on formirao, kako to da mu sada pašu članovi HDZ-a koji su više desne orijentacije, a ne njegovi najbliži suradnici poput Božinovića’.

“Ako mu je on najbliži suradnik, trebao je njega staviti na listu, pa da se vidi koja mu je snaga unutar članstva. Ne možete govoriti da ćete promijeniti HDZ, a onda da bi se približili desnom krilu, sada to Plenković želi prevenirati i želi postaviti ljude koji mu nisu najbliži suradnici”, kazao je Brkić.

O aferi NOsić: Oni su moji dugogodišnji prijatelji, ali ja s tim nemam veze

Brkić je komentirao i aferu Anite Nosić i njenog stana koji je kupila putem APN-a.

“Obitelj Nosić su moji dugogodišnji prijatelji. Što bih ja to trebao skrivati? A s tim konkretnim stanom i APN-ovima nikakve konkretne veze nemam. Ako se dobro sjećate prije mene se vodila velika hajka prije godinu i pol dana, a kad je sve završilo nitko mi se nije ni ispričao. Zato nemojte nikome suditi unaprijed”, rekao je.

Što se prijedloga novog zagrebačkog GUP-a, Brkić je rekao da je on od početka bio protiv.

“Ja nisam protiv razvoja grada Zagreba, ali GUP treba biti u interesu grada Zagreba i njegovih građana. Što se tiče koalicije s Bandićem, to je izbor zagrebačkog HDZ-a i ja ih u tome podržavam”, rekao je.

Kaže da ne bi dao homoseksualcima da posvajaju i udomljavaju djecu

Upitan je i o odluci Ustavnog suda prema kojoj gay parovi mogu udomljavati djecu.

“Dijete se treba odgajati u krugu majke i oca. Ja imam puno prijatelja homoseksualne orijentacije, ali ne bih im dao da posvajaju i udomljavaju djecu. Država mora napraviti sve da se procedura udomljavanja i zbrinjava djece u obiteljima napravi brže”, rekao je Brkić za Novu TV.