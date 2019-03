BRKIĆ ‘PUSTIO MOZAK NA PAŠU’ U SLUČAJU ŽALAC KOJA JE POGAZILA DJEVOJČICU: ‘Ja kada budem premijer, onda ću o tome razmišljati’

Brkić kaže da će razmišljati o slučaju ministrice Žalac kad bude premijer

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a, Milijan Brkić, komentirao je stanje u Uljaniku i izrazio svoje mišljenje o pitanju treba je li Plenković trebao prihvatiti ostavku ministrice Gabrijele Žalac. Kaže da će o tome razmišljati kad bude premijer.

“Ja kad budem premijer, onda ću o tome razmišljati”, odgovorio je Brkić na pitanje je li premijer Andrej Plenković trebao prihvatiti ostavku Žalac zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći u kojoj je vozeći bez valjane vozačke dozvole udarila djevojčicu.

Država dala previše jamstava za Uljanik

Brkić je rekao da je u slučaju Uljanika država dala previše jamstava istaknuvši kako je Uljanik jedan od obrazaca vladavine IDS-a u Istri. “U svakom slučaju treba napraviti itekako kvalitetnu analizu. Država je dala previše jamstava. Nažalost, ta jamstva koja su data, data su neposredno prije izbora 2015. kada je na vlasti bio SDP i Zoran Milanović s ciljem da se pomogne IDS-u”, rekao je Brkić novinarima ispred Banskih dvora prije sastanka koalicijskih partnera.

Istaknuvši kako je Uljanik jedan od obrazaca vladavine IDS-a u Istri poručio je da je sada vrijeme da se tome kaže dosta te se na kvalitetnim i realnim osnovama kaže može li država pomoći ili ne.

Izlazi li Pupovac iz vladajuće koalicije?

Na novinarski upit izlazi li predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac iz vladajuće koalicije jer danas nije bio na sastanku, rekao je da možda Pupovac ima neka druga prioritetnija posla pa danas ne može doći. Smatra kako partnerski odnos podrazumjeva razgovor i razumijevanje te međusobno uvažavanje bez ikakvih ucjena.

Saborski zastupnik Narodne stranke – Reformisti Darinko Dumbović, upitan o Uljaniku, rekao je kako se oko tog pitanja još mora konzultirati s predsjednikom stranke Radimirom Čačićem ocjenivši kako će po tom pitanju “u koaliciji imati određenih dilema”.

Upitan o nedolasku Pupovca na sastanak koalicijskih partnera kazao je kako je to njegovo pravo poručivši i da je jako blizu njegovog mišljenja. Na dodatno novinarko pitanje što znači da je jako blizu njegovu mišljenju odgovorio je kako to znači ih u koaliciji ima dosta nezadovoljnih. Dumbović je, na pitanje brinu li ga Pupovčeve najave da bi mogao izaći iz vladajuće koalicije, poručio: “Ne brine me. Ništa me ne može brinuti u ovoj koaliciji, sve je moguće.”