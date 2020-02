BRKIĆ PODIJELIO STRANKU, JAVIO SE I PLENKOVIĆ: ‘Ja sam puno agilniji od njih…’

Nakon što je Milijan Brkić najavio svoju kandidaturu za potpredsjednika HDZ-a i podržao Miru Kovača, Davora Ivu Stiera i Ivana Penavu, dio istaknutih članova stranke komentirao je njegovu odluku, ali ne i njegove kritike Andreja Plenkovića

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić u nedjelju je najavio kako će se kandidirati za potpredsjednika stranke davši podršku Miri Kovaču, Davoru Ivi Stieru i Ivanu Penavi, oponentima Andreja Plenkovića. Njih bi trojica, doznaje N1, trebala potpisati obrasce prijave kandidatura te tako započeti službenu kampanju. Brkić je, pak, jučer iskritizirao Plenkovića i zamjerio mu skupljanje poslušnika i stvaranje kulta velikog vođe.

Sam premijer i predsjednik stranke, Andrej Plenković se na Brkićeve kritike i njegovo pristajanje uz opozicijski blok osvrnuo dvjema rečenicama, javlja N1.

“Ja sam puno agilniji od njih. Ne vidim da su oni nešto agilni”, kratko je jutros odvratio Plenković.

Na te su izjave reagirali i mnogi istaknuti članovi HDZ-a. Kandidat za zamjenika predsjednika stranke iz Plenkovićevih redova, Tomo Medved bio je pomirljiv.

“Ja neću cijeniti, naglašavam, imajmo povjerenja u članove HDZ-a da će oni vrednovati i ono što iznesemo u kampanji kao naše programe, ali i ono što smo kroz svoj rad pokazali obnašajući odgovorne pozicije. Izbori su tek raspisani, danas je mogućnost prijave kandidata, možda bude još kandidata”, rekao je Medved.

BRKIĆ ŽESTOKO KRITIZIRAO PLENKOVIĆA: ‘Nikad nisam komunicirao te stvari, ali sada hoću. Stvorio je kult obožavanja velikog vođe…’

Anušićevi razlozi

Član Plenkovićeva izbornog stožera, Ivan Anušić smatra da ne postoje pojedinačni izborni timovi u HDZ-u.

“Ja kažem da nema apsolutno nikakvih posebnih pojedinačnih timova koji sad rade nešto što kad završe izbori 15. ožujka neće raditi i drugi. Ne treba potencirati podjele, oni koji se natječu natječu se da bi vidjeli kako unaprijediti rad HDZ-a i provodili svoje ideje i vizije. Nismo jedni drugima suprotstavljeni kao na unutarstranačkim izborima”, rekao je Anušić te se osvrnuo na Brkićevu kritiku o Plenkovićevu kultu ličnosti.

“Kult ličnosti se radi na specifičan način na koji su ga radili neki drugi bivši predsjednici HDZ-a. Ja to tako ne doživljavam, ja ću sada u biti reći zbog čega se sada dvoumimo i zbog čega Andrej Plenković, a zašto ne Andrej Plenković. U ovom trenutku u svemu ovome o čemu se radi, Andrej Plenković je napravio za budućnost Hrvatske više nego većina premijera koji su imali ulogu premijera u svom ovom vremenu od samostalnosti Republike Hrvatske. Ono što mene zanima i što je moj interes je budućnost Hrvatske, budućnost ljudi koji žive u ovoj Hrvatskoj, budućnost nas koji sad živimo i onih koji dolaze, budućnost Slavonije i Baranje. I dok to bude u fokusu i dok ja to budem percipirao da ide u tom smjeru, imat će moju potporu. Svi koji frazama pokušavaju na emocije dobiti birače, to za mene ne prolazi”, zaključio je Anušić.

FORMIRAN BLOK ZA RUŠENJE PLENKOVIĆA: Miro Kovač želi biti predsjednik HDZ-a, Stier potpredsjednik, a Penava zamjenik

Bačić nije komentirao

Branko Bačić, koji inače uvijek komentira zbivanja u stranci i Vladi, novinarima je samo kratko poručio: “Izjavu ćete dobiti kasnije.”

I ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković komentirao je Brkićevu potporu Kovaču, ali ne i njegove izjave o Plenkoviću.

“On se odlučio, odabrao predsjednika stranke i svoju stranu. Suzdržimo se takvih izjava, takve izjave neće doprinijeti u jedinstvu HDZ-a”, zaključio je Butković.