BRKIĆ OTKRIO DOLAZI LI U VUKOVAR: ‘Ne bi bilo dobro da se to mirno okupljanje pretvori u nekakav politički skup’

Zamjenik predsjednika HDZ-a Miljan Brkić izjavio je kako moraju biti odgovorni u svemu i gledati koji je interes države i naroda

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić izjavio je u srijedu kako još ne zna hoće li ići na prosvjed u Vukovaru, 13. listopada, te poručio kako u “svemu tome” treba biti odgovoran, a kazao je i kako se s premijerom Andrejem Plenkovićem u utorak čuo dva puta.

“Ne znam hoću li ići na taj prosvjed, to ćemo vidjeti”, rekao je Brkić novinarima u Hrvatskom saboru, podsjetivši da je rekao svoj stav o tom prosvjedu, “odnosno tom mirnom okupljanju”. “Ne bi bilo dobro da se to mirno okupljanje pretvori u nekakav politički skup. To je prebolna rana i ne trebamo to politizirati”, naglasio je.

“Naravno da moramo biti odgovorni u svemu tome i gledati koji je interes države i naroda, a ne stranke ili moj osobno”, uzvratio je na pitanje kako bi bilo da oni ide u Vukovar, a stranački vrh ne.

S premijerom sam se čuo dva puta

Izjavio je i kako se u utorak u dva navrata čuo s premijerom. Na opasku da je premijer u utorak rekao da ga nije mogao dobiti, izjavio je kako ima i nekih drugih obveza stranačkih, što se tiče izbora u BiH.

“Sinoć, odnosno predvečer smo se čuli dva puta”, rekao je Brkić. Brkić je ponovio da bivšega MUP-ova informatičara Franju Vargu, iz afere ‘fabriciranih sms-ova’ poznaje dugi niz godina, ali da nikakve njegove usluge nije koristio, te da se prošli tjedan nije čuo sa njim.

“Nisam se čuo (s Vargom)”, rekao sam sve što sam imao o toj temi, pustimo institucijama da odrade svoj posao”, izjavio je Brkić.

“To morate pitati one koji konstruiraju i lažu, a istraga će utvrditi činjenice i onda ćemo o tome razgovarati”, uzvratio je na upit zašto se njegovo ime spominje u priči.

Upitan zašto takve informacije cure u medije, zamjenik predsjednika HDZ-a uzvratio je kako se sve institucije koje koriste, odnosno imaju klasificirane podatke, trebaju upitati zašto se to događa, zašto informacije iz istraga izlaze van, a onda se iz njih fabriciraju razno-razne (priče).

Iz toga, kaže, iščitava da “sustav moramo itekako protresti, utvrditi otkud cure takve informacije, tko to radi”.

S obzirom na aferu sms-ovi, događaje oko prosvjeda u Vukovaru i sl., novinare je zanimalo radi li se u svemu o unutarstranačkim borbama, odnosno vidi li Brkić da nekome u HDZ-u ne odgovara to što radi.

Ne bojim se nikoga

“Kažu da su u strahu velike oči, ja se ne bojim nikoga, ne trebamo se bojati ni našeg naroda, ni hrvatskih branitelja, svatko u demokraciji ima pravo artikulirati svoje stavove, nikakve veze nemam s prosvjedom u Vukovaru”, izjavio je.

Naglasio je pritom kako je Vukovar posebna, bolna rana hrvatskog društva i kako svi moramo imati empatiju prema Vukovaru.

“Lako je iz ove pozicije iz Zagreba razgovarati o Vukovaru, treba tamo živjeti, svaki dan se susretati s braniteljima, silovanim ženama, žrtvama tih strašnih zločina, treba razumjeti i Vukovarce”, naglasio je Brkić, opetujući da je Vukovar “prebolna, preosjetljiva rana da bi se rješavala na ulici, ali da u demokraciji svatko ima pravo izreći svoj stav”.

Brkić nije htio ponavljati izjavu danu u utorak da su “manipulatori iskoristili istragu Uskoka i činjenicu da poznaje bivšega MUP-ova informatičara Franju Vargu kako bi protiv njega iskonstruirali laž da je Vargine usluge koristio za unutarstranačke obračune u HDZ-u”.

“Rekao sam jučer sve, ne bih dodavao bilo kakve izjave, niti bilo što komentirao, pustimo institucijama da odrade svoj posao”, odgovorio je novinarima.

“Ne znam, nisam upoznat s tim”, kratko je uzvratio na pitanje o pisanju jednog medija po kojemu je Varga u trenutku uhićenja tražio da se zove predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Na novinarsku opasku da se pojavila fotografija na kojoj je s Vargom na skupu HDZ-a u Belišću, Brkić je uzvratio kako su “mogli naći neku ljepšu fotografiju, a ne s njime”, te objasnio kako se u kampanjama, kao sa Vargom, slikao i s puno drugih ljudi.

“Ne znam, možda je politički tajnik Nostradamus, ja ne znam”, rekao je na novinarsko podsjećanje da je politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević rekao kako su moguće sankcije ako se nije radilo u korist vlastite stranke.

Upitan je li shvatio to kao poruku sebi, kazao je: “Ništa ja nisam shvatio”.