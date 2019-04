BRKIĆ O OPTUŽBAMA DA JE ŠPIJUNIRAO MAILOVE BIVŠE SUPRUGE: ‘Sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije’

Vezano za informaciju da je ispitan u svojstvu osumnjičenika, tj. da je otvorena predistraga protiv Milijana Brkića, sam Brkić tvrdi da je u pitanju cirkus u kojem ne namjerava sudjelovati

Danas je u javnost izašla informacija da je zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić ispitan u svojstvu osumnjičenika jer je, navodno, presretao poštu svoje bivše supruge, koristeći usluge bivšeg informatičara MUP-a Franje Varge osumnjičenog u aferi SMS. Brkić je za N1 televiziju rekao kako je u pitanju cirkusu u kojem on ne namjerava sudjelovati.

“Cirkus koji je počeo prije 10 mjeseci, ide dalje, a kao što sam već rekao, u njemu i dalje ne želim sudjelovati. Za sada ću samo nadodati da je sramotno u što su pojedinci pretvorili državne institucije”, rekao je Brkić za N1.

Početkom mjeseca Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je kako vezano uz aferu curenju informacija o elitnoj prostituciji, niti za jednu osobu nije utvrdilo osnovanu sumnja da bi počinila kazneno djelo odavanja službene tajne. “Hvala Bogu, istina je napokon došla na vidjelo. Da je danas 1. travnja, mnogi bi mislili da je to šala. Na njihovu žalost, to je istinita informacija i kao što sam tvrdio od prvog dana da je nemam nikakve veze s tim, to je danas potvrdilo i Državno odvjetništvo”, rekao je tada Brkić.

OTVORENA PREDISTRAGA PROTIV MILIJANA BRKIĆA: Navodno je presretao računalnu poštu bivše supruge; branio se šutnjom

Nakon otkrivanja afere SMS mediji su tvrdili da su Vargine usluge koristili i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko te zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, koji su te optužbe odbacili.

Varga optužen za izrađivanje lažne korespodencije

Vargu se optužnicom tereti da je od sredine 2017. do 20. rujna 2018. na području Belišća i Zagreba, izrađivao lažnu korespondenciju “navodno vođenu putem elektroničkih uređaja te prijepis i analizu navodne komunikacije između visokih dužnosnika i drugih osoba u RH “u namjeri onemogućavanja i znatnog otežavanja dokazivanja u sudskom postupku koji se pred osječkim Županijskim sudom vodio protiv bivšeg čelnika “Dinama” Zdravka Mamića i još trojice okrivljenika kao i postupku izručenja Hrvatskoj Ivice Todorića.

Iz sačinjene lažne korespondencije, smatra tužiteljstvo, proizlazi kako “pojedini državni dužnosnici dogovaraju neosnovano pokretanje kaznenog progona protiv navedenih osoba ili kako pojedini pravosudni dužnosnici vrše pritiske na druge pravosudne dužnosnike da se te osobe u kaznenim postupcima bez ikakve osnove i dokaza osude”, a sve kako bi se to koristilo kao dokaz teškog kršenja njihovog prava na pravično suđenje zajamčeno Ustavom i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Curić je optužen da je Vargi dostavljao potrebne podatke “u vidu telefonskih kontakata pojedinih dužnosnika i drugih osoba”. Nakon podizanja optužnice protiv Varge, Brkić je poručio kako “na žalost mnogih dušebrižnika” on nije obuhvaćen niti spomenut u optužnici. “Kao što znate, na žalost mnogih dušebrižnika, niti sam obuhvaćen niti spomenut u optužnici. Razumijem da imate brojna pitanja jer i mene interesiraju odgovori na puno njih, ali nisam odvjetnik da bih bio upoznat s cijelim predmetom pa vam za sada ne mogu ništa komentirati”, rekao je tada Brkić.