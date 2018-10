BRKIĆ KRIMINALCIMA ODAVAO PODATKE ISTRAGE: U lancu prostitucije bila je politička i društvena krema, sve je zataškano

Dosje u čijem je posjedu Nacional objavio je iskaze svjedoka i druge ključne dokumente koji izravno inkriminiraju jednog od najmoćnijih ljudi hrvatske politike

Potpredsjednik Vlade i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić je, prema policijskom dosjeu poznate afere Elitna prostitucije, u čijem je posjedu Nacional, 2011. godine odavao kriminalcima informacije o tajnim policijskim mjerama koje nad njima vršene.

Dosje koji je objavio Nacional sastoji se od više desetaka dokumenata, a riječ je o zapisnicima saslušanja svjedoka i osumnjičenih, službenim zabilješkama istražitelja, dopisima vodećih ljudi kriminalne policije koji su dobivali informacije o napretku i stranju istrage. Navedeni dokumenti detaljno opisuju detalje istrage, citiraju konkretna svjedočenja te se spominje veliki broj ljudi koji su izravno ili neizravno povezani sa slučajem Elitne prostitucije. Cijeli je dosje o prostituciji na čak stotinjak stranica, a u njemu se nalaze i izjave svjedoka koji su izjavili da im je Brkić i osobno priznao da je osobama pod nadzorom policije dojavljivao tajne informacije, dok neki o tome imaju posredna saznanja, piše Nacional.

Zamjenik policije

Iako je policija istragu privela kraju, tužiteljstvo podignulo optužnicu te su na kraju pale osude, dosje navodi kako je uloga jedne osobe u cijelom slučaju bila zataškana – ona tadašnjeg zamjenika Glavnog ravnatelja policije Milijana Brkića. U tom vremenskom periodu ministar policije je bio Tomislav Karamarko.

Afera Elitna prostitucija zatresla je 2011. godine medijsku i političku scenu Hrvatske zbog otkrića o moguće povezanosti elitne prostitucije i najviših društvenih i političkih krugova. Glavni akteri afere su bili tada 61-godišnji Nebojša Perunović, poznat kao Pančo, i tada 24-godišnja Sara Sikirić. Oni su privedeni, a sudilo im se zbog organizacije elitne prostitucije. Naime, Perunović je imao salon za masažu u zagrebačkom Domu sportova i poznavao je veliki broj mladih djevojka koje su se željele probiti. Uspostavio je mrežu djevojaka koje su pristajale za novac spavati s bogatima i slavnima. Sara Sikirić mu je asistirala i operativno organizirala, navodi Nacional.

Zaštita poznatih i slavnih

Među klijentima su bile mnoge javne ličnosti, od vrhunskih sportaša, liječnika, poslovnih ljudi te osoba iz političkih i policijskih krugova. Iako su njihova imena navedena u policijskom dosjeu, ona nisu izašla u javnost.

Suđenje im je počelo u srpnju 2011, međutim odmah je zatvoreno za javnost. Tražila je to odvjetnica Jadranka Sokolović koja je zastupala Saru Sikirić, a svoj zahtjev je obrazložila navodeći “kako će na klupu za svjedoke sjesti brojne osobe iz javnog života, a ispitivanja će sigurno zadirati u njihov osobni i profesionalni život te je važno da se zaštiti njihov ugled i interes”, navodi Nacional.

Sikirić i Perunić su priznali krivnju i dobili blage kazne. Perunović je dobio 5 godina uvjetno i oduzetno mu je 100.000 kuna, dok je Sikirić dobila dvije godine uvjetno i uduzeto joj je 25.500 kn.

Detalji afere

U navedenom policijskom dosjeu navodi se kako je tadašnji zamjenik Glavnog ravnatelja policije Milijan Brkić dojavio akterima slučaja da se nalaze pod policijskom istragom. Policijski istražitelji koji su saznali za tu informaciju pokrenuli su istragu protiv Brkića, međutim došlo je do zataškavanja, navodi Nacional. Policijski istražitelji ispitali su više osumnjičenih i svjedoka te su od njih dobili potvrdu kako je Brkić podijelio informaciju o policijskim mjerama osumnjičenima.

U obavijesnim razgovorima sa Sarom Sikirić, M.M, K.P, N.S i M.T.K policija je došla do saznanja kako je Brkić na neutvrđenom mjestu neutvrđenog dana u vremenskom periodu između 03. i 20. lipnja 2011. godine dostavio podatke o provedbi posebnih izvida protiv MT.K i Sare Sikirić, navodi Nacional. U dokumentima je navedeno vrijeme i mjesto gdje su podaci dostavljeni, riječ je o kafiću u centru Zagreba.

Dokument je potpisao Božo Barbarić, tadašnji načelnik riječkog Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala pri Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, a dostavljeno je na ruke tadašnjeg načelnika Uprave kriminalističke policije Vitomira Bijelića.

Dokument koji optužuje

U dokumentu se navodi je Sikirić tijekom istrage kontaktirala osoba koja joj je dojavila da se nalazi pod posebnim mjerama. Riječ je o osobi pod inicijalima N.S. čiji su podaci poznati redakciji Nacionala.

Barbarić je izvijestio Bijelića kako je u posebnom kriminalističkoj obradi u kojoj su ispitani Sara Sikirić, M.M, K.P, N.S i M.T.K da je Milijan Brkić otkrio protagonistima informaciju kako su praćeni i to nekoliko puta. Ponekad u svom uredu osobno, ponekad posredno preko N.S., što je istražiteljima potvrdila i Sara Sikirić.

Opatija

Sikirić je ispričala kako joj je prvo rekao izvjesni Štef, bivši policajac da pazi što radi jer zna da je bila u Opatiji s prijateljicom te da ju je policija pratila. Potom je Sara Sikirić ispričala da ju je prijateljica M.B pozvala na zabavu u zagrebačku konobu te da je tamo bio pristupan veliki broj djevojaka koje je dovela ženska osoba koja se bavi podvođenjem i organizacijom usluga hostesa. Preko jedne od hostesa N.S je Sikirić poslao poruku da ona i M.B. napuste konobu.

Desetak dana kasnije N.S. joj je poslao poruku “Pazi se, smiri se, promijeni broj”. Par dana nakon ona se našla s N.S na parkiralištu kod hipodroma gdje joj je on rekao da je tu večer u konobi bio Milijan Brkić koji je N.S. pitao zašto su one tamo gdje je i on kada njih prati i sluša policija, navodi Nacional.

Nakon toga Sikirić je u svoj mobitel pod bilješke upisala broj i ime i prezime Milijana Brkića, te je ubacila sliku na mobitel koju je našla na internetu.

Tko je N.S. ?

N.S. je policiji rekao kako se poznaje s Brkićem već dvadeset godina, a upoznali su se tijekom Domovinskog rata u postrojbama vojne policije.

Naveo je kako nije kućni prijatelj te da se čuju svakih 15-ak dana, međutim otkriveno je kako nije sve rekao policiji već je utvrđeno kako je čak pet puta češće razgovarao s Brkićem, navodi Nacional.

Službena bilješka

U dosjeu u čijem je posjedu Nacional nalazi se i bilješka razgovora s osobom inicijala M.M. Naime, kada su njega pozvali na razgovor o aferi Elitna prostitucija , on je rekao policiji kako zna da je pozvan jer mu je ‘zamjenik ravatelja Milijan Brkić prije tri do četiri mjeseca rekao da je komunicirao s osobom koju policija prati’. M.M. je ispričao policiji kako mu je Brkić rekao da je komunicirao sa S.H. koji mu je nudio kurve, a M.M. je otkrio policiji koliko je i kada koristio seksualne usluge posredstvom Sare Sikirić, te da zna da se Perunović osobno poznaje s visokim i utjecajnim osobama iz društva i politike, da je dobar s ljudima iz policijskih i pravosudnih tijela, kao i da su neki od njih posjećivali njegov salon za masažu.

Iz policijskog dosjea vidiljivo je kako je nekoliko svjedoka potvrdilo policiji kako je Milijan Brkić kao tadašnji zamjenik Glavnog ravnatelja policije informirao osobe koje su bile pod policijskim mjerama o tome kako ih policija prati.