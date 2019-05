BRKIĆ KAŽE DA ZNA TKO MU SMJEŠTA: ‘Evidentno je da se uključila stara struktura UDBA-e. Stari pas koristi trikove koje je naučio’

Milijan Brkić tvrdi da mu podmeću stare strukture UDBA-e

Nakon što je Nacional objavio da je potpredsjednik Sabora i drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić navodno prisluškivao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, Brkić je danas na ulasku u zgradu HDZ-a rekao da mu podmeću stare strukture UDBA-e, piše N1.

“Već sam rekao i ne želim se ponavljati. Jako je zanimljivo kako su navodno mailovi i SMS-ovi koji su navodno pronađeni kod Varge svi lažni kad su u pitanju druge osobe, a samo kad je moje ime i prezime u pitanju, onda je sve istina”, komentirao je Brkić to što se njegovo ime provlači kroz afere prisluškivanja.

“Što se tiče zadnjih napisa, zanimljivo je da sam protekli vikend proglašen malim Rankovićem. Koliko znam, on je bio suradnik onog zločinca Tita i pao je jer je prisluškivao Tita i Jovanku. Sad se mene stavlja u kontekst da sam prisluškivao ministra MUP-a, predsjednika Vlade, ne samo tko je Jovanka u toj priči. Evidentno je da se u tu operaciju uključila stara struktura UDBA-e. To je njihov obrazac. Naravno, stari pas koristi trikove koje je naučio”, rekao je Brkić koji nije želio otkriti imena navodnih ljudi koji pripadaju tim strukturama i koji mu navodno podmeću.

Država se mora obračunati

Na aferu SMS osvrnuo se i Gordan Jandroković ispred središnjice stranke uoči Predsjedništva HDZ-a. Na pitanje vezano za to što je predsjednica Kolinde Grabar-Kitarović od SOA-e zatražila izvješće o aferi SMS, Gordan Jandroković je rekao da to nije samo pitanje tajnih službi. “To je pitanje DORH-a, policije, PNUSKOK-a, svih institucija koje se time bave. Mislim da je vrijeme da konačno dobijemo jasnu sliku što se zaista događalo, koji su to ljudi koji su bili, ako se to zaista događalo, povezani s takvim radnjama i nakon toga očekujem da će nadležna državna tijela provesti sve postupke kako bi se taj tumor skinuo s hrvatskog društva.”

Jandroković također tvrdi da HDZ poštuje trodiobu vlasti. “Ne bi bilo primjereno da mi sad ovdje nekome sudimo, niti da ulazimo u istrage. To ne bi bilo demokratski i kršilo bi proceduru. Ono što mi, kao politika, možemo, je tražiti od nadležnih službi da profesionalno i pošteno rade svoj posao. Ako je netko prisluškivao ili htio prisluškivati ministra policije, ako postoje dolazi da se to događalo – država se s time mora obračunati. Važno je da se utvrdi što je bilo i da se počinitelji tih djela kazne”, rekao je, piše N1.

Nije bitno u kakvim je odnosima s Brkićem

Na pitanje hoće li na predsjedništvu pitati Brkića da kaže sve što zna, Jandroković je rekao da bi trebalo miješati politiku i rad državnih tijela. Kaže da politička stranka nema instrumente da utvrđuje što se točno dogodilo te da se time trebaju baviti nadležne državne službe, a njihov je zadatak da naprave takvu društvenu atmosferu u kojoj će oni “nepristrano i profesionalno to odraditi.”

Jandroković je pritom rekao i da je potpuno sporedno u kakvim je on odnosima s Brkićem. “On meni može reći da ima ili nema veze s time, ali istinu o tome utvrdit će nadležne službe. Dakle, ne želim nikome suditi temeljem tekstova koje sam pročitao u medijima. Ne želim nikome pokloniti svoje povjerenje ako postoje indicije da se događalo nešto drugo. Mi smo o tome razgovarali i kolega Brkić je rekao svoje stavove – dakle, on negira bilo kakvu povezanost s tim što se događalo. Policija i mediji kažu nešto drugo. Ne mogu ja ovdje suditi što je istina od oka i procjenjivati tko je u pravu, a tko nije.”