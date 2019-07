BRITANSKI VOJNICI VEĆ DANIMA MALTRETIRAJU ZADRANE: Pijani su i bahati, vulgarni prema djevojkama, ne plaćaju račune i mokre po ulicama

‘Počelo je prošlog ponedjeljka i traje sve do ovog vikenda, punih sedam dana. Najgore je bilo u ponedjeljak, utorak i srijedu. Toliko su nas isprovocirali da se jedna ekipa dogovorila da će ih idući put kad dođu u grad dočekati i razbiti. Na sreću, nisu se te večeri pojavili u gradu. Takvo bahaćenje nisam nikad vidio’, kaže jedan zadarski ugostitelj

Zadrani se žale na bahato i agresivno ponašanje britanskih vojnika, pripadnika Kraljevskih zračnih snaga koji borave u Zadru i doslovno teroriziraju građane. Divlji su, pijani, bahati i nasilni, gradom idu u grupicama, goli do pojasa, s karakterističnim ruksacima preko ramena. Većina ih je istetovirana te se nametljivo i vulgarno ponašaju prema djevojkama.

Prošlog su vikenda pretukli jednog mladića u središtu grada, pijani su pobjegli iz nekoliko lokala neplativši račun, u jednom poznatom baru na Kalelargi u trenutku najveće gužve aktivirali su aparat za gašenje, uništili su interijer lokala i sve goste natjerali u panični stampedo. Prijavljivani su policiji najmanje desetaka puta zbog naročito drskog ponašanja i uriniranja po gradskim ulicama – piše Zadarski.hr nabrajajući sve opačine koje su britanski vojnici počinili proteklih dana dodajući da se desetak Zadrana organiziralo i dogovorilo da im se suprotstave, odnosno da se potuku s njima.

Domaća ekipa se dogovora da se potuče s njima

“Počelo je prošlog ponedjeljka i traje sve do ovog vikenda, punih sedam dana. Najgore je bilo u ponedjeljak, utorak i srijedu. Toliko su nas isprovocirali da se jedna ekipa dogovorila da će ih idući put kad dođu u grad dočekati i razbiti. Na sreću, nisu se te večeri pojavili u gradu. Takvo bahaćenje nisam nikad vidio! Da se ja tako ponašam u Engleskoj, siguran sam da bi me i pretuklo i zatvorilo’, kazao je jedan ugostitelj za Zadarski.hr.

U njegovom je lokalu jedan britanski vojnik, za vrijeme najveće gužve, aktivirao aparat za gašenje s prahom. Nastala je strka, svi su nahrupili iz lokala i pravo je čudo, kaže vlasnik lokala, da u tom stampedu nitko nije stradao.

“Kad je ispraznio prah iz aparata, pobjegao je iz lokala i nismo ga uspjeli uhvatiti. Zvao sam policiju, a oni našu vojnu policiju. S našom vojnom policijom u lokal su došli i britanski vojni policajci. Mi smo lokal zatvorili i još ga nismo do kraja uspjeli očistiti. Napravljena nam je velika šteta. Nitko se od njih zbog toga nije ispričao, niti su ponudili da nam plate štetu. Samo su otišli”, ispričao je voditelj lokala.

NEMA VIŠE BRITANACA NA ZRĆU? Našli novo leglo bluda: Pivo je osam kuna, vojske prostitutki, a partiji dan i noć

‘Danju su normalni, ali navečer i noću podivljaju’

Skupina britanskih vojnika ponaša se poput navijačkih huligana, a po Zadru se priča da u nekoliko navrata nisu platili račune u kafićima, da su pretukli jednog mladića te da mokre gdje god stignu. Zadarski.hr piše, neslužbeno doznajući, kako je riječ o pripadnicima britanskih padobranskih jedinica koji su, inače, u Udbini gdje sudjeluju u međunarodnoj vojnoj vježbi NATO-a “Immediate Response 19”. Njih stotinjak odlučilo je slobodne dane provesti na području Zadra gdje su iznajmili stanove ili apartmane, a vrijeme provode u gradu i okolici.

“Po danu su više-manje normalni gosti, idu na ručak, na kupanje, iznajmljuju brodove za obilazak otoka ili sjede u kafićima i ispiju kave. Ali navečer i noću podivljaju. Ne znam je li to njima normalno, ali ovakvo ponašanje nije tipično, nije nešto na što se možete naviknuti. Ljudi ih se boje, tjeraju nam goste, nitko ne želi upasti u incident s njima jer znaju da svašta mogu napraviti”. kazao je vlasnik kafića ispred kojeg je policija zatekla jednog pijanog britanskog vojnika kako urinira.

Čuje se i priča da je jedan Britanac u jednom restoranu provocirao goste i dodirivao žene i djevojke.

“Upozorili smo ga da to ne radi, no on se tome protivio. I prijatelji su ga pozvali na red, ali nije puno mario. Na kraju je prolio piće po sjedalici. Tek nakon trećeg upozorenja se smirio i teturajući izašao iz restorana”, ispričala je jdna svjedokinja tog incidenta.

SAVJETI BRITANCIMA ŠTO SMIJU, A ŠTO NE: ‘Ne spominjite Jugoslaviju i Srbe, lokalci voze kao luđaci’

Zadarska policija ih privodi, iz Petrčana ih potjerali

Zadarska policija prošlog je tjedna u obradi imala sedam britanskih državljana nakon dojava o oštećivanju vozila, galami i uriniranju po cesti. Uz asistenciju vojne policije u prostorije zadarske policije privedena su četiri britanska državljanina, a otamo su odvedeni na Prekršajni sud gdje su novčano kažnjeni i pušteni na slobodu. Drugi zabilježeni incident dogodio se dva dana kasnije na Kalelargi kada je policiji dojavljeno da neki gosti u lokalu ne žele platiti račun i da jedan od njih urinira na ulici. Mladić je priveden u prostorije policije gdje mu je izmjereno 1,97 alkohola. I on je nakon triježnjenja odveden na Prekršajni sud te je uz novčanu kaznu pušten na slobodu. Zadnjih tjedan dana zadarska je policija dobila više prijava o divljanju britanskih vojnika, ali po dolasku policajaca na teren nikoga ne bi zatekli. Policija također nema prijavu da su britanski vojnici nekoga fizički napali i pretukli, piše Zadarski.hr.

Zadnji incident dogodio se prošlog vikenda, u noći s nedjelje na ponedjeljak, kada je policiji dojavljeno da dva britanska gosta prave nered u poznatom noćnom klubu smještenom u gradskom parku.

Doznaje se, također, da su neki britanski vojnici u Petrčanima, gdje su unajmili apartmane, također izazivali incidente, ali su ih lokalni stanovnici potjerali.

OKO 20.000 BRITANACA U TISNOM: ‘Mi nemamo problem Novalje, ovdje su partijaneri dobrodošli’